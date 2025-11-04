Presidente Petro anuncia tratado de extradición con Emiratos Árabes

El presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de X que, junto con “las policías europeas y árabes”, empezó a preparar un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, una iniciativa que se enmarca, según él, en los resultados operativos que han reportado las autoridades

“Hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos”, escribió. La propuesta llega luego de que el mandatario terminara su gira por Medio Oriente, donde visitó Arabia Saudita, Egipto y Catar.

El objetivo de esta iniciativa, según el mandatario, es facilitar la detención y entrega de presuntos responsables que se refugian o transitan por centros financieros y logísticos fuera de la región. En su trino, Petro también alertó sobre la expansión de estructuras criminales y subrayó la necesidad de coordinación regional.

Foto: EFE.

Advirtió, además, que una intervención militar en Venezuela no resolvería el problema de las drogas en la región y, en cambio, “solo expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala”.



Planteó que la solución pasa por fortalecer el Estado venezolano “por la vía democrática” y por elecciones libres que permitan al gobierno elegido ejercer control sobre su territorio y recursos.

La iniciativa (si prospera) implicará negociaciones diplomáticas, acuerdos sobre procedimientos judiciales y un refuerzo de la cooperación operativa con países de Europa, Medio Oriente y otros aliados.