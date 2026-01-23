Presidente Petro declaró insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas

El presidente Gustavo Petro declaró insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, mediante el decreto 0055 del 22 de enero de 2026. Romero había asumido el cargo en junio de 2025 y su salida se conoció luego de que el propio exfuncionario la confirmara a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

En su pronunciamiento, Romero aseguró que deja la entidad “tranquilo, en paz y con la frente en alto”, y afirmó que, aunque fue retirado del cargo, “nunca” lo sacarán del corazón de los sobrevivientes del conflicto armado.

El exdirector destacó que durante los siete meses y quince días que estuvo al frente de la Unidad vivió una experiencia que calificó como de “adrenalina pura”, en la que, según señaló, se evidenció el compromiso de su gestión como servidor público.

Romero también sostuvo que, gracias al trabajo en equipo desarrollado durante su administración, las víctimas del conflicto armado “volvieron a creer en la institucionalidad”. En ese sentido, defendió los resultados de su paso por la Unidad y el vínculo construido con las comunidades víctimas a lo largo del territorio nacional.



Tras la salida de Romero, el Gobierno designó mediante el mismo decreto a Breiner Rafael Osorio Pinto como nuevo director encargado de la Unidad para las Víctimas. Osorio Pinto es especialista en gestión pública y cuenta con una maestría universitaria en derechos humanos.