Presidente Petro declaró insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas

Presidente Petro declaró insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas

Adith Rafael Romero Polanco fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro y mediante decreto designó a Breiner Rafael Osorio Pinto como nuevo director encargado de la entidad.

