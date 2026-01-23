En vivo
Alocuciones de Petro han durado más que las de Uribe, Santos y Duque juntas: Andrés Forero

El representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero reveló que las alocuciones del presidente Petro han durado más de 48 horas.

