Alocuciones de Petro han durado más que las de Uribe, Santos y Duque juntas: Andrés Forero

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero radicó un derecho de petición en el Dapre para indagar el tiempo que han durado las alocuciones del presidente Gustavo Petro.

Tras la respuesta, Forero reveló que las alocuciones del actual presidente han durado más que las de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe juntas.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El expresidente Iván Duque registra el menor número de horas con un total de 2 horas y 45 minutos en 17 alocuciones que hizo durante su Gobierno.

Juan Manuel Santos hizo 91 alocuciones en dos mandatos y se tomó un total de 16 horas con 21 minutos.



El expresidente Álvaro Uribe, quien también tuvo dos Gobiernos, hizo 20 alocuciones con un total de 9 horas y 55 minutos.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha hecho 61 alocuciones en tres años y medio de Gobierno y se ha tomado un total de 48 horas con 33 minutos.

“Las alocuciones de sus antecesores, en 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos. ¡Y el charlatán tiene el descaro de decir que lo censuran!”, dijo el representante Forero.