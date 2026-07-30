¿Presidente Petro saldrá de la Lista Clinton antes del 7 de agosto? Canciller habla del proceso

A pocos días del cambio de Gobierno, la canciller Rosa Villavicencio hizo un balance sobre su gestión y de qué le entregarán a la próxima administración. Asimismo, se refirió al proceso que adelanta el Ejecutivo para lograr que el presidente Gustavo Petro sea retirado de la denominada Lista Clinton.

En entrevista con Recap Blu, la canciller aseguró que el Gobierno mantiene gestiones diplomáticas y expresó su confianza en que la medida pueda ser revertida.

Villavicencio explicó que la inclusión del mandatario en la lista corresponde a una sanción administrativa y no a un proceso de carácter penal. En ese sentido, afirmó que Petro "no tiene ninguna imputación de orden penal, ninguna sentencia, ninguna investigación de tipo penal" y señaló que la decisión fue adoptada por la Secretaría de Estado de Estados Unidos.

La canciller también enfatizó que, en la última conversación telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, el presidente colombiano abordó directamente el tema. Según relató, Trump manifestó que no conocía la situación y explicó que la determinación había sido tomada por el secretario de Estado. Villavicencio indicó que el Gobierno espera que el mandatario estadounidense dé luz verde para dejar sin efecto esa sanción administrativa.



Frente a la posibilidad de que el retiro de Petro de la lista se concrete antes del próximo 7 de agosto, fecha en la que termina el actual mandato presidencial, la ministra sostuvo que las gestiones continúan y aseguró que el Ejecutivo considera que el proceso llegará a buen término. Sin embargo, reconoció que se trata de un trámite administrativo que escapa a su competencia directa.

En la entrevista, Villavicencio también opinó sobre el origen de la decisión y consideró que tuvo un componente político. Afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene una postura ideológica contraria a las posiciones progresistas y relacionó la sanción con las declaraciones que Petro realizó durante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación en Gaza.

Finalmente, la canciller reiteró que la permanencia del presidente en la Lista OFAC implica restricciones administrativas y expresó su deseo de que esa situación sea resuelta para que Petro pueda ejercer su vida civil sin limitaciones para viajar o administrar sus recursos. Mientras tanto, el desenlace del proceso quedará en manos de las autoridades estadounidenses y de las decisiones que se adopten en los próximos días.