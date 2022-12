Presidente Santos no objetará la reglamentación de la JEP

En la celebración del Día del Servidor Público, el presidente Juan Manuel Santos nuevamente puso el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la mesa.

El primer mandatario reiteró que, a su juici

o, los dos artículos modificados que fueron aprobados son inconstitucionales, y agregó que deja en manos de la Corte Constitucional su destino final.

“Se aprobaron dos artículos muy controvertidos, claramente inconstitucionales. El presidente no puede objetar artículos, puede objetar toda la ley o no objetarla. Yo no voy a objetarla, pero pasará al control de la Corte Constitucional, que sí puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales”

, afirmó el mandatario en el Salón Rojo del hotel Tequendama.

Como parte de la celebración del Día del Servidor Público, el presidente agradeció el apoyo que durante sus ocho años de mandato ellos le dieron y aseguró que todo lo que el país consiguió avanzar en este periodo fue gracias a ellos.

Destacó logros administrativos importantes, como la cruzada antitrámites, con la que se suprimieron o racionalizaron más de 2.000 trámites, con lo que los ciudadanos han ahorrado tiempo y recursos, calculados en más de 76.000 millones de pesos.