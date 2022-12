Presión de Farc influyó en aumento de cultivos ilícitos: Kevin Whitaker

Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, en diálogo con BLU Radio dijo que su Gobierno ve con preocupación el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia.



“Es preocupante y necesita una respuesta y vamos a trabajar para dar una respuesta a eso”, expresó.



Agregó que este crecimiento se ha dado por diferentes factores, uno de los cuales tiene que ver con la guerrilla de las Farc.



“El aumento de los cultivos ilícitos tiene muchas causas: el clima tiene un papel importarte, obviamente se ha sembrado mucho más por presión de las Farc y la decisión soberana de Colombia sobre la erradicación aérea”, manifestó.



El funcionario insistió en que es muy importante trabajar en políticas de sustitución de cultivos por parte del Gobierno de Colombia y enfatizó en que debe darse una respuesta polifacética.



Según un informe de la ONU, revelado la semana pasada, Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 96.000 hectáreas de cultivos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en 2015.



De otro, lado, el embajador dijo que Estados Unidos seguirá trabajando en el posconflicto de la siguiente manera: “Desde nuestro punto de vista hay cuatro elementos, uno, a través de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) estamos trabajando en la restitución de tierras, reintegración de excombatientes y ayudas para afrocolombianos e indígenas afectados por el posconflicto; segundo, vamos a seguir con muchos esfuerzos para enfrentar el crimen trasnacional e incluso el narcotráfico; tercero, seguimos ayudando a las fuerzas militares y finalmente, con el desminado”.



Las Farc y lista de terroristas



Sobre este punto, Whitaker expresó que retirar al grupo guerrillero del listado de terroristas depende exclusivamente de ellos.



“Se trata de no palabras, no de compromisos, sino de hechos. Si los hechos indican que dejaron de delinquir, eso se podría tomar en cuenta”, expresó.



Libertad de alias ‘Simón Trinidad’



Finalmente, el embajador fue claro afirmar que esta posibilidad no está sobre la mesa.