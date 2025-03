”Pretende ser la cura de los desastres que él mismo crea”: Héctor Abad Faciolince a Petro

En una columna publicada por El Espectador, el escritor y periodista Héctor Abad Faciolince cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta vez, el literato se despachó contra el jefe de Estado por su desempeño al frente del país en aspectos como el orden público, la crisis en salud, los remezones ministeriales y su particular forma de gobernar.

“Petro pretende ser la cura de los desastres que él mismo crea. Primero declara que quienes no piensan como él son nazis, inhumanos, asesinos vendidos al dinero; (...) acusa a sus críticos de estar a favor de la muerte, y en seguida se declara víctima y asegura que él, paladín de la vida y la concordia entre todos los colombianos, corre peligro de muerte en ese territorio utópico bautizado por él con el pomposo nombre de ‘potencia mundial de la vida’”, dice Faciolince en la columna.

Uno de los temas en los que enfatiza el escritor es la crisis en salud que atraviesa el país. Para Faciolince, el presidente Petro está hundiendo un sistema de salud que, a pesar de no ser perfecto, funcionaba relativamente bien. Según afirma, la atención está en un punto crítico sin precedentes en los últimos 30 años, pues hay desabastecimiento de medicamentos, demoras en citas, falta de tratamientos urgentes, entre otros problemas.

Héctor Abad Facionalince / Foto: Blu Radio

“Lo mismo pasa en muchos otros campos: el que iba a rescatar la educación pública tiene en la quiebra a las universidades estatales y en el abandono los sistemas de atención a la infancia y a la juventud. El que iba a hacer la paz total le ha entregado el gobierno de las zonas más vulnerables a la delincuencia total, al Clan del Golfo y a los narcos totales. El que iba a resolver de una vez y para siempre los problemas del Catatumbo hace que cada vez más zonas de Colombia parezcan un Catatumbo (el Chocó, el Cauca, el sur del Valle, el sur de Bolívar, el nororiente de Antioquia)”, continúa el texto.

Pero los cuestionamientos no terminan ahí, pues uno de los aspectos más llamativos del gobierno de Gustavo Petro es su forma de gobernar: cambiando ministros constantemente, usando X (antes Twitter) como su principal medio para masificar sus ideas y aliándose con personajes cuestionados. Faciolince asegura incluso que los ministros de Hacienda no le sirven por “no ser alquimistas”, que el mandatario parece borracho con sus 44 trinos en una madrugada y que el jefe de Estado se rodea de la parte más corrupta de la política regional.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Joel González

“En vista de que las cuentas no le dan, de que los hechos lo desmienten y las matemáticas no le cuadran, y viendo que la realidad no se acomoda a su fantasía, el presidente se aferra a la magia, al delirio, a la verborrea y a la botella (de café) (...). Mediante el procedimiento ridículo de gritar insultos y consignas vacías, cree que la realidad va a cambiar por obra y gracia del conjuro mágico de sus palabras redactadas en la más alucinada y la más cursi seudopoesía”, sigue Faciolince.

En últimas, el escritor cuestionó la iniciativa de la consulta popular, pero bajo la consigna de estar en las calles, más no en las urnas. El literato se preguntó si el presidente Petro sería capaz de dar un día cívico en caso de que sus opositores convoquen sus propias manifestaciones. Aunque, para él, esto sería lo más lógico, “es imposible pedirle lógica a quien vive sumido en sus propios delirios”.