Primer pulso entre Santos y Duque por aplazamiento del reglamento de la JEP

En su segunda aparición pública tras la victoria en las elecciones del domingo, el presidente electo Ivan Duque respaldó la petición de su partido de aplazar la discusión del reglamento de la Jurisdicción Especial para La Paz hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre su validez.



“La reglamentación que se está adelantando es de una ley estatutaria que todavía no ha pasado por la revisión de la Corte Constitucional. Esa revisión de la Corte es, a mi juicio, una condición de existencia de esa ley”, dijo.



Lo que advierte es que el Congreso podría incurrir en un vicio de trámite si aprueba una ley “inexistente”.

Conozca más: ¿Ganó Iván Duque su primer round en el Congreso con aplazamiento de reglamentación de la JEP?



Y, en contravía a su posición, el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras en el Congreso si no se aprueba el reglamento que tiene mensaje de urgencia.



Entretanto Duque anunció que serán 16 ejes temáticos los que tendrá el proceso de empalme y que el ex ministro Alberto Carrasquilla escogerá a los encargados del proceso.



Sobre la Farc, se mostró dispuesto a reunirse con el líder máximo Rodrigo Londoño cuando se posesione y reiteró que no hará trizas los acuerdos de paz.



“La aproximación a modificaciones se hará sobre la base de una paz que una a Colombia”, aclaró.



Frente al proceso de paz con el ELN insistió en que se deben suspender todas las actividades criminales.



“Debe haber una concentración con supervisión internacional, que definamos unos tiempos supremamente claros y que miremos los elementos de transicionalidad”, dijo.

Publicidad

Vea también: Debatir es un derecho; Duque tiene miedo porque ya no le sirve su libreto: Petro



Y a propósito del anuncio del ex candidato presidencial Gustavo Petro de aceptar la curul en el Senado, dijo que la oposición debe tener garantías.

Duque, además, anunció que fortalecerá los vínculos con el gobierno de Estados Unidos para atacar el narcotráfico.

Sobre la crisis en Venezuela denunció que el gobierno de Nicolás Maduro que llevar a la cárcel a la opositora María Corina Machado.

Publicidad