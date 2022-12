PRIMICIA Expresidente Belisario Betancur se suma al SÍ en el Plebiscito por la Paz

BLU Radio conoció en primicia una carta del expresidente Belisario Betancur en la que anuncia su apoyo al SÍ en el Plebiscito por la Paz. (Lea también: El 67,5 % de los colombianos votará SÍ en el Plebiscito por la Paz, según Invamer ).

Betancur, que ha estado alejado de la política y más dedicado a la poesía y las letras, escribió:

“Ante la certeza de la culminación positiva de los procesos de paz en La Habana, siento el imperativo categórico de pedir a mis compatriotas del Partido Conservador que voten SÍ al Plebiscito aprobatorio de los acuerdos de paz”.

La carta agrega: “la esencialidad de la política busca el bien de la comunidad y la paz está en la esencia del árbol frondoso de la paz, que es el bien común, capital de los derechos humanos, por tanto quiero pedir que transmita al Partido Conservador mi solicitud del voto SÍ sin excepción de matices al Plebiscito de los acuerdos de La Habana”.

Cabe recordar que el expresidente Álvaro Uribe hace campaña por el NO, mientras que por el SÍ están César Gaviria y Ernesto Samper, aunque este último no lo ha manifestado públicamente. Entre tanto, Andrés Pastrana sigue haciendo críticas al proceso de paz pero no ha oficializado su posición.