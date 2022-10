Procurador malinterpretó pronunciamiento de la CPI: MinJusticia

“Ni la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional llegó a esa conclusión, ni la inferencia personal del Procurador es válida, en cuanto obvia el análisis de los aspectos que la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional considera determinantes para valorar si las sanciones son o no adecuadas, tales como la necesidad de que haya un reconocimiento de responsabilidad, la desmovilización y el desarme, la garantía de no repetición de la conducta, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la reparación o la contribución efectiva al establecimiento de la verdad”, dice un comunicado del ministerio.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia asegura que el acuerdo de justicia, firmado con las Farc, sí cumple con los estándares internacionales, pues cumple con los requisitos anteriormente mencionados.

Este es el texto del comunicado:

El Ministerio de Justicia y del Derecho se permite informar a la opinión pública lo siguiente:

1. El comunicado de la Procuraduría General de la Nación se sirve de una afirmación general de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional sobre la necesidad de la proporcionalidad en las sanciones de la Justicia Transicional, para concluir que el acuerdo al que se llegó en La Habana no cumpliría con estándares internacionales.

2. Ni la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional llegó a esa conclusión, ni la inferencia personal del Procurador es válida, en cuanto obvia el análisis de los aspectos que la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional considera determinantes para valorar si las sanciones son o no adecuadas, tales como la necesidad de que haya un reconocimiento de responsabilidad, la desmovilización y el desarme, la garantía de no repetición de la conducta, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la reparación o la contribución efectiva al establecimiento de la verdad.

3. Un cuidadoso análisis de requisitos como los acabados de mencionar, siempre dentro del contexto de la justicia transicional que es el ámbito donde deben ser evaluados, permite concluir que el acuerdo al que se llegó en La Habana en materia de justicia, cumple con los estándares internacionales.

4. La afirmación de que las penas imponibles deben ser de reclusión, es también propia del Procurador y no de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que no solo ha reconocido que el Estatuto de Roma no prescribe un tipo o duración específicos de las condenas que los Estados deben imponer por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, sino que además admite que en materia de penas los Estados tienen una amplia discrecionalidad