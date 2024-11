Procuradora rechaza la designación como gestores de paz a 18 exparamilitares

En un pronunciamiento realizado este jueves, la jefe del Ministerio Público rechazó con firmeza la designación de ciertos excombatientes como gestores de paz, argumentando que estas acciones podrían revictimizar a las sobrevivientes de violencia basada en género y sexual, y poner en riesgo los esfuerzos por construir una paz genuina y sostenible.

Entre los nombramientos más controvertidos se encuentra el de Hernán Giraldo Serna, un exparamilitar que ha sido condenado por crímenes de guerra, incluidas múltiples violaciones y abusos sexuales cometidos contra niñas en las regiones bajo su control.

”Este señor no puede pasar de depredador sexual a gestor de paz, una designación que revictimiza y ofende y que desde ya lo anticipo, no contribuye a la consecución de la paz (…) sé que lo que estoy diciendo puede afectar mi propia seguridad, pero no podemos permitir que eso ocurra”, dijo la procuradora.

Además, habló también sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y su macro caso basado en violencia de género durante el conflicto armado en Colombia, al respecto aseguró que, “desde la Procuraduría hemos sido claros, las víctimas primero y no permitiremos que las mujeres sean invisibilizadas en el camino hacia la paz. La justicia debe ser para ellas, y el Estado tiene el deber de actuar con diligencia para proteger sus derechos”.

Por último, la procuradora advirtió que la designación de gestores de paz con antecedentes de delitos graves no contribuyen en absoluto a la reparación de las víctimas de este flagelo.