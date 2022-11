Procuraduría advierte sobre posibles violaciones al derecho a la oposición

“La Procuraduría sigue con suma preocupación los diferentes eventos que se han venido presentando y que pueden llegar a configurar un contexto de permanentes violaciones al derecho fundamental a la oposición política en Colombia.



La obligación del Ministerio Público es velar por los derechos humanos y la vigencia del ordenamiento jurídico”, dice un comunicado. Lea también ( C. Democrático llevará a instancias internacionales pruebas de “persecución ”)



En la comunicación, el Ministerio Público responde a una carta enviada por Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, en la que le habla de falta de garantías en los procesos contra miembros de la colectividad.



“La Procuraduría General de la Nación cumplirá con rigurosidad la obligación constitucional de garantizar el derecho que tiene todo colombiano al debido proceso, en este caso en particular, respecto de los miembros de la oposición política del Centro Democrático que son objeto de judicialización”, asegura.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La camioneta robada, utilizada para movilizar guerrilleros y negociadores de las Farc en las jornadas de pedagogía de paz, en el Cauca, será devuelta a su dueño original.



-Persisten las dificultades de movilidad en La Autopista Norte, a la altura de la calle 190, donde las autoridades siguen recogiendo escombros tras el accidente que sufrió un camión de cerveza.



-Desde Barranquilla el representante a la Cámara por el partido liberal Mauricio Gómez Amín, afirma que ni la renuncia del ministro ni el ahorro de energía serán suficientes para evitar el apagón en el país.



-La ministra de Minas y Energía encargada, María Lorena Gutiérrez, advirtió que si el país no logra ahorrar entre el 5 y el 10 por ciento de energía, en las próximas dos o tres semanas, el país tendrá que someterse a cortes programados de luz.



-La revista Semana reveló que la Universidad de la Sabana aceptó la declaratoria de nulidad de un contrato que había firmado con la Fiscalía General de la Nación, para apoyar el proceso de ascenso de más de 220 empleados y la asignación de 700 puestos nuevos.



-El embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski, cree que la firma de la paz en Colombia hará que el PIB del país crezca 2 puntos porcentuales adicionales, lo cual implicará un generoso crecimiento en la economía colombiana.



-La Fiscalía reportó la captura de 10 integrantes de la organización criminal denominada "Dinco", quiénes se dedicaban a estafar a integrantes de la Policía, del Ejército y del Inpec, ofreciéndoles cupos para falsos cursos de ascensos en sus instituciones.



-La medida de pico y placa, tanto para motos como para carros en Cúcuta, fue suspendida por la Alcaldía de la ciudad tras las quejas de empresas transportadoras y comerciantes en general que denunciaron haber sido afectadas con la medida



-Anoche llegaron a Bogotá los integrantes de los Rolling Stones, quienes a esta hora descansan en un hotel de la capital del país.



-A las 8 de la mañana se iniciaron las elecciones primarias en los estados de Michigan, Missisipi e Idaho, en la que republicanos y demócratas escogen su candidato a la presidencia de los EEUU. Según las encuestas, Hillary Clinton y Donald Trump son los favoritos.



-El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados se declaró profundamente preocupado por el acuerdo europeo con Turquía que abre la posibilidad de deportación indiscriminada de refugiados.



-Una joven que había sobrevivido a los atentados de la maratón de Boston en 2013, tras haber recibido graves lesiones por esquirlas, murió en las últimas horas en un accidente de tránsito durante una visita a la ciudad de Dubai.



-La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines poco después de despegar del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Pekin, con 239 personas a bordo hace dos años, sigue siendo “un misterio”, reveló un informe publicado este martes por expertos internacionales en Malasia.



-Giovanni Hernández, el exmediocampista de la Selección Colombia, será el nuevo entrenador del Real Cartagena, en remplazo de Huber Boder quien pasará a dirigir las divisiones menores.



-Este martes se conocerá la condena contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por el escándalo de corrupción en la compra de ambulancias para la ciudad.



-Luego de la actualización de los precios de los avalúos de vehículos, los bogotanos ya pueden cancelar el impuesto y quienes ya habían pagado, hacer la reclamación el dinero. .



-En el Magdalena la policía capturó a 18 personas pertenecientes a una red encargada de distribuir sustancias alucinógenas en los alrededores de los colegios.