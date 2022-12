Procuraduría formula reparos a integración de Comisión de la Verdad

La Procuraduría formuló una serie de reparos a la creación de la Comisión de la Verdad, cuya creación fue anunciada la semana pasada por los miembros de la mesa de negociación de La Habana.



En un comunicado, el organismo ratifica que “la independencia, imparcialidad y autonomía de la Comisión de la Verdad no está garantizada”. (Lea también: La Comisión de la Verdad no es a cambio de justicia: Humberto de la Calle )



“La Procuraduría le pregunta al Gobierno ¿Qué derecho tiene la guerrilla para proponerlos? Si no es razonable dar ese poder a las AUC o a agentes estatales que delinquieron, ¿por qué sí concederlo a ‘Timochenko’? ¿Por qué a un aparato armado no disuelto?”, dice uno de los partes de la comisión.



Además, afirma que “el único competente conforme la Constitución para adoptar y regular una comisión de la verdad es el Congreso de la República, no las Farc ni el Gobierno Nacional”. (Lea también: Comisión de la Verdad no debe desviar de temas principales: Marta L. Ramírez )



“Así lo dejó claro el acto legislativo 01 de 2012. La mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, no es soberana”, manifiesta.



Estas son las precisiones del Ministerio Público:



La Procuraduría General de la Nación hace las siguientes precisiones frente a las declaraciones del Gobierno Nacional respecto a la Comisión de la Verdad:



1. La Procuraduría tiene la obligación constitucional de velar por el respeto a los Derechos Humanos y particularmente por los de las víctimas. La verdad es un derecho individual de todas las víctimas y un derecho colectivo de la sociedad colombiana, la Procuraduría tiene que defenderlo.



2. La Procuraduría ratifica que la independencia, imparcialidad y autonomía de la Comisión de la Verdad no está garantizada. Un Comité de Selección será el que decida su conformación. Ese comité será integrado por 3 personas propuestas por las FARC. El grupo además deberá aprobar 3 nombres de los que proponga el Gobierno.



Para el Gobierno es equivocado creer que sean “tres seleccionados por el Gobierno y tres por las FARC, como algunos han supuesto”, sin embargo, Rodrigo Granda, miembro plenipotenciario de la mesa de conversaciones por las FARC, explicó de la siguiente forma el procedimiento que el gobierno oculta: “El gobierno colombiano pasa 6 nombres a las FARC, las FARC pasan 6 nombres al Gobierno, de ahí, entonces, se escogen tres de cada una de esas listas”. “Tres del gobierno y tres de las FARC en escogencia”.



La Procuraduría le pregunta al Gobierno ¿Qué derecho tiene la guerrilla para proponerlos? Si no es razonable dar ese poder a las AUC o a agentes estatales que delinquieron, ¿por qué sí concederlo a ‘Timochenko’? ¿Por qué a un aparato armado no disuelto?



3. El Gobierno señala que en el Acuerdo las FARC se comprometen “a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión”, pero las FARC dicen otra cosa.



Rodrigo Granda señaló: “Nosotros respondemos como todo un colectivo, no podemos dejar allá a la gente que diga individualmente las cosas. Nosotros asumimos la responsabilidad como organización, no como individuos aislados”. Las FARC no quieren la verdad, por eso pretenden impedir que los guerrilleros individualmente vayan a la Comisión de la Verdad a narrar lo que saben de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio cometidos. ¿Cuál compromiso?



4. La Procuraduría insiste en que no hay una sola sílaba en el Acuerdo que condicione beneficios penales por la obligación de comparecer ante la Comisión de la Verdad y revelar la verdad sobre los crímenes atroces.



5. El Gobierno niega que las recomendaciones sean vinculantes, porque no lo dice expresamente el Acuerdo, pero, ¿si las recomendaciones de la Comisión no pretenden ser aplicadas, por qué y para qué el Gobierno y las FARC pactan crear un “Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión”, tal y como aparece en el Acuerdo?



El acuerdo además señala: “El comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones”. “El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones”.



6. Respecto a la Comisión Histórica y de las Víctimas, el Gobierno omite que entre los 12 integrantes de la misma una proporción fue propuesta por las FARC, no menos de la mitad. La conformación se hizo, de acuerdo al comunicado del 5 de agosto de 2012 de la Mesa de Conversaciones, “sobre la base de los nombres seleccionados por cada delegación”, esto es, las FARC y el Gobierno. Un paso decisivo a una verdad negociada.



7. La Procuraduría General de la Nación resalta que el único competente conforme la Constitución para adoptar y regular una comisión de la verdad es el Congreso de la República, no las FARC ni el Gobierno Nacional. Así lo dejó claro el acto legislativo 01 de 2012. La mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, no es soberana.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En diálogo con Blu Radio, el presidente Juan Manuel Santos señaló que el caso de Diego Ruiz, hijo del coronel Alfredo Ruiz, asesinado por las Farc en el departamento de Nariño; es una lección de paz para las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y manifestó que por casos como éste, mantendrá su voluntad de seguir adelante con las conversaciones en La Habana hasta tanto se firme un acuerdo de paz.

-En el departamento del Huila fue capturado un cabecilla de las Farc señalado de participar en el ataque a la planta de tratamiento de agua del municipio de Algeciras.

-Por el delito de terrorismo será juzgado el empresario que amenazó con un cuchillo a tripulantes y pasajeros de un avión de Avianca que cubría la ruta París.

-Padres de niños que asisten a un jardín infantil del sur de Cali denuncian maltratos y agresiones contra los pequeños, por parte de los encargados del establecimiento educativo.

-El Ejército desmintió la versión de la comunidad de paz de San José de Apartadó, que dijo que un niño de seis años murió por un accidente con un arma de fuego. Las Fuerzas Militares aclararon que el menor falleció por la mordedura de una serpiente.

-Opositores del gobierno venezolano en el Táchira responsabilizan a oficialistas de causar el envenenamiento a estudiantes universitarios que adelantaban una huelga de hambre en apoyo a presos políticos de Venezuela.

-El Comité intergremial del Atlántico pidió al Gobierno Nacional que se establezcan plazos concretos para solucionar la crisis por la que atraviesa la prestación del servicio de energía en la Región Caribe.

-Ecopetrol reportó pérdidas millonarias por la protesta de campesinos que cumple una semana, en Barrancabermeja.

-Los organismos de emergencia en Cartagena incrementaron los controles en las playas de La Heroica en plena temporada alta tras la muerte de dos menores.

-Venezuela emprendió una nueva ofensiva ante la Organización de los Estados Unidos en Washington para que Estados Unidos derogue las sanciones que mantiene el gobierno de Barack Obama en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

-Cinco personas perdieron la vida en California, luego de que se desplomara un balcón en un apartamento aparentemente durante una fiesta de jóvenes irlandeses.

-Fue confirmada la pena de muerte impuesta al derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi por huir de una cárcel de las afueras de El Cairo durante la revolución de 2011.

-Las barras bravas en Chile protagonizan una protesta contra las directivas del futbol austral por cuenta de los estrictos controles para evitar desmanes en los partidos de La Roja. Piden flexibilizar las restricciones.

-Conozcamos a esta hora el estado de movilidad, hay demoras en el servicio de Transmilenio en varias estaciones de la Autopista Norte por cuenta de un articulado que tuvo fallas mecánicas.

-En Bogotá, una mujer que fue atacada por su pareja sentimental y recibió varias puñaladas pide que se le revoque el beneficio de casa por cárcel al temer un nuevo ataque en su contra.