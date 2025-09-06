Procuraduría investiga al exciclista Fabio Parra por irregularidades en Indeportes Boyacá

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la leyenda del ciclismo colombiano, podio del Tour de Francia en 1988, y exgerente del Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, Indeportes, Fabio Enrique Parra Pinto, quien ejerció el cargo entre 2019 y 2021.

El Ministerio Público lo investiga por presuntas irregularidades en un contrato de interventoría para el mejoramiento de la piscina de la Villa Olímpica, proceso que habría limitado la libre competencia.

Según la investigación adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, en el proceso de contratación se establecieron requisitos habilitantes que restringían la participación de posibles oferentes. Dichas condiciones estaban relacionadas con la experiencia general y específica que se exigía a los proponentes, lo cual habría impedido la pluralidad de postulaciones.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

La entidad también vinculó al proceso disciplinario a tres exfuncionarios de Indeportes de la misma época: José Daniel Wetter Rodríguez, quien se desempeñaba como director técnico de Fomento y Desarrollo Deportivo; Edmundo Flórez Peñaranda, entonces director Administrativo y Financiero; y Nelly Andrea Medina Casas, asesora jurídica.

De acuerdo con la Procuraduría, los cuatro funcionarios investigados habrían quebrantado principios fundamentales de la contratación pública, como la selección objetiva, la transparencia y la responsabilidad. La presunta conducta fue calificada de manera provisional como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.

El contrato en cuestión hacía parte de las obras de mejoramiento de la piscina de la Villa Olímpica de Boyacá, escenario deportivo que forma parte de la infraestructura estratégica para el deporte en el departamento.

La formulación de cargos no implica aún sanciones definitivas, pero abre la puerta a un proceso disciplinario en el que se evaluará la responsabilidad de los investigados. De encontrarse mérito, podrían enfrentar sanciones que incluyen inhabilidades para ejercer cargos públicos.