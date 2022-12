Procuraduría pide negar solicitud de pérdida de investidura de Lozano y López

Durante la intervención de la Procuraduría General de la Nación en el Consejo de Estado, en torno al estudio de la demanda de pérdida de investidura contra las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, el Ministerio Público pidió negar la solicitud.



“No hay inhabilidad porque la unión del mismo sexo no tiene status de matrimonio o unión permanente”, dice la Procuraduría General. (Lea también: No es tema de homofobia: excongresista que demandó investidura de Lozano y López )



El Ministerio Público también hizo un llamado a la prensa para que, en sus publicaciones, no hablen de matrimonio.



Entre tanto, la senadora Claudia López dijo que demandar su investidura por ser novia de la representante Lozano “es un hecho de discriminación”. (Lea también: Consejo de Estado citó a Claudia López y Angélica Lozano )



Por su parte, el pastor que promueve la pérdida de investidura, el exparlamentario Víctor Velásquez, que las congresistas son pareja y por tal motivo deben perder su investidura.