Blu Radio  / Nación  / Procuraduría pidió activar rutas de protección y asistencia humanitaria en El Retorno tras crisis

Procuraduría pidió activar rutas de protección y asistencia humanitaria en El Retorno tras crisis

La decisión es tomada luego de que cerca de 30 personas fallecieran en medio de la disputa de territorios entre las disidencias alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá'.

municipio de El Retorno, Guaviare.jpg
Municipio de El Retorno, Guaviare.
Foto: Procuraduría General de la Nación.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

