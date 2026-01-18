Procuraduría pidió activar rutas de protección y asistencia humanitaria en El Retorno tras crisis

La Procuraduría General de la Nación pidió acciones urgentes de protección para los habitantes de la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, tras conocerse el reporte de múltiples muertes producto de enfrentamientos armados en el sector.

Ante el riesgo que enfrentan las comunidades, la Procuraduría solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales activar de manera inmediata los mecanismos de atención humanitaria, con el fin de responder oportunamente ante posibles desplazamientos forzados o escenarios de confinamiento de la población civil.

De acuerdo con información preliminar, al menos 30 personas habrían muerto en choques violentos entre estructuras disidentes de las Farc que se disputan el control territorial en esta región estratégica. Los enfrentamientos estarían relacionados con una confrontación directa entre los grupos ilegales comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

El Ejército Nacional indicó que las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas. Desde la noche del viernes, tropas de la Brigada 22 se desplazaron al área para verificar la situación, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y labores de inteligencia militar, ante la complejidad del terreno y la persistencia de la amenaza armada.



Mientras avanzan las operaciones militares para esclarecer lo ocurrido y recuperar el control de la zona, las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente por la posible presencia de artefactos explosivos cerca de los caseríos, una situación que incrementa el riesgo para los habitantes de El Retorno.

Las autoridades continúan evaluando el impacto humanitario de estos hechos, mientras el Guaviare vuelve a quedar en el centro de la disputa armada entre grupos ilegales que buscan imponer su control en el sur del país.