Procuraduría pone bajo la lupa inversión de $13 billones para compras en Fuerzas Militares y Policía

Un equipo de la Procuraduría se reunió con las directivas del Ministerio de Defensa para conocer el avance de los proyectos de contratación que serán financiados con l13 billones de pesos aprobados mediante el CONPES 4187 del 27 de marzo de 2026, uno de los mayores planes de inversión para el fortalecimiento de la fuerza pública.

Durante el encuentro, el Ministerio de Defensa presentó los lineamientos sobre el destino de esos recursos, que serán distribuidos entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. La inversión está proyectada para ejecutarse entre cuatro y ocho años y busca renovar capacidades estratégicas de la fuerza pública.

La Procuraduría solicitó información sobre el estado de los procesos contractuales en curso y los que están en etapa de planeación, con el propósito de verificar la forma en que serán desarrolladas las licitaciones, contrataciones directas y demás mecanismos de adquisición contemplados para ejecutar el billonario presupuesto.

Entre las adquisiciones previstas figuran la compra de helicópteros, aviones, sistemas de defensa antidrones, equipos para inteligencia y nuevas tecnologías de seguridad, elementos considerados clave para fortalecer las capacidades operacionales y de respuesta frente a las amenazas que enfrenta el país.



Como resultado de la reunión, la Procuraduría anunció que participará en las mesas técnicas que acompañarán estos procesos y realizará un seguimiento permanente a la contratación relacionada con el plan de fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía, con el fin de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos y prevenir posibles irregularidades durante el desarrollo de los proyectos.