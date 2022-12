Programa completo Mañanas BLU 11 de marzo de 2015

Marta Lucía Ramírez aceptó hacer parte de la Comisión Asesora para la Paz: La excandidata presidencial por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, aceptó a pesar de "sus reservas" la invitación que le extendió el presidente Juan Manuel Santos para que haga parte de una comisión asesora de paz creada tras su anuncio de decretar un cese de bombardeos contra las Farc durante un mes, en el marco de las negociaciones de paz.

La respuesta de esta niña a compañerito que le dijo fea descresta en Internet: La respuesta de una niña de cuatro a un compañero de clase que le dijo que era fea se convirtió en viral en las redes sociales.

Berlusconi prepara su regreso a política tras ser absuelto por caso Ruby: El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi tiene previsto reunirse hoy en Roma con miembros de su partido, Forza Italia (FI), para intentar recuperar su influencia y preparar su vuelta a la política, después de que el Tribunal Supremo confirmara su absolución en el "Caso Ruby".

Desaparecen 7 marines y cuatro soldados tras accidente aéreo en Florida: Siete marines y cuatro soldados desaparecieron cuando un helicóptero militar se estrelló mientras realizaba un ejercicio nocturno en la base de la fuerza aérea Eglin, en el Florida Panhandle. El modelo fue identificado como un CH 60 Blackhawk, según detalla NBC News.

Desmienten rumor sobre posible réplica de mayor magnitud de sismo en Colombia: A través de un comunicado, el Servicio Geológico Colombiano desmintió los rumores que se generaron tras el sismo de 6.6 grados ocurrido este martes en Colombia con epicentro en Los Santos, Santander, sobre una posible réplica de mayor magnitud para los próximos días.

Irlanda legaliza algunas drogas por error durante 24 horas: El Gobierno irlandés espera cerrar hoy un vacío legal provocado por una decisión judicial que despenalizó temporalmente la posesión de varios tipos de drogas y sustancias psicotrópicas, como el éxtasis, la ketamina o los hongos alucinógenos.

Reportan trancón en Autopista Norte con calle 222 por accidente de tránsito: Las autoridades reportan trancón en la Autopista Norte de Bogotá con calle 222 por choque de un carro particular con un bus escolar.

15 personas asaltaron dos vehículos que transportaban joyas en Francia: Dos furgones blindados con unos 9 millones de euros en joyas fueron asaltados por una quincena de individuos armados la noche del martes en un peaje de la autopista francesa A6, a la altura de la localidad de Avallon, en el centro del país.

Fiscal se declaró impedido para investigar denuncias de corrupción en Corte: El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, se declaró impedido para conocer de la investigación penal que se adelanta en la Fiscalía contra personas que carecen de fuero constitucional y que tuvo origen en una denuncia presentada ante la Comisión de Investigación de la Cámara por el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo (y por información que circuló en medios de comunicación) en la que se refirió a la presunta solicitud de dineros por parte del magistrado Jorge Pretelt al abogado Victor Pacheco, para fallar una tutela a favor de Fidupetrol.

No renunciaremos a bombardeos si vemos una amenaza inminente: MinDefensa: El Ministerio de Defensa se pronunció sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de ordenar el cese de bombardeos contras las Farc.

Suspender bombardeos contra Farc es un cese bilateral disfrazado: Procuraduría: La Procuraduría emitió un comunicado en respuesta al anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos contra los campamentos de las Farc, durante un mes, asegurando que se trata de un cese bilateral disfrazado, lo que significaría que esta guerrilla continúe atentando a la población civil y delinquiendo.

Llego a la comisión de paz a hacer críticas constructivas: Marta Lucía Ramírez: La excandidata presidencial por el Partido Conservador, una de las grandes críticas del actual proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, explicó en Mañanas BLU, por qué aceptó hacer parte de la comisión asesora para la paz.

Entrar en la comisión no significa estar de acuerdo con el Gobierno: Pastrana: El expresidente Andrés Pastrana dijo en Mañanas BLU que su decisión de hacer parte de la Comisión Asesora para Paz no significa que esté de acuerdo con la manera cómo el Gobierno ha manejado el proceso de paz con las Farc.

Christian Krüger asume la dirección general de Migración Colombia: La canciller María Ángela Holguín nombró a Christian Krüger Sarmiento, que se desempeñaba como secretario general de la entidad, para que asuma la dirección de Migración Colombia y se encargue de responder a las necesidades de los colombianos en este ámbito.

Suspensión de bombardeos no implica repliegue de FF.MM: De la Calle: El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, aseguró que la suspensión de bombardeos no implica el repliegue de las Fuerzas Militares.

Video: El orgasmo fingido de Paris Hilton que da vuelta al mundo: Paris Hilton fue invitada a la fiesta de despedida de soltera de su prima Nicky Hilton en Las Vegas, en la que ofreció un show inolvidable para los asistentes, y ahora muy comentado en internet por haber fingido un orgasmo en pleno escenario que quedó grabado en este video.

Cesar bombardeos llevaría a investigación por traición a la patria: gral. Bedoya: El general (r) Harold Bedoya, quien comandó las Fuerzas Militares en los años 90, aseguró que la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos contra las Farc por un periodo de un mes, es una decisión inconstitucional que acarrearía problemas judiciales para los comandantes de la tropa.

Petro, Cepeda, Clara López y León Valencia, amenazados de muerte: Se conocieron nuevos panfletos amenazantes que están circulando dentro de la administración distrital y también en otros sectores políticos de la izquierda, firmados por el bloque sur de las Águilas Negras en los cuales amenazan de muerte a diversos políticos.

Policía capturó a 57 miembros del Clan Úsuga en el Urabá antioqueño: El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, y el comandante de la Policía Antinarcóticos viajan hacia el Urabá antioqueño a presentar la captura de 57 miembros del Clan Úsuga, que se han realizado en los últimos días.

Millonarios piensa en Reinaldo Rueda para reemplazar a Lunari: Fuentes de la Junta Directiva de Millonarios manifestaron a BLU Radio que el equipo está pensando en Reinaldo Rueda para reemplazar a Ricardo Lunari, criticado por los malos resultados.

Son 158 las viviendas afectadas por sismo en Betulia, Santander: Las casas de tapia pisada del municipio de Betulia, Santander, son las más afectadas por las grietas que se generaron por el sismo que tuvo epicentro en esa región del país.

Sancionan a directivos del Banco Agrario por entrega irregular de créditos: Por el trámite y otorgamiento irregular de créditos por más de 221 mil millones de pesos, la Procuraduría sancionó a cuatro ex directivos del Banco Agrario, en decisión de primera instancia.

Insólita propuesta: mujer en Indonesia pone en venta su casa con ella incluida: Una propietaria en Indonesia ofrece vender su casa y de paso su mano al comprador, en un anuncio que rápidamente se volvió viral en internet.

Jorge Pretelt no va a renunciar, déjenlo defenderse: Abelardo de la Espriella: El abogado Abelardo de la Espriella, defensor del magistrado Jorge Pretelt en el caso de presunta corrupción dentro de la Corte Constitucional para favorecer en una tutela a Fidupetrol, aseguró que su cliente no ha cometido ningún delito, por lo que no va a renunciar.

Justicia rechazó demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos: El Tribunal Supremo Español rechazó este miércoles la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos por parte de una mujer belga que asegura ser su hija, indicaron fuentes judiciales.

Asamblea aprobó en primera discusión ley habilitante de Maduro: El legislativo venezolano dio la madrugada del miércoles el primero de los dos votos necesarios para aprobar los superpoderes pedidos por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar "la amenaza de Estados Unidos", y que le permite legislar durante seis meses frente a "cualquier actividad interna que pretenda violentar la paz".

La particular reacción al temblor de un presentador en canal en Bucaramanga: Tras el temblor de 6.6 grados que sacudió este martes a Colombia fueron muchos los videos que circularon en las redes sociales en los que se mostraban cómo se vivió el sismo en diferentes lugares del país.

Temblor dejó al menos 100 casas destruidas y 6 heridos en Rionegro, Santander: Luego del temblor de 6,6 grados que sacudió a Colombia el martes, el balance de las autoridades del municipio de Rionegro, Santander, es de 100 casas destruidas, 120 semidestruidas y 6 personas heridas.

Distrito precisa la cartografía de los cerros orientales con el límite de ciudad: El secretario distrital de Planeación, Gerardo Ardila, anunció que ya están hechos los ajustes en los límites de la reserva en los cerros orientales de Bogotá para que ahora no se realice ninguna construcción sobre ellos.

Indígenas de Cauca se movilizarán para sacar a militares y guerrilleros: La comunidad del resguardo Huellas, zona rural del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, donde habitan indígenas que han participado en dos fuertes enfrentamientos entre el Ejército y las Farc en lo corrido del año, recibieron el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender bombardeos, con reservas.

Reconstruir viviendas en Betulia tomaría hasta 6 meses: gobernador de Santander: El gobernador de Santander Richard Aguilar entregó en Mañanas BLU un balance de las afectaciones que dejó el sismo de 6.6 grados que se produjo el pasado miércoles y se sintió en la mayor parte del país.

Empresa mexicana Coppel busca expandir su negocio retail en Colombia: Coppel es un grupo mexicano que se empezará a mover con fuerza en el país buscando una posibilidad de expandirse en áreas populares y con un modelo de financiamiento en el mercado minorista.