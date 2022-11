Programa completo Mañanas BLU 13 de febrero de 2015

Video: A los puños terminó debate sobre corrupción entre políticos de Ucrania: El video que muestra la salvaje pelea entre dos políticos ucranianos es furor en las redes sociales.

Abrirían investigación a presidenta de Argentina por caso que investigaba Nisman: La justicia abriría investigación a la presidenta de Argentina por el caso AMIA, que era analizado por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Vladimir Marín resultó herido en ataque a bus del Medellín: El lateral del Deportivo Independiente Medellín Vladimir Marín fue víctima del impacto de una piedra a la altura de la ceja, luego del partido en el que su equipo derrotó 2-1 al Tolima.

Once personas fueron capturadas en Bogotá por diferentes delitos: Autoridades de Bogotá realizaron en la madrugada de este viernes varios operativos en la capital que dejan como saldo 11 personas capturadas por diferentes delitos.

Hacker Sepúlveda recibiría rebajas en su pena por preacuerdo con Fiscalía: Este viernes un juez podría avalar el preacuerdo al que llegó el hacker Andrés Fernando Sepúlveda y que le permitiría lograr rebajas en su pena.

Diez civiles mueren por ataque de Ucrania, pese a anuncio de cese al fuego: La violencia imperaba el viernes en el este separatista prorruso de Ucrania, pese a los acuerdos de paz suscritos la víspera en Minsk y las amenazas occidentales de más sanciones contra Rusia si no se detiene el conflicto.

Quedan en libertad periodistas de Al Jazeera encarcelados en Egipto: Tras 400 días de detención en Egipto, los dos periodistas de Al Jazeera que seguían en prisión salieron este viernes, si bien deben ser nuevamente juzgados el 23 de febrero por su supuesto apoyo a la oposición islamista.

Barranquilla coronó a la reina de su carnaval: Cristina Felfle Fernández De Castro fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla en la noche del pasado jueves.

Murió en Rionegro el exsenador conservador Manuel Ramiro Velásquez: A la edad de 63 años, murió en la noche del jueves el excongresista antioqueñoManuel Ramiro Velásquez Arroyave.

Ante dudas, se busca evitar riesgos para adoptados por gays: U. de La Sabana: Victoria Cabrera, coordinadora de Investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, aseguró con que no está de acuerdo con que la homosexualidad sea considerada una enfermedad, pero ratificó lo afirmado por el informe presentado por la institución que afirma que existen riesgos para los niños que sean adoptados por parejas del mismo sexo.

Memes de Grey: Estreno de película genera polémica en internet: El estreno de Cincuenta sombras de Grey, la película inspirada en el libro homónimo, desató todo tipo de reacciones en redes sociales, desde la decepción de algunos por la ‘suavidad’ de sus escenas hasta memes que se burlan de los fans.

Es cuestión de horas la captura de asesinos de niños en Caquetá: gral. Palomino: El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró que la captura de los responsables del asesinato de los cuatro hermanos menores de edad en Florencia, Caquetá, se dará en las próximas horas.

Colombia no tiene información oficial sobre golpe de Estado en Venezuela: Fuentes del alto gobierno consultadas por Blu Radio indicaron que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no se ha comunicado con el presidente Juan Manuel Santos para pedir medidas preventivas de seguridad en zona de frontera ante las denuncias de un presunto golpe de Estado (Lea también: Maduro informa a Santos sobre supuesto intento de golpe de Estado ).

Farc no puede eximir culpas diciendo que los niños llegan voluntariamente: ICBF: La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, criticó que la guerrilla de las Farc acepte se seguirá reclutando a mayores de 17 años de edad, sin hacer un anuncio sobre liberar a los menores que actualmente hacen parte de las filas.

“Me violaron muchas veces”: dramático relato de reclutada por Farc a los 12 años: Jineth Trujillo, una desmovilizada de las Farc, contó en Mañanas BLU su experiencia en esta guerrilla que la reclutó a los 12 años, en pleno proceso de paz de San Vicente del Caguán, durante el mandato del presidente Andrés Pastrana.

Estos son los resultados de la cuarta fecha de la Liga Águila: En el estadio 12 de Octubre, el Cortulúa se impuso con dos tantos a cero frente al Junior con goles de Miguel Medina y Carlos Ibargüen y es líder de la Liga Águila con siete puntos.

Si no le gusta el ciclismo femenino, estas fotos lo convertirán en un apasionado: Algunas de las mejores y más bellas ciclistas profesionales del mundo protagonizan el calendario Cyclepassion 2015, una publicación que seguro convertirá en apasionados a quienes no gusten del ciclismo femenino.

Expiden órdenes de captura contra responsables de masacre en Caquetá: El CTI y Dijin trabajan para hacer efectivas dos órdenes de captura por masacre de hermanos Vanegas Grimaldo, ocurrida en cercanías de Florencia.

Marta Lucía Ramírez sería candidata del Partido Conservador a Alcaldía de Bogotá: El periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas BLU que la excandidata a la Presidencia ahora buscaría ganar la Alcaldía de Bogotá por el Partido Conservador.

Oposición venezolana calificó de “show” la denuncia de Maduro de golpe de Estado: La oposición venezolana sigue analizando las denuncias que hizo el Gobierno de Nicolás Maduro por el supuesto intento de golpe de Estado que fue desarticulado y hasta el momento deja 7 oficiales de la Fuerza Aérea detenidos.

Rating and Investment mejora calificación de Colombia: La agencia calificadora japonesa Rating and Investment mejoró la calificación de la deuda colombiana hasta BBB con una perspectiva Estable, en un reconocimiento a la estabilidad macroeconómica nacional y las buenas perspectivas económicas.

No me gustaría que juzgaran mi vida privada: Ancelotti respalda a C. Ronaldo: Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, optó por no juzgar el comportamiento de Cristiano Ronaldo y los jugadores de la plantilla que estuvieron en su fiesta de cumpleaños tras el 4-0 encajado en el Vicente Calderón, y defendió "la seriedad y profesionalidad", respetando la crítica del madridismo.

El año pasado se produjo más carbón que en 2013: Agencia Nacional de Minería: Datos de la Agencia Nacional de Minería indican que la producción de carbón el año pasado alcanzó 88’577.980 toneladas, un 3,6% más que en el periodo anterior (Lea también: Producción de carbón creció 14% en primer semestre de 2014 ).

IDU hará “adecuación al puente de la calle 220”, pero no lo remplazará: William Camargo, director del IDU, respondió a las quejas de los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y habitantes del sector por el deteriorado estado del puente peatonal de la calle 220 con Autopista Norte, afirmando que se hará “mantenimiento y adecuación a la estructura”, pero no se remplazará.

¡Récord total! 120 mil colombianos asistieron al estreno de 50 Sombras de Grey: La esperada película 50 sombras de Grey, adaptada del best seller erótico-sentimental, fue todo un éxito en su estreno de este jueves en Colombia, al que asistieron 120 mil espectadores.

Denuncia de golpe de Estado es una completa ridiculez: venezolanos exiliados: El exiliado José Antonio Colina, quien preside la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), aseguró que “la denuncia de golpe de Estado que hizo (Nicolás Maduro) es una completa ridiculez”.

La marca americana A Peace Treaty, interesada en industria artesanal de Colombia: Las fundadoras de la marca estadounidense A Peace Treaty se encuentran en Colombia buscando ideas para desarrollar oficios artesanales que después pondrá en práctica en sus compañías, ahora que lo elaborado a mano es lo que más se valora en la industria.