Programa completo Mañanas BLU 2 de marzo de 2015

Alcalde que dijo haber “robado poquito” sube falda a mujer en público: Pues se trata de Hilario Ramírez Villanueva, conocido como "Layín", alcalde de San Blas, en México quien esta vez vuelve a protagonizar un video en el que le levanta el vestido a una joven con la que bailaba durante la celebración de su cumpleaños.

Cinco generales viajan a La Habana para negociar cese al fuego bilateral: Santos: En diálogo con la televisión de España, donde se encuentra en visita oficial, el presidente Juan Manuel Santos abrió la posibilidad de un cese al fuego bilateral y anunció que para ello oficiales de las fuerzas armadas viajarán a La Habana.

Autoridades frustraron millonario robo a entidad bancaria en Bogotá: Tres delincuentes intentaron robar el banco Caja Social del sector de Paloquemao hacia la media noche del sábado utilizando llaves maestras para abrir la puerta principal de una bodega donde almacenan láminas.

Fiscalía de la CPI reitera apoyo a Colombia para acabar con el conflicto: La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha reiterado su apoyo a los esfuerzos realizados por Colombia para poner fin al conflicto armado, durante el examen preliminar que lleva a cabo sobre la situación del país.

Senador Marco Rubio pide no liberar a miembros de las Farc: A través de una carta, el senador republicano Marco Rubio le pidió a Estados Unidos no liberar a los miembros de las Farc, presos en ese país, como es el caso de alias ‘Simon Trinidad’.

James liderará en Cartagena foro sobre el poder del fútbol para construir paz: El presidente Juan Manuel Santos anunció en su cuenta de Twitter que James Rodríguez realizará un seminario en junio en Cartagena para hablar sobre el poder del fútbol para construir paz, luego de presenciar el partido Real Madrid – Villarreal de este domingo en España, donde se encuentra en visita de Estado.

Asesinato del líder opositor ruso, Nemtsov, pone en jaque a Vladimir Putin: El brutal asesinato del líder de la oposición liberal rusa, Boris Nemtsov, adversario de la injerencia rusa en Ucrania y uno de los mayores críticos de Kremlin, ha puesto en jaque al presidente ruso, Vladímir Putin, sometido ya a fuertes presiones de gran parte de la comunidad internacional.

Regresaron las pirámides, alerta la Superintendencia Financiera: Pirámides como DMG que en 2008 le arrebataron a los colombianos más de 200 mil millones de pesos están reapareciendo, según cifras oficiales de la SuperFinanciera que revelan que desde ese año hasta hoy, han logrado captar más de 4 billones de pesos.

Directivos de Fidupetrol y su abogado deben aclarar denuncia en 3 días: Pretelt: El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt, habló con Blu Radio sobre las denuncias que se hicieron en su contra por presuntamente haber favorecido una tutela a Fidupetrol y dijo que es necesario citar al abogado Víctor Pacheco para que aclare si, como dice la denuncia, recibió 400 millones de pesos para favorecer a esa compañía.

Con foto comprometedora, Justin Bieber celebró su cumpleaños con Yovanna Ventura: El cantante canadiense Justin Bieber celebró sus 21 años con una fiesta privada junto a sus amigos y la modelo Yovanna Ventura.

Investigación “exhaustiva” en escándalo de la Corte, pide Gobierno: El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo en BLU Radio que al país, a la Justicia y a la misma Corte Constitucional le hacen daño escándalos como el de las acusaciones de corrupción del magistrado Jorge Pretelt.

Estos son los oficiales que viajan a Cuba a negociar cese al fuego bilateral: BLU Radio conoció los nombres de los militares activos que viajarán este martes a La Habana para negociar con la guerrilla de las Farc el cese al fuego bilateral, anuncio que hizo este lunes el presidente Juan Manuel Santos .

Mi labor con Fidupetrol fue asesoría jurídica transparente: exmagistrado Escobar: El exmagistrado Rodrigo Escobar aseguró en entrevista con Mañanas BLU que nunca fue intermediario entre Fidupetrol y el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt, con respecto a las supuestas denuncias de que este último recibió 400 millones de pesos para favorecer con una tutela a la compañía.

Shlomo Ben Ami confirma que Colombia planteó a EE.UU. liberar a 'Simón Trinidad': El Gobierno colombiano planteó la posibilidad a Estados Unidos de explorar una eventual repatriación del jefe guerrillero Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad'. Así lo indicó Shlomo Ben Ami, excanciller israelí y asesor internacional del proceso de paz de La Habana.

Fernández carga contra la Justicia en la apertura de su último curso político: La presidenta argentina, Cristina Fernández, abrió hoy su último curso político en el Congreso con duras críticas contra el Poder Judicial, al que acusó de no respetar la Constitución, y calificó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento terrorista de "escándalo" y "bochorno".

Es urgente debate sobre justicia para guerrilleros y militares: Procuraduría: A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación resaltó la importancia de abrir prontamente un debate sobre el marco jurídico que deberá aplicarse tanto a guerrilleros de las Farc como a militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad, una vez se firme un acuerdo de paz y se llegue a la etapa del posconflicto.

Viaje de oficiales de FF.MM. a Cuba abre nuevo debate sobre cese bilateral: El ministro de Defensa durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel Silva, aseguró que la decisión del presidente Juan Manuel Santos de enviar cinco altos miembros de la Fuerzas Militares a evaluar la posibilidad de un cese al fuego bilateral con las Farc, es adecuada y necesaria.

Bill Gates se mantiene como el hombre más rico del mundo, según Forbes: El cofundador de Microsoft y filántropo estadounidense Bill Gates se mantiene como el hombre más rico del mundo por delante del mexicano Carlos Slim, con una fortuna estimada en 79.200 millones de dólares, 3.000 millones más que el año anterior, según el ranking dado a conocer el lunes por la revista Forbes.

Intervenir en diálogos favorece agenda de Casa Blanca en Cuba, dice columnista: La columnista Anastasia O’Grady asegura en su columna del Wall Street Journal que la decisión de intervenir en diálogos de paz en Colombia favorece la agenda de la Casa Blanca.

Instalan mesa de diálogo en Cauca por enfrentamientos de indígenas y autoridades: Este lunes se instala una mesa de concertación en Corinto, Cauca, con los indígenas, para discutir el tema de tierras que los nativos reclaman como suyas. (Audio: min. 5’03).

Estado Islámico amenaza a creador de Twitter “por su guerra virtual”: El Estado Islámico lanzó una nueva amenaza, esta vez contra el creador de la red social Twitter.

¿Labios pintados y aretes de mujer? Maradona sorprende con nuevo look: Diego Armando Maradona mostró en el programa "De Zurda", un look particular: labios pintadas y aretes de mujer.

Judicatura ordena investigar al abogado Víctor Pacheco por escándalo de la Corte: Ante la denuncia interpuesta por el magistrado Mauricio González Cuervo, en la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes, y los graves hechos denunciados durante el fin de semana por los medios de comunicación, el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Osuna Patiño, ordenó abrir una investigación de oficio, para que se esclarezca la conducta del abogado Victor Pacheco y demás profesionales del derecho que puedan resultar involucrados en este asunto.

Federopticos pone sus ojos en Colombia, Ecuador y Perú: Federopticos, una empresa de origen español, está pensando en ampliar su mercado en Colombia y en países como Ecuador y Perú.

No hubo lobby para impedir transmisión de Séptimo Día: Conferencia Episcopal: El padre Pedro Mercado, secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia,negó en Blu Radio la existencia de un lobby que haya intentado evitar la transmisión del reportaje de Séptimo Día, emitido este domingo, en el que se revelaron diversas prácticas homosexuales entre miembros de la iglesia católica.

Fidel Castro reaparece en encuentro con cinco agentes cubanos liberados por EEUU: El líder cubano Fidel Castro recibió el sábado en su casa a los cinco agentes cubanos, condenados en Estados Unidos por espionaje, dos de los cuales cumplieron sus penas y tres fueron intercambiados por un espía, según un artículo suyo publicado este lunes.

Pardo no acepta encuesta de Peñalosa para definir candidatura de coalición: Rafael Pardo, candidato a la Alcaldía de Bogotá del Partido Liberal y Partido de la U, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU hablando de lo que será la contienda electoral y la búsqueda de apoyo para su programa.

España anuncia dos iniciativas para el fondo de posconflicto colombiano: España anunció que ya se tienen listas dos iniciativas que harán parte del fondo para el posconflicto colombiano. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel García Mar-Gallo, aseguró que la primera sería un fondo fiduciario al que se podrían adherir instituciones o países por fuera de la Unión Europea.