Programa completo Mañanas BLU 21 de noviembre del 2014

“Se fijan más en vómitos de Messi que en sus récords”: presidente de Barcelona: El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, denunció que Leonel Messi sufre una gran presión extradeportiva por parte de la prensa y hasta de la afición y aseguró que “se fijan más en sus vómitos que en sus récord”.

Publicidad

Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Jorge Celedón ganan Grammy Latino: Los artistas colombianos Marta Gómez, Carlos Vives, Juanes, Jorge Celedón y Fonseca ganaron este jueves premios Grammy Latinos.

Envían a la cárcel al ‘Turco’ Hilsaca por homicidio y concierto para delinquir: La defensa de Alfonso del Cristo Hilsaca apeló la determinación del juez 48 ambulatorio del control de garantías, que no solamente imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado a su defendido, sino que también dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

Carlos Vives dedicó Grammy Latino a Obama por medidas migratorias: El colombiano Carlos Vives dedicó este jueves en Las Vegas el Grammy Latino a Mejor álbum tropical contemporáneo que recibió al presidente estadounidense Barack Obama, quien poco antes anunció una nueva política migratoria que beneficiará a millones de hispanos.

Publicidad

Unos 100 jóvenes retenidos en El Redentor fueron trasladados a cárcel Distrital: Luego de una reunión en la que participó la Secretaría de Gobierno, el ICBF, la Policía y las directivas de la cárcel El Redentor, 102 jóvenes mayores de 18 años fueron trasladados a la Cárcel Distrital.

Con Téofilo los 90 minutos, River igualó 0-0 ante Boca en La Bombonera: Boca Juniors y River Plate igualaron 0-0 en un partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, jugado la noche del jueves en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, ante unos 50.000 espectadores.

Publicidad

Principales ganadores de los Grammy Latino 2014: La Academia Latina de Grabación entregó la noche del jueves los premios Grammy Latino en la gran fiesta de la música en español y portugués, que se celebró en el hotel MGM Grand Arena de Las Vegas (Nevada, oeste de Estados Unidos).

Publicidad

Mujer que testificó sobre corrupción en Catar-2022 denunció amenazas: Una mujer que formó parte del comité de candidatura de Catar para el Mundial de fútbol de 2022 y que testificó en la investigación de las acusaciones de corrupción en la atribución de la sede, declaró este miércoles que tiene que ser protegida por el FBI después de que tanto ella como sus hijos recibieran amenazas de muerte.

Mujer de 28 años murió tras someterse a procedimiento estético: Después de permanecer cinco días en delicado estado de salud, murió en el Hospital Universitario del Valle una mujer de 28 años tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina de la ciudad de Cali.

Publicidad

Venezuela propone a OPEP reducir su producción para detener caída del petróleo: Venezuela reiteró este jueves que presentará la semana próxima a la OPEP una propuesta para revertir la caída del precio del petróleo -en cuyo marco está dispuesta a reducir su producción- mientras sigue sus contactos con países ajenos a la organización.

Publicidad

Análisis: Desafío migratorio de Obama fuerza a la oposición a medir contraataque: El paso adelante del presidente estadounidense, Barack Obama, al regularizar unilateralmente a más de 5 millones de indocumentados obliga ahora a la oposición republicana a calibrar su respuesta sin perder de vista que el voto latino será determinante en las elecciones de 2016.

Todo listo para operativos que traerán a la libertad a general Alzate: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó este jueves que ha sido activado el operativo para liberar a un general y a otros cuatro rehenes de la guerrilla comunista de las FARC, lo cual permitirá reanudar los diálogos de paz en La Habana.

Publicidad

Eden Hazard aceptó el reto de jugar Fifa 15 con sus fanáticos: El mediocampista belga del Chelsea sorprendió a sus aficionados al aceptar el reto de jugar con ellos el videojuego más popular de fútbol, Fifa 15, en el estadio Stamford Bridge.

Publicidad

Video: Revelan comercial de la primera marca de marihuana ‘Marley Natural’ : El ícono del reggae Bob Marley, amante de la marihuana, revivirá 33 años después de su muerte gracias a una marca de cannabis que llevará su nombre y será lanzada en 2015, anunció su familia el martes.

A largo plazo republicanos se hacen daño con oposición a la reforma: Joe García: El congresista demócrata Joe García, destacó el anuncio del presidente Barack Obama de un sistema "más justo" para que unos cinco millones de inmigrantes indocumentados puedan resolver su situación sin ser deportados, permitiéndoles buscar permisos de trabajo y "salir de la sombra".

Publicidad

Por retraso de vuelo, pasajeros se tomaron pista de aeropuerto en Palmira, Valle: Los 30 pasajeros de un vuelo de Viva Colombia, que cubría la ruta Cali –Bogotá se tomaron la pista del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle, en protesta por el incumplimiento de la aerolínea.

Publicidad

Dos niñas heridas en accidente en Silvania continúan en UCI y 3 en observación: Karen Correa, de 14 años, una de las 6 niñas que resultó gravemente herida en el accidente del bus en el que se movilizaba por Silvania con los compañeros de un colegio de Ciudad Bolívar, fue dada de alta en las últimas horas.

Acusan ante la justicia al presidente de Cataluña por desobediencia:La Fiscalía General del Estado español presentó una querella contra el presidente de la región de Cataluña, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta soberanista informal del pasado 9 de noviembre.

Publicidad

Esta actriz estadounidense dice que ha perdido “cinco veces la virginidad”: La actriz norteamericana Shailene Woodley, conocida principalmente por su participación en la serie de ABC Family, The Secret Life of the American Teenager, reveló que ha perdido la virginidad en cinco ocasiones.

Publicidad

Digo las cosas de frente, no me arrugo: Pacho Santos sobre Petro y corrupción: El ex vicepresidente Francisco Santos reiteró sus acusaciones sobre corrupción dentro de la Alcaldía de Gustavo Petro al asegurar que “yo digo las cosas de frente, no me arrugo”.

Francisco Santos desmiente posible candidatura de Uribe a la Alcaldía de Bogotá: Pese a los rumores de los últimos días que señalaban una posible candidatura del expresidente Álvaro Uribe a la Alcaldía de Bogotá, Francisco Santos desmintió estas versiones y aseguró que su partido ya se la jugó con él para las elecciones de octubre del próximo año.

Publicidad

Regreso de Angelino a La U no es nuestra principal preocupación: Roy Barreras: El senador Roy Barreras, presidente del Partido de La U, dijo que su principal preocupación en este momento de la colectividad no es apoyar o no al ex vicepresidente Angelino Garzón a la Alcaldía de Bogotá.

Publicidad

Ligero de ropa, James Rodríguez vuelve locas a sus fans: James Rodríguez, estrella de la Selección Colombia y volante ‘10’ del Real Madrid, retomó el modelaje y volvió a posar en ropa interior.

Lizcano presentará proposición oficial para que La U acoja a Angelino Garzón: El senador del Partido de La U Mauricio Lizcano, anunció que este viernes presentará una proposición oficial a su colectividad para que Angelino Garzón sea recibido y aspire a la Alcaldía de Bogotá o de Cali.

Publicidad

Farc hostiga puesto militar en Miraflores, Guaviare: El comandante de la cuarta división del Ejército, Emilio Torres, confirmó a Blu Radio que en las últimas horas fue hostigado por la guerrilla de las Farc el puesto militar del municipio de Miraflores, Guaviare.

Publicidad

Restricciones en algunos aeropuertos del país por condiciones climáticas: Se mantienen las dificultades en las operaciones aéreas por malas condiciones climáticas y retrasos en los itinerarios. La aeronáutica civil informó que se encuentran restringidos los aeropuertos de Barranquilla, Popayán y Rionegro.

Congreso citaría al general Alzate a debate político para que explique secuestro: Desde el Congreso de la República están proponiendo una citación al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al general Rubén Darío Alzate, para hacer un debate de control político.

Publicidad

Alberto Rojas Ríos regresará a la Corte Constitucional: El periodista Felipe Zuleta reveló que a más tardar el lunes próximo saldrá una tutela a favor del exmagistrado Alberto Rojas Ríos que lo devuelve a la Corte Constitucional.

Publicidad

Pékerman confirmó asistencia en el sorteo de la Copa América del próximo lunes: El entrenador de la selección colombiana confirmó su presencia en el sorteo de la Copa América 2015 que se llevará a cabo el próximo lunes en Chile, con cubrimiento especial de Blu Radio y Bluradio.com.

Los estudiantes están cansados de atropellos de las Farc: vicerrector Unal: A propósito de los disturbios presentados el pasado jueves en la Universidad Nacional, el vicerrector de esta institución educativa, Diego Hernández, se refirió en Mañanas BLU a los hechos ocurridos, asegurando que estudiantes de la universidad destruyeron una placa colocada al interior del campus en medio de las movilizaciones, la cual hacía apología a la guerrilla de las Farc.

Publicidad

Angel Ventures México evidenció interés por instalarse en Colombia: La firma mexicana que busca instalarse en Colombia llegará para hacer negocios y conectar inversionistas con empresas nacientes.