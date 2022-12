Programa completo Mañanas BLU 26 de marzo de 2014

Las atrevidas selfies de la esposa de un concejal la tienen en apuros: Son muy virales las fotos de Alena Politukha, la mujer de un concejal en Ucrania que acostumbra publicar selfies picantes en sus redes sociales.

Maduro dice que pedirá a Obama que le entregue “los prófugos” venezolanos: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que en Miami funciona un “centro de conspiración económica” desde donde se “ataca” la moneda y el comercio de su país y señaló que en la VII Cumbre de las Américas que se celebrará en abril en Panamá hará el reclamo al gobernante de EEUU, Barack Obama.

Colombia, en busca de recuperar su nivel del Mundial este jueves ante Baréin: El DT de la Selección Colombia, José Pekerman, confía en que los amistosos de estos días ante Bahréin y Kuwait sirvan para evaluar a jugadores que enfrentan dificultades y para que el equipo "se recupere" de cara a la Copa América, a disputarse en junio en Chile.

¿Por qué apareció trino de video pornográfico en la cuenta de Twitter de Uribe?: Esta madrugada apareció en la cuenta del expresidente Álvaro Uribe un retuit de un video pornográfico con la siguiente descripción: “Chica se Acuesta con el juez del Casting para ganar el concurso, mira lo que ocurre”.

Comunidad médica en Guachené denuncia que Ejército habría agredido ambulancia: La comunidad médica de Guachené, Cauca, denunció un supuesto atropello por parte de un grupo de soldados en el puente Guillermo León Valencia, que comunica los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

EE.UU. lanzó ataques aéreos contra Estado Islámico en apoyo a fuerzas iraquíes: Estados Unidos lanzó este miércoles ataques aéreos en apoyo a las fuerzas iraquíes para reconquistar la ciudad de Tikrit, en manos del grupo Estado Islámico (EI), respondiendo a un pedido de Bagdad.

Accidente de tránsito en vía Bogotá-Bucaramanga deja 4 muertos y 14 heridos: Un accidente de tránsito se presentó en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá, luego de que un bus rodó por un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad.

Copiloto chocó avión de Germanwings de manera deliberada: El copiloto del Airbus A230 inició el descenso del avión "de forma voluntaria" cuando se hallaba solo en la cabina del avión, informó el fiscal de Marsella encargado del caso del Airbus A320, Brice Robin.

No es conveniente que el Gral. Mora no esté en los diálogos: almirante Jaramillo: El contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña, quien trabajó como asesor del general Jorge Mora Rangel hasta el pasado miércoles, aseguró en entrevista con Blu Radio que “no es conveniente para el proceso, para el país y en particular para la institución militar que el general Mora no esté en La Habana”.

Para el 30 de marzo quedó reprogramada indagatoria contra Pretelt en la Cámara: El abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende los intereses del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, confirmó que pidieron a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que aplace la diligencia de indagatoria prevista para este jueves.

No es claro si asesores consultaron a general Mora para renunciar: Aún no está claro si esta dura carta de los militares retirados que hacían las veces de asesores del general Jorge Enrique Mora Rangel, en el proceso de paz, fue consultada con él o si hubo el visto bueno del oficial negociador hasta este ciclo, para enviarle la comunicación de tres páginas al presidente Santos.

Se violaron los protocolos de seguridad en Airbus accidentado en Francia: Piloto: Luis Ignacio Lacasa, decano del Colegio Oficial de Pilotos en España, aseguró en BLU Radio que al parecer hubo un problema de seguridad en el avión Airbus 230 que se estrelló en los Alpes Franceses y en el que murieron 150 personas, incluidos dos colombianos.

Dos accidentes de tránsito en el país dejan 4 muertos y al menos 48 heridos: Dos graves accidentes de tránsito se registraron en el país que provocaron 4 muertos y al menos 48 personas resultaron heridas.

Video: Puerta de cabina en aviones solo abre por dentro tras atentados del 11-S: El sistema de apertura de la puerta de la cabina de los pilotos de un avión y sus códigos de acceso para que un tripulante pueda regresar se revisa antes de cada vuelo, según los expertos consultados por EFE.

Por mantenimiento de planta, suministro de gas se reduciría en centro del país: Este jueves podría haber una reducción en el suministro de gas propano en el centro del país debido a la suspensión del servicio de la planta de gas de Cusiana, en Casanare, por mantenimientos preventivos.

Real Madrid no prestaría a James Rodríguez para el partido por la paz en Bogotá: Fuentes cercanas al Real Madrid confirmaron que James Rodríguez no sería prestado para el partido por la paz, organizado por la Alcaldía de Bogotá y el movimiento Marcha Patriótica.

Allanan bodega con medicamentos de contrabando contra cáncer y VIH en Cúcuta: En Cúcuta, Norte de Santander, las autoridades allanaron una bodega en donde estaban almacenados medicamentos de contrabando en mal estado de conservación, que son usados para el tratamiento de enfermedades terminales como cáncer y VIH-Sida.

James y Falcao no están confirmados en partido por la paz, aclara la Alcaldía: La secretaria distrital de Gobierno, Gloria Flórez, aclaró que James Rodríguez y Falcao García aún no están confirmados para el ‘partido por la paz’ que se realizará el próximo 10 de marzo en Bogotá bajo las gestiones de la Alcaldía y el colectivo Marcha Patriótica.

Supuesta novia de Cristiano sería en realidad pareja de ‘Chicharito’: Meses atrás algunas revistas dedicadas a la farándula deportiva vinculaban a la periodista Lucía Villalón con el crack portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Condenan a 60 años a exparamiliares por masacre en Pueblo Bello, Antioquia: A 60 años de cárcel como responsables de la matanza de Pueblo Bello (Antioquia) fueron condenados por el Juzgado 1º Penal Especializado del Circuito de Descongestión de Antioquia Gildardo Enrique Ospina Muñetón, alias San Tropel, y Efrén Rafael Ogaza Molina, alias Villa, exparamilitares de la denominada Casa Castaño, por la masacre de 43 personas en el corregimiento Pueblo Bello, en el municipio antioqueño de Turbo.

Esta sería la nómina titular de la Selección Colombia ante Baréin: José Pekerman, confía en que los amistosos de estos días ante Baréin y Kuwait sirvan para evaluar a jugadores que enfrentan dificultades y para que el equipo "se recupere" de cara a la Copa América, a disputarse en junio en Chile.

Lufthansa afirma desconocer motivos que llevaron al piloto a estrellar el avión: El presidente de la aerolínea Lufthansa, Carsten Spohr, dijo hoy que la compañía desconoce los motivos que llevaron al copiloto a provocar de forma consciente el descenso del avión en el que iban 150 personas, y estrellarlo.

Comisión de Aforados se elegirá por concurso público de méritos: Claudia López: La senadora de la Alianza Verde Claudia López, explicó en entrevista con Mañanas BLU cómo funcionará la nueva Comisión de Aforados, una especie de tribunal para investigar, acusar y judicializar a los aforados.

Farc llama al Gobierno a eliminar “la maleza” jurídica para alcanzar la paz: La guerrilla comunista de las Farc llamó este jueves al Gobierno de Juan Manuel Santos "a retirar toda la maleza jurídica" y despejar el camino hacia la paz, en ocasión del día de la rebeldía, aniversario de la muerte de su fundador, Manuel Marulanda Vélez.

Videos: Así fue el accidente del Airbus A230 en Francia, según estos simuladores: El accidente del Airbus A320 de la compañía alemana GermanWings, que efectuaba el trayecto entre Barcelona-Alemania y se estrelló en Los Alpes franceses, ha desatado todo tipo de teorías: desde hipótesis que no descartan un hecho terrorista, hasta otras que afirman que el suceso no fue un accidente, sino un hecho premeditado.

Accidente entre articulado de TransMilenio y volqueta dejó 13 heridos leves: El Cuerpo de Bomberos de Bogotá atendió un accidente de tránsito entre un articulado de TransMilenio y una volqueta.

Fiscalía abrió investigación a juez que tumbó orden de captura de Liliana Pardo: La juez décima de conocimiento de Bogotá, Teresita Barrero, quien tumbó la orden de captura en contra de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, será investigada por la Fiscalía por presunto desacato.

Compañías ópticas extranjeras ponen sus ojos en Colombia: En los últimos meses han anunciado su entrada al país grupos empresariales grandes que tienen que ver con el negocio de las ópticas.

Agentes de la DEA en Colombia habrían pagado prostitutas con dinero ‘narco’: Oficina del Inspector General de EE.UU. encontró que agentes de la DEA en Colombia estuvieron en fiestas con prostitutas pagadas por carteles de la droga.

Si copiloto quería estrellar avión, ¿por qué lo hizo controladamente?: Piloto: El Capitán Julián Pinzón, director de seguridad aérea de los aviadores civiles en Colombia, se refirió en Mañanas BLU acerca del accidente que ocurrió en Los Alpes de Francia y que dejó más de 150 personas muertas.