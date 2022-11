Programa completo Mañanas BLU 27 de enero de 2015

Da vergüenza visita del fascismo de otras tierras a Venezuela: Nicolás Maduro: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que da "vergüenza" que la oposición venezolana haya llevado a su país "el fascismo de otras tierras", en clara alusión a la visita de los expresidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Andrés Pastrana, y de México, Felipe Calderón.

Hinchas de América bloquearon salida del lugar donde se realizó junta directiva: Más de 500 hinchas del América de Cali llegaron al lugar donde se realizó la junta directiva del equipo, al norte de la ciudad, y por varias horas bloquearon las puertas de salida del edificio impidiendo que se retirara el presidente y otros dirigentes.

Asciende a 11 el número de muertos en el accidente de F-16 en España: Un militar francés falleció este martes por las heridas sufridas el lunes en el accidente de un F-16 griego en la base aérea de Los Llanos, en la provincia española de Albacete, por lo que se eleva a once el número de muertos por el siniestro.

Nueva York, paralizada por histórica tormenta de nieve: Nueva York, también conocida como la ciudad que nunca duerme, ha quedado paralizada desde anoche por una tormenta de nieve que se extiende al nordeste del país y que ha forzado a la gente a no salir de casa hasta que pase el temporal.

Jefe de seguridad de Diosdado Cabello desertó rumbo a EE.UU., dice ABC: Leamsy Salazar, quien hasta su salida de Caracas en diciembre era el jefe de seguridad de Diosdado Cabello, preseidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, desertó con rumbo a los Estados Unidos, según revela este martes el diario ABC de España.

Una parte del metro de Bogotá se haría mediante alianza público privada: Finalmente al ser cuestionado por los empresarios franceses sobre el tema del metro para Bogotá, el ministro de Hacienda Mauricio, Cárdenas aseguro que a mediados de este año se conocerá de qué forma será financiada esta obra.

Particular propuesta de estrella porno libanesa a jugador de Fútbol Americano: Mia Khalifa, estrella porno del sitio para adultos Pornhub, le hizo una particular propuesta al querterback de la Universidad de Ohio, Braxton Miller, para que cambie de equipo y se una al de la Universidad de Florida State, del que es fanática la mujer de 21 años.

Murió joven al ingerir altas dosis de droga obligado por Policía, según su madre: Un joven de 19 años murió a causa de un paro respiratorio generado por una sobredosis en Medellín. Según la madre del fallecido, el hecho se presentó luego de un abuso de autoridad cuando los policías le hicieron tragar una gran cantidad de bazuco.

OCDE pide nuevamente a Colombia una reforma tributaria estructural: Ángel Gurría, secretario General de la OCDE, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para revelar detalles de su reunión con el presidente Juan Manuel Santos asegurando que “siempre que nos reunimos con él nos va muy bien”.

No se ha contemplado incorporación de desmovilizados en la Policía: Palomino: El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró en BLU Radio que no se ha contemplado la posibilidad de que desmovilizados de las Farc hagan parte de la policía rural, tras las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos que no descartó esa posibilidad.

Lo importante de comunicado de Colombia fue pedir libertad de Leopoldo: Pastrana: El expresidente Andrés Pastrana aseguró en BLU Radio que lo importante del comunicado de la Cancillería de Colombia, emitido este lunes, fue pedir la libertad del líder opositor Leopoldo López y además denunció que están sacando a colombianos de las filas para comprar en Venezuela, situación que calificó de crisis humanitaria.

Comunicado es malintencionado: Santos responde a procurador sobre policía rural: El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la posición del procurador Alejandro Ordóñez, que en comunicado aseguró que la posibilidad de que desmovilizados de las Farc integren la policía rural, es malintencionada.

Gobierno sí negocia estructura de fuerza pública con Farc: Procuraduría: A través de su cuenta de Twitter, la Procuraduría afirmó que la propuesta de “gendarmería rural” con miembros de las Farc “ratifica que sí se negocia estructura de la Fuerza Pública en La Habana”.

Se confirma salida del ‘Chiqui’ García del América de Cali: El presidente del América de Cali Oreste Sangiovanni confirmó desde su cuenta de Twitter la salida del entrenador Luis Augusto ‘El Chiqui’ García, luego de fracasar en el intento de ascender al equipo escarlata a la primera categoría.

Aerolínea dejó en ridículo a pasajero por comentario discriminatorio: En su página de Facebook, Aerolíneas Argentinas recibió un mensaje de un pasajero, Andrés Horacio Pignataro, en el que decía: “A mí lo que me llama la atención es el bajo nivel de azafatas que tiene la empresa.

Antiguamente eran altas, esbeltas, imponían respeto. Ahora toman todas chicas bajas y gorditas, y deja mucho que desear el aspecto en vuelo”.

En libertad, profesores detenidos por acceder ilícitamente a pensiones: Un total de 49 profesores, de los 51 capturados la semana pasada en Chocó por acceder ilícitamente a pensiones, fueron dejados en libertad.

Este martes se conmemora el 70º aniversario de la liberación de Auschwitz: Sobrevivientes del Holocausto y jefes de Estado se reúnen este martes en Auschwitz para proclamar un nuevo "¡Nunca más!", 70 años después de la liberación del campo de exterminio nazi, con nuevos atisbos de antisemitismo en Europa como telón de fondo.

Mi viaje a La Habana no fue a reunirme con las Farc: Álvaro Rojas: En las últimas horas se confirmó la reunión de Álvaro Rojas, presidente de la Unión de Notarios de Colombia, con un jefe de las Farc en La Habana, reunión de la cual alertó el senador Álvaro Uribe.

Autoridades reportaron un doble homicidio en Guatapé, Antioquia: El secretario de Gobierno Santiago Londoño Uribe, atribuyó a un enfrentamiento de vecinos el caso de doble homicidio que se registró en el municipio Guatapé, oriente de Antioquia.

“Es un orgullo saber que una colombiana se llevó la corona”: Nina García: Nina García, directora creativa de la revista Marie Claire y jurado del programa concurso Project Runway, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar sobre su rol como jurado de Miss Universo en el que se coronó a la colombiana Paulina Vega como la mujer más bella del mundo.

Trabajadores del SITP protestan por falta de pago: Trabajadores del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, se tomaron un parqueadero de Fontibón, en el occidente de Bogotá, en protesta porque llevan más de 7 meses sin recibir salarios.

Bajarle el humo a declaraciones sobre Venezuela, piden comerciantes a Gobierno: En diálogo con BLU Radio, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, hizo un llamado a los colombianos para no deteriorar más las relaciones con Venezuela.

David Luna podría ser candidato a la Alcaldía de Bogotá: A través de su cuenta de Twitter, el ex viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo abrió la posibilidad de presentarse como precandidato a la Alcaldía de Bogotá al asegurar que “la ciudad tiene que recuperar el rumbo, no pueden volver a llegar gobiernos corruptos y ladrones, improvisados e ineficientes”.

Fiscalía imputará cargos por falso testimonio contra alias ‘El canoso’: Fiscalía anunció 20 imputaciones de cargos por falsos testigos, una de ellas en contra de José del Carmen Gelbes Albarracin, alias ‘El canoso’, uno de los cabecillas paramilitares de la costa Atlántica y quien había involucrado en su momento a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.