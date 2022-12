Programa completo Mañanas BLU 27 de febrero de 2015

Video: Lanzan banano gigante en partido Feyenoord – Roma: El encuentro entre el Feyenoord y el Roma, de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, fue interrumpido por actos de racismo de parte del público holandés, que lanzó un plátano gigante al terreno de juego en alusión al marfileño Gervinho, del equipo italiano.

Estados Unidos decide considerar internet como servicio público: La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) aprobó hoy la propuesta de considerar internet como servicio público, una decisión clave que permitirá aumentar la regulación para garantizar el carácter abierto de la red y evitar los llamados "canales rápidos" de pago.

¿De qué color es el vestido? La pregunta que vuelve loco al mundo: Usuarios de Twitter y Facebook de todo el mundo intentan descifrar el particular "enigma" del color de un vestido, posteado en Tumblr, por la usuaria Swiked.

A 5 meses de la desaparición de 43 estudiantes en México, siguen las protestas: Unas 2.500 personas volvieron a salir a las calles de Ciudad de México al cumplirse cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero, sur), en una jornada de protestas que se extendió a la turística Acapulco.

Hasta los memes se volvieron locos tratando de descifrar misterio de este vestido: Por muchas horas, los usuarios de Twitter y Facebook de todo el mundo intentaron descifrar el particular "enigma" del color de un vestido, posteado enTumblr, por la usuaria Swiked.

Fuerza pública asegura que Farc infiltró las protestas de indígenas en el Cauca: La fuerza pública ha denunciado que hay infiltrados de las milicias de las Farc entre los manifestantes en el norte del departamento del Cauca, donde siete policías han quedado heridos luego de tres días de enfrentamientos con indígenas. Algunos han sido atacados con armas de fuego y machetes.

Hijo de alcalde de Santo Tomás, Atlántico, dice que Maloof no mató a su padre: Juan Mejía, hijo del asesinado alcalde de Santo Tomás, Atlántico, dijo que elex senador Dieb Maloof Susse no mató a su padre y que la Fiscalía sabe quiénes son los verdaderos responsables.

Día clave para el restablecimiento de relaciones entre EE.UU. y Cuba: Tras más de cincuenta años de enemistad, Washington vuelve a abrir las puertas a Cuba para acoger la segunda ronda de conversaciones entre los Gobiernos cubano y estadounidense cuyas delegaciones, en esta ocasión, tratarán de dibujar un marco político que permita proceder cuanto antes a la apertura de embajadas.

Identifican a uno de los autores de las decapitaciones del Estado Islámico: "El Yihadista John", apodo del militante del grupo Estado Islámico enmascarado y de acento inglés que aparentemente decapitó a varios rehenes occidentales, fue identificado por varios medios como el londinense Mohammed Emwazi.

Fiscalía investiga a más personas por arrendamiento de la sede de Contraloría: El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, dijo en Mañanas BLU que este viernes anunciarán otras investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades en contratación en la que se vio inmersa la excontralora Sandra Morelli.

Solicitaremos la máxima condena posible para implicados en InterBolsa: Fiscalía: El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, reveló en entrevista con Blu Radio que la Fiscalía solicitará la máxima condena para los responsables del desfalco de InterBolsa, entre ellos las cabezas más visibles,Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, este último fugado de la justicia.

Con metro hasta Suba se buscaría equilibrar la primera línea: IDU: William Camargo, director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, dijo que la primera línea del metro para la ciudad iría tal como hoy está planeada, es decir, hasta la 127 y que una segunda fase iría hasta Suba.

Capturan en México a alias ‘La Tuta’, líder del cartel de Caballeros Templarios: Policías federales mexicanos detuvieron la madrugada del viernes al capo narcotraficante Servando Gómez, alias 'La Tuta', considerado el único líder que quedaba en libertad del cartel Los Caballeros Templarios de la convulsa región de Michoacán (oeste), dijo a la AFP una fuente oficial.

Policía capturó a 4 miembros de una banda de fleteros en Bogotá: Denuncias de la comunidad permitieron que funcionarios de la Policía judicial adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá realizaran por más tres meses una actividad investigativa que permitió desmantelar y capturar a cuatro miembros de una banda dedicada a esta actividad.

Monumental trancón en Autopista Norte de Bogotá por accidente: Las autoridades informaron que retiraron un furgón, que había registrado volcamiento lateral en la Autopista Norte con calle 203 sentido sur – norte, generando un monumental trancón en el norte de Bogotá.

Tanto indígenas como policías denuncian uso de armas durante protestas en Cauca: El comandante de la Regional 4 de la Policía, el general Saúl Torres, denunció que durante los enfrentamientos con la comunidad indígena de Corinto, Cauca, por el desalojo de varios predios, al menos un uniformado del Esmad resultó herido con arma de fuego y actualmente se encuentra hospitalizado.

Así quedaron los octavos de final de la Liga Europa: La eliminatoria entre los dos equipos españoles Villarreal y Sevilla, vigente campeón, destaca entre los emparejamientos de los octavos de final de la Liga Europa, sorteados hoy por la UEFA en Nyon (Suiza).

¡Se acabó el misterio! Este es el color real del vestido que dividió al mundo: Roman Originals, una empresa de moda británica, confirmó cuál es el color del vestido que dividió al mundo.

Nos preocupa la fuerza con que GNB ataca a estudiantes: universitario venezolano: Reinaldo Manrique, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de los Andes de Venezuela, ubicada en el estado de Táchira, San Cristóbal, manifestó en Blu Radio su preocupación por la violencia que se ha presentado en medio de las protestas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana.

Denuncian que niño murió tras disparos del Ejército en Sumapaz: Autoridades en Sumapaz, una localidad del sur de Bogotá, denunciaron que un niño de 12 años murió en esa zona de la ciudad, luego de que una patrulla del Ejército disparara contra una finca.

Este viernes se definiría si condenan a Hurtado y Bernardo Moreno por chuzadas: Este viernes la Corte Suprema de Justicia podría definir si condena o absuelve a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y al exsecretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, investigados y juzgados por el escándalo de las chuzadas.

Ejército no confirma si hubo disparos que causaron la muerte de menor en Sumapaz: Blu Radio conoció en primicia la respuesta del Ejército luego de la denuncia sobre la muerte de un menor de 12 años en una vereda del Sumapaz , quien falleció al parecer por un infarto luego de que soldados presuntamente dispararan en contra de la vivienda en donde se encontraba el menor y su familia.

Agente liquidador desmiente que Ortiz entregara $12 mil millones para víctimas: Alejandro Rebollo, agente liquidador del Fondo Premium, aseguró en BLU Radio que Juan Carlos Ortiz, uno de los implicados en el desfalco a InterBolsa, no ha entregado más de 3 mil millones de pesos, contradiciendo a lo afirmado por el empresario que dice haber entregado 12 mil millones.

Presidente Santos hará el saque de honor en el partido Real Madrid – Villarreal: En su visita de Estado a España, el presidente Juan Manuel Santos realizará el saque de honor del partido de este domingo que se disputará entre Real Madrid y Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, por la liga BBVA.

Unesco pide reunión de la ONU por destrucción de milenarias estatuas por EI: La Unesco anunció el viernes que había enviado una carta a la Corte Penal Internacional, tras la difusión el jueves de un vídeo en el que yihadistas destruyen antiguas estatuas en la ciudad iraquí de Mosul.

Visita de Zapatero a Cuba causa polémica en España: El excanciller español Miguel Ángel Moratinos, afirmó este viernes que el embajador español en La Habana estaba informado del encuentro mantenido entre él, el exjefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente cubano Raúl Castro.

Ecopetrol recibe respaldo de una de las calificadoras más importantes del mundo: La agencia calificadora de riesgos Standard & Poors decidió mantener la calificación internacional de largo plazo de la empresa colombiana de petróleosEcopetrol en BBB con perspectiva estable.

Capturan dos agentes de la policía acusados de violar una joven en Cundinamarca: La Policía Judicial y el CTI capturaron al intendente Javier Alexander León Prieto, y al subintendente de la Policía en la subestación de Tibacuy César Humberto Chávez Briceño, solicitados por el delito de acceso carnal violento agravado en hechos registrados en 2004, quienes fueron condenados a 128 meses de prisión en centro carcelario por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado 26 de noviembre.

Periódico Tal Cual de Venezuela cierra edición diaria por presiones del Gobierno: El matutino venezolano Tal Cual, propiedad del opositor Teodoro Petkoff, anunció que cerrará su edición diaria el 27 de febrero y tratará de proseguir como semanario, debido, entre otras razones, al "acoso" del que dice ser víctima de parte del Gobierno.

Productores independientes de ron se beneficiarán si se acaba monopolio regional: El negocio de los rones independientes, es decir los que no pertenecen a las licoreras departamentales, tendría un auge en el país de acabarse ese monopolio que implica su comercialización, distribución y gravámenes.

Murió Strassera, el fiscal que sentó en el banquillo a dictadores argentinos: El exfiscal Julio César Strassera, que sentó en el banquillo a los dictadores argentinos en el histórico juicio a las Juntas Militares, falleció en Buenos Aires tras una larga enfermedad, confirmaron a Efe fuentes de su entorno familiar.

A Morelli le ofrecen trabajo en Italia, pero antes debe responder a la justicia: Felipe Zuleta contó que a la excontralora Sandra Morelli le han ofrecido varios cargos en oficinas de abogados en Italia, donde destacan su hoja de vida y trayectoria, sin embargo le han solicitado que primero responda ante la justicia y resuelva sus deudas.