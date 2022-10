Programa Completo Mañanas BLU 31 de diciembre de 2014

Autoridades indonesias confirman lugar exacto del avión de AirAsia en el mar: Las autoridades indonesias confirmaron el hallazgo de los restos del avión Airbus 320-200 de AirAsia desaparecido el pasado domingo con 162 personas a bordo en el fondo del mar de Java.

La isla de Kiritimati, primer lugar del mundo que ya está en 2015: Los habitantes de la isla de Kiritimati, perteneciente al Estado insular de Kiribati, y de Samoa, países ambos situados en el Pacífico, fueron los primeros en despedir al 2014 y dar la bienvenida al Año Nuevo.

Denuncian robo de $300 millones durante allanamiento a casa de Enilce López: Hay una polémica porque el lunes se realizó un allanamiento en la casa de la empresaria del chance Enilce López, conocida como La Gata, quien se encuentra en el hospital Cari de alta complejidad.

Teófilo Gutiérrez, el mejor futbolista del continente en 2014: El diario uruguayo El País eligió al colombiano Teófilo Gutiérrez como el mejor jugador del continente en 2014.

José Pékerman, el mejor técnico de América en 2014: El diario El País de Uruguay eligió al técnico de la selección Colombia, José Néstor Pékerman, como el mejor DT de 2014 en América, derrotando en la encuesta a su compatriota Alejandro Sabella, que era favorito por llevar a su equipo a la final del Mundial Brasil 2014.

Según expertos, Corea del Norte no sería responsable de hackeo a Sony:Para Barack Obama no hay duda alguna: Corea del Norte y su líder Kim Jong-Un están detrás del acto de piratería de que fue objeto el estudio Sony Pictures. Pero según expertos, el caso no es tan simple.

Inminente traslado de la Contraloría General: Este miércoles a la media noche vence el contrato de arrendamiento de la Contraloría para mantener su sede en el centro Comercial Gran Estación.

Termina el 2014 y las redes sociales lo despiden con estos divertidos memes: A solo unas horas de entrar en año nuevo, usuarios de Twitter y Facebook no se hacen esperar con los divertidos memes que resumen situaciones y anécdotas para despedir el 2014

Aunque gremios niegan acuerdo de SMLV con Gobierno, sindicatos reiteran denuncia: El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, aseguró en entrevista con Blu Radio que no hubo ningún acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para aprobar la reforma tributaria a cambio de que el Gobierno decretara un favorable Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) para ellos.

Hasta cinco años de cárcel a quien realice disparos al aire: gral. Palomino: El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, indicó en Blu Radio que la pena a quienes den disparos al aire durante las festividades de fin de año en el país será de hasta cinco años de cárcel, con el fin de evitar hechos lamentables por balas perdidas.

Video: Justin Bieber sufre estrepitosa caída en su patineta: Justin Bieber sufrió una caída mientras practicaba con su tabla un truco en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

“A mí me gustaría que se quedara en River Plate”: abuela de Teófilo Gutiérrez: Aura Castro, abuela de Teófilo Gutiérrez, estuvo en Mañanas BLU y, mientras vendía arepas y empanadas en el popular barrio La Chinita de Barranquilla, contó cómo celebrará el año nuevo junto a su nieto y qué espera de su futuro.

Si va a tomar, entregue el celular: apps para no llamar a alguien estando ebrio: En esta época aumenta las descargas de las aplicaciones ‘Drunk dialing’, que permiten que el celular bloquee ciertos números telefónicos para evitar llamar o enviar mensajes a alguien y después arrepentirse.

Por primera vez en Londres se cobrará entrada para ver los fuegos artificiales: En Londres generó polémica la decisión del Alcalde de cobrar por primera vez la entrada para ver los famosos y populares fuegos artificiales de Año Nuevo.

Farc denuncia concentración de Ejército “para operación ofensiva” en el Valle: A través de Twitter, la guerrilla de las Farc aseguró que las Fuerzas Militares se encuentran concentradas en Zarzal, Valle del Cauca, alistando una operación ofensiva.

Camila Abuabara salió de la Unidad de Cuidados Intensivos: Luego de ser estabilizada por el equipo científico de la Clínica Las Américas, donde Camila Abuabara fue sometida a un trasplante de médula ósea, la joven salió de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Jefe de AirAsia desmiente haber encontrado cuerpo principal del avión: El consejo delegado de AirAsia, Tony Fernandes, dijo que todavía no han encontrado el cuerpo principal del Airbus 320-200 de su aerolínea que se estrelló el domingo en el mar de Java con 162 personas a bordo.

Nueva Zelanda, Australia y parte de Asia ya celebran la llegada de 2015: Los habitantes de las remotas islas de Samoa, Kiribati y Tokelau (Nueva Zelanda), en el Pacífico Sur, han sido los primeros en despedir el 2014 y dar la bienvenida al 2015 en el planeta.

Para MinEducación “no existe posibilidad de perder el semestre” en la San Martín: La viceministra de Educación, Natalia Ariza, prometió hacer todo lo posible para evitar la pérdida del semestre de los estudiantes de la Universidad San Martín.

Estamos muy sorprendidos con la postura de Camilo Vargas: presidente de Nacional: Víctor Marulanda, presidente de Atlético Nacional, se refirió a la situación del arquero Camilo Vargas, del cual su futuro aún incierto, luego de que el pasado martes se entregaran versiones encontradas tanto en Independiente Santa Fe como en el conjunto verde.

No hay ninguna concentración de fuerzas especiales en el Valle: Ejército a Farc: Los mandos militares de la región responsables de la Tercera Brigada del Ejército y el Comando Conjunto de Occidente aseguraron a Blu Radio que no hay ninguna concentración de tropas de fuerzas especiales en Zarzal, en el norte del Valle del Cauca, para la ofensiva que cuestionaron las Farc a través de Twitter.

Trabajadores de la Contraloría hacen plantón por falta de sede desde 2015: Decenas de trabajadores de la Contraloría General de la Nación, quienes deberán abandonar la sede de la entidad este miércoles 31 de diciembre, realizan un ‘plantón’ exigiendo que se acabe con la incertidumbre.

Estas son las mejores opciones para usar el ‘cuco suerte’ en el Fin de Año: Usar el cuco amarillo o cuco suerte, como muchos lo llaman, es uno de los agüeros más comunes entre los colombianos para recibir el Año Nuevo.

Consorcio colombiano se encargará de remodelación del aeropuerto de Barranquilla: El Gobierno colombiano adjudicó a un consorcio nacional el contrato para la modernización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, en el norte del país, obra en la que se invertirán 345.453 millones de pesos (unos 145 millones de dólares).

Seis muertos y quince heridos, el saldo tras accidentes en carreteras del país: En la vía que comunica el municipio de Puerto López con Puerto Gaitán se presentó un grave accidente en la madrugada cuando un bus Intermunicipal se volcó dejando dos personas muertas y cinco heridas.

Galón de gasolina baja $93 y ACPM $106 desde el 1 de enero de 2015: El Ministerio de Minas decretó que desde el 1 de enero de 2015 el precio de la gasolina caerá $93.