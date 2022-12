Programa completo Mañanas BLU 4 de marzo de 2015

Documental sobre contaminación en China se vuelve viral en internet: Un documental en internet sobre el famoso esmog de China se ha vuelto viral con más de 155 millones de visionados justo un día después de ser lanzado, dijo la prensa oficial este lunes.

Generales llegan a La Habana para negociar cese al fuego bilateral: El Gobierno está decidido a agilizar un acuerdo de paz con las Farc y con ese propósito una comisión de altos oficiales de las Fuerzas Armadas apoyará a partir de esta semana a los negociadores en la preparación del fin del conflicto, confirmaron fuentes oficiales.

Maduro revela audio de supuesto plan de golpe de Estado: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer una grabación de la proclama del supuesto intento de golpe desarticulado en la que uno de los responsables de la trama pide su renuncia, un documento que, aseguró, fue entregado por escrito el mismo día por una funcionaria de EE.UU. a los conjurados en Caracas.

Más de $170 millones en joyas y dinero robaron en vivienda al norte de Bogotá: Siete delincuentes a bordo de una camioneta llegaron a una vivienda en el barrio Colina Campestre, al norte de la ciudad, e ingresaron por una casa abandonada ubicada en la parte posterior, y con armas de fuego intimidaron a los ocupantes del inmueble que fueron encerrados mientras buscaban joyas y electrodomésticos.

Víctima de atentado en Engativá ahora vive un calvario con el sistema de salud: Olga Lucía Romero es una de las cinco víctimas del atentado ocurrido el lunes en la localidad de Engativá en Bogotá, quien ha tenido que sufrir un drama de hospital en hospital. Según su esposo, inicialmente iba a ser trasladad a la Clínica Colombia pero luego le dijeron que iba para el Hospital San José Infantil.

Polémica por supuesta rumba de James y Carlos Bacca en bar de España: El programa español Punto Pelota publicó una imagen en la que asegura se ve a los colombianos James Rodríguez y Carlos Bacca reunidos en un bar en la madrugada del lunes, luego de su visita a los reyes de España durante la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a ese país.

Congreso de EE.UU. aprueba fondos de seguridad nacional sin tocar inmigración: Los republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. cedieron hoy al fin y permitieron que el Congreso aprobara los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para todo el año fiscal, y sin condiciones vinculadas a las medidas migratorias tomadas por el presidente Barack Obama.

Trailer de la nueva película de Dragon Ball causa furor en internet: En menos de tres días de estar en línea, el video en su idioma original , supera el millón trescientos mil reproducciones y su versión subtitulada en español se acerca a las ciento treinta mil.

Se cumple un año de incertidumbre por desaparición de avión de Malaysia Airlines: En un año no se ha encontrado ni un solo rastro del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo del año pasado en su trayecto de Kuala Lumpur a Pekín.

Patrulleros agredidos denunciaron ante la justicia a Nicolás Gaviria: El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Huberto Guatibonza, confirmó a Blu Radio que los patrulleros que fueron ultrajados por el joven Nicolás Gaviria, lo denunciaron ante la justicia.

Multan a Piqué con $30 millones por insultar a dos policías en España: El futbolista de Barcelona Gerard Piqué fue condenado por un juez español a pagar una multa de 10.500 euros por insultar a dos policías que le impusieron una sanción de tráfico.

Red de Veedurías espera que Fiscalía actúe en acusación contra Nicolás Gaviria: El abogado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, dijo en Mañanas BLU que la denuncia que entabló en contra de Nicolás Gaviria se da por el irrespeto que mostró ante las autoridades y también para buscar que los organismos judiciales actúen eficientemente.

De la Espriella asume defensa de Jorge Pretelt y denunciará a Víctor Pacheco: El martes, tras más de siete horas continuas de debate en sala extraordinaria de la Corte, el togado Jorge Pretelt informó que no se apartará de su cargo argumentando que esto afectaría su derecho a la defensa.

Justicia transicional requerirá legitimidad internacional: embajador Carrillo: El embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, celebró la iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, de tratar de evitar “interferencias" del tribunal de La Haya al eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Buque detenido en Cartagena llevaba material militar "ordinario", dice China: Pekín defendió el miércoles la legalidad del carguero chino detenido en Colombia, alegando que llevaba "suministros militares ordinarios" para Cuba.

Turista brasileño golpeó a azafata de Avianca porque no tenía silla asignada: Un turista brasileño identificado como Marcos Reji llegó en un vuelo de Avianca al aeropuerto Eldorado, procedente de República Dominicana, para hacer trasbordo pues su destino final era Sao Paulo.

El 62 % de las metas que se fijó el alcalde Petro no se han cumplido: Veeduría: La veedora distrital, Adriana Córdoba, aseguró que aunque las metas del Plan de Desarrollo estaban previstas para el año 2014 y 2015, la mayoría, un 62 por ciento, tendrán que ser aplazadas para 2016.

Hombre murió tras recibir pedrada en manifestación de camioneros: Como Israel Gómez Noguera, de 53 años, fue identificado el camionero que murió tras recibir una pedrada cuando se desplazaba entre Buga y Tuluá, en el Valle, cerca de una concentración del paro camionero.

James Rodríguez ya regresó a los entrenamientos tras lesión: Este miércoles el Real Madrid en su cuenta de Twitter publicó imágenes de su entrenamiento en cancha, el segundo de la semana, en las que se ve de vuelta a James Rodríguez tocando el balón.

Falcao se iría definitivamente del Manchester United: Radamel Falcao García definitivamente se va del Machester United , según lo escribió en su cuenta de Twitter, el periodista Jonathan Johnson de la cadena ESPN, uno de los más conocedores de los movimientos de los ‘diablos rojos’.

Cayó en México 'Z42', líder de Los Zetas: Diarios mexicanos reportan la captura Omar Treviño Morales, conocido como el 'Z42', líder de la organización criminal conocida como Los Zetas.

Joven en estado de embriaguez atropelló a una mujer y su hija en Bogotá: Este miércoles se reportó que en el sector de Fátima, localidad de Tunjuelito, sobre la calle 52G sur con Carrera 29, un joven de 21 años que se movilizaba en un vehículo de marca Renault atropelló a una mujer y una niña de cuatro años que fueron trasladadas de urgencia al hospital El Tunal.

Supuesto pago a magistrado no aparece en contabilidad: liquidador de Fidupetrol: Mauricio Castro, gerente liquidador de Fidupetrol, aseguró que en la contabilidad de la compañía no aparecen los 400 millones de pesos del supuesto soborno que se habría pagado al magistrado Jorge Pretelt, presidente de la Corte Constitucional, para favorecer a la empresa en una tutela.

La sombra de Mónica Lewinsky persigue en un cuadro a Bill Clinton: Un retrato del expresidente Bill Clinton exhibido en la National Portrait Gallery de Washington contiene un guiño a su "affaire" con la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky: la sombra del vestido azul que se convirtió en símbolo de ese escándalo de faldas y poder.

No he recibido citación pero iré a la Fiscalía a decir lo que sé: Nilson Pinilla: El magistrado Nilson Pinilla, quien será citado por la Fiscalía en medio de la investigación por la supuesta corrupción dentro de la Corte Constitucional, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que hasta el momento no hay recibido la citación.

Fiscalía inicia investigación contra Nicolás Gaviria por maltrato a policías: Tras las denuncias, entabladas en su contra, la Fiscalía inició investigación contra Nicolás Gaviria por violencia contra servidor público y amenazas.

Fiscalía pide captura de Mariano Alvear, fundador de la Universidad San Martín: Ante un juez con funciones de control de garantías en Paloquemao, la Fiscalía solicitó la orden de captura en contra del expropietario de la Fundación Universitaria San Martín , Mariano Alvear , además de Juan Carlos Maecha y José Ricardo Caballero, quienes también fungen como representantes legales de la institución.

Finalizó liquidación de Invertácticas, firma vinculada a Interbolsa: La Superintendencia de Sociedades declaró culminado el proceso de liquidación de la Sociedad Anónima Simplificada Invertácticas, firma que sirvió como plataforma para el manejo irregular de las operaciones entre Interbolsa , Fabricato y Alessandro Corridori.

Luis Bedoya se mantendrá en el comité ejecutivo de la Fifa hasta 2017: El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol conservará su cargo en el comité ejecutivo de la Fifa hasta el año 2017, según se confirmó durante la reunión que sostienen altos dirigentes del balompié mundial en un congreso organizado por la Conmebol en Paraguay.

Víctor Pacheco, dispuesto a comparecer por presunta corrupción en la Corte: Blu Radio tuvo acceso al documento que entregó ante la Fiscalía seccional de Barranquilla, el abogado Víctor Pacheco, quien tendría información relevante sobre el presunto caso de corrupción dentro de la Corte Constitucional.

¿Se derrite por una bandeja paisa? La comida típica es la que más calorías tiene: Matha Lucía Borrero, investigadora del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Universidad Javeriana, una de las autoras del estudio sobre calorías de los platos típicos colombianos que realizó la institución educativa, comentó en Blu Radio que los ingredientes y la preparación de esas comidas elevan la carga calórica por lo que recomendó no consumirlos con frecuencia.