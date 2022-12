Programa completo Mañanas BLU 5 de marzo de 2015

Mientras Van Gaal celebra, el rostro de Giggs dice lo que pasa en el equipo: Luego de que Ashley Young marcara el gol con el que Manchester United derrotó 1-0 al Newcastle por la Liga Premier, se viralizó el video de la celebración exorbitante de Louis Van Gaal, técnico del equipo.

Publicidad

Nacional y Estudiantes se juegan sus opciones de luchar por el liderato: El Atlético Nacional colombiano recibirá este jueves al Estudiantes argentino en un partido de la Copa Libertadores que será crucial para la aspiraciones de ambos de liderar el Grupo 7 que encabeza actualmente el Libertad paraguayo.

Chavismo conmemora dos años de muerte de Hugo Chávez en una Venezuela en crisis: El chavismo conmemora este jueves dos años de la muerte de Hugo Chávez con fuegos artificiales y actos protocolares organizados por el gobierno de su heredero Nicolás Maduro, que enfrenta una aguda crisis económica.

Publicidad

Hombre dice ser funcionario de Corte Suprema mientras manejaba borracho: La Policía capturó a un hombre identificado como Eduardo Saldaña Díaz, quien dijo ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que conducía en estado de embriaguez y evadió un puesto de control en el sector de Germania, al sur de Bogotá, tomó la Circunvalar y en la calle 53 lo retuvieron tras una extensa persecución.

Publicidad

De "castigo justo" califica Corea del Norte ataque al embajador de EE.UU.: Corea del Norte consideró que el ataque con cuchillo al embajador estadounidense en Seúl, Mark Lippert, es un "castigo justo", por la decisión de Estados Unidos de seguir adelante con las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur. (Lea: Embajador de EE.UU. en Corea del Sur resultó herido en ataque armado )

Google quiere reinventar el smartphone con un modelo de piezas desarmables: Ensamblar un smartphone pieza por pieza como si fuera un juego de construcción es la gran apuesta de Google con su proyecto Ara para conseguir un aparato completamente personalizable y duradero, totalmente distinto a los de sus grandes competidores.

Publicidad

Colombia debutará en el Sudamericano Sub-17 frente a Brasil en Paraguay: En Asunción, Paraguay, la Selección Colombia Sub-17 debutará en el sudamericano frente al combinado de Brasil en el Estadio Feliciano Cáceres.

Publicidad

Tengo "foro" diplomático, soy 544 de la CIA: otro escándalo de Nicolás Gaviria: En un nuevo video, revelado por la Policía Nacional, muestra a Nicolás Gaviria, el hombre que en el norte de Bogotá agredió a varios agentes, haciéndose pasar por agente de la CIA y además repitiendo la famosa frase “usted no sabe con quién soy yo”.

Congresista que no acabó carrera de Derecho lidera investigación contra Pretelt: El joven representante Julián Bedoya Pulgarín, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, será quien lidere la investigación en contra del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt.

Publicidad

Colombiano condenado a cadena perpetua en Catar tuvo garantías: embajador Vélez: El embajador de Colombia en Japón y quien presidió la Embajada en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Roberto Vélez Vallejo, aseguró que el paracaidista Juan Pablo Iragorri, condenado a cadena perpetua en Catar, tuvo todas las garantías durante el juicio en su contra.

Publicidad

Periodista de BBC Mundo dice que llegó al país del ‘Usted no sabe quién soy yo’: Natalio Cosoy es un corresponsal de BBC Mundo que llegó de Londres a Colombia hace tres días para reemplazar a Arturo Wallace, y aseguró en una columna que su primera impresión ha sido que llegó al país del #UstedNoSabeQuienSoyYo, a propósito del escándalo protagonizado por Nicolás Gaviria.

Pruebas demuestran que no hubo garantías: hermano de Juan Pablo Irragorri: Mauricio Iragorri, hermano de Juan Pablo Iragorri, el colombiano condenado a cadena perpetua en Catar por narcotráfico, reiteró que el joven no tuvo debido proceso, posición que contrasta con lo afirmado por el embajador de Colombia en Japón y quien presidió la Embajada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, Roberto Vélez Vallejo.

Publicidad

La próxima semana, Nicolás Gaviria rendirá interrogatorio ante la Fiscalía: Nicolás Gaviria, el protagonista de un escándalo en el norte de Bogotá en el que agredió a particulares y policías, será llamado a interrogatorio la próxima semana.

Publicidad

Generales en Cuba podrían impulsar cese el fuego bilateral: canciller Holguín: La presencia de militares colombianos de alto rango en las negociaciones de paz en La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc podría ayudar a tomar la decisión de un alto el fuego bilateral, según la canciller María Ángela Holguín.

Designarán superfinanciero (e) mientras se cumple sanción de Gerardo Hernández: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que aunque el Gobierno no comparte la decisión de la Procuraduría de suspender por 10 meses al actual superintendente financiero, Gerardo Hernández, por supuesta negligencia en el caso de InterBolsa, acatarán la decisión.

Publicidad

No se han “ferrocarrileado” nombres para presidente de Ecopetrol: MinHacienda: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que “muy probablemente” este jueves se tomará la decisión de elegir al nuevo presidente de Ecopetrol, luego de una reciente reunión con la junta directiva de la petrolera.

Publicidad

MinDefensa desmiente cifras de HRW sobre violencia en Buenaventura: Con cifras contundentes el Ministerio de Defensa respondió ante las denuncias que realizó Human Rights Watch sobre la aparición de cuerpos descuartizados y las desapariciones que azotan a Buenaventura que según la ONG, continúan pese al refuerzo militar enviado hace un año por el presidente Juan Manuel Santos.

Presidente de la FIFA pide medidas más drásticas para combatir el racismo: El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo hoy en Asunción que urge crear nuevas condiciones y castigos más severos para combatir el racismo y las manifestaciones discriminatorias en el fútbol.

Publicidad

El dato: Jorge Pretelt dejaría su cargo de manera indefinida: Según el periodista Felipe Zuleta, no es cierto que el magistrado Jorge Pretelt, presidente de la Corte Constitucional, deje el cargo solo por 30 días.

Publicidad

Robinho agradece a Dios por no haber sido convocado para el Mundial 2014: El futbolista brasileño Robinho, jugador del club Santos, declaró que está agradecido a Dios por no haber sido convocado para el Mundial Brasil 2014 y, así, no haber sufrido como jugador la derrota por 1-7 contra Alemania en la semifinal, informó este miércoles la prensa local.

Magistrado Jorge Iván Palacio pide revelar patrimonio de Jorge Pretelt: El magistrado Jorge Iván Palacio envió una carta en la que propone que el patrimonio de todos los integrantes de la Corte Constitucional sea revelado, para avanzar en la investigación por la supuesta exigencia de 500 millones de pesos del presidente del alto tribunal, Jorge Pretelt, para favorecer en un fallo a Fidupetrol.

Publicidad

Los mejores y peores gobernantes del país, según encuesta: Una encuesta Gallup del mes de febrero en la que midió la gestión de algunos alcaldes y gobernadores del país, dejó en evidencia quiénes son los alcaldes y gobernadores con la mejor y peor imagen. (Vea las gráficas de la encuesta completa aquí )

Publicidad

Nicolás Gaviria habría robado una tienda de relojes en China, según oyente: A través de los canales de denuncias habilitados para los oyentes de Blu Radio, un usuario envió una información en la que asegura que en el año 2010, Nicolás Gaviria habría viajado a China como parte de una misión de una universidad de Bogotá junto a otros 58 colombianos, entre periodistas, profesores y empresarios.

McDonald's dejará de servir pollo criado con antibióticos: El gigante estadounidense de comida rápida McDonald's anunció el miércoles que dejará de servir pollo tratado con antibióticos en sus locales de Estados Unidos, una decisión bien recibida por las ONG y que podría ayudar a mejorar su imagen.

Publicidad

Más de la mitad de los colombianos cree que se firmará la paz, según encuesta: En la encuesta de febrero realizada por la firma Gallup, se le preguntó a los colombianos si “¿cree que se va a llegar a un acuerdo final en el proceso de paz?”, el 53 por ciento de los encuestados confió en que sí se firmará la paz.

Publicidad

MinEducación denuncia nuevo desvío de recursos de la San Martín: La ministra de Educación, Gina Parody, dijo en BLU Radio que las investigaciones han podido determinar que hubo otros desvío de recursos por parte de los directivos de la Universidad San Martín.

Calidad de educación en colegios privados, en la mira del Gobierno: La ministra de Educación, Gina Parody, anunció en BLU Radio que el Gobierno intervendrá para vigilar la calidad de la educación de los colegios privados y que el 25 de marzo revelará los índices de este estudio.

Publicidad

Luego de visita a Colombia, CPI dice que apoya proceso de paz pero con justicia: Luego de la vista que hizo una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a Colombia entre el 1 y el 13 de febrero, el alto tribunal enfatizó en que apoya el proceso de paz que adelanta el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc.

Publicidad

La CAR ordena suspender obra en cerros orientales de Bogotá: La Corporación Autónoma Regional Autónoma de Cundinamarca suspendió una obra que estaba adelantando la sociedad comercializadora Kaysser en el sector de Rosales por no contar con los permisos ambientales.

Gobierno no autorizará viaje de delegados de Farc a Parlamento británico: BLU Radio conoció que el Gobierno no autorizará viaje de los delegados de Farc, que actualmente negocian con la paz en La Habana, al Parlamento británico.

Publicidad

Cadena de hamburguesas en Medellín entregaría domicilios vía drones: No es ciencia ficción, la cadena de hamburguesas Del Oeste en Medellín está haciendo pruebas para hacer domicilios con drones, que son aparatos no tripulados, para brindarle una alternativa novedosa a los clientes.

Publicidad

Senador denuncia que Fiscalía compró jet de lujo avaluado en $25 mil millones: El senador Everth Bustamante del Centro Democrático, denunció que la Fiscalía General de la Nación compró un lujoso avión avaluado en más de 25.000 millones de pesos, pese a que el ente de control explicó que la compra se dio con la póliza de otra aeronave que se accidentó hace varios años.

Comunidad internacional no se convertirá en obstáculo para alcanzar la paz: ONU: Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU, aseguró que la comunidad internacional no será un impedimento para que se llegue a un acuerdo de paz en Colombia, y manifestó que las Naciones Unidas están en contra de la impunidad.