Programa completo Mañanas BLU 5 de mayo de 2015

Alcalde admitió robar poquito, levantó falda a joven y ahora salió con esta: El alcalde de San Blas, México, Hilario Ramírez Villanueva, de nuevo dio de qué hablar luego de que a través de redes sociales se publicara un video en el quepresiona a una joven para que lo bese. (Vea también: Alcalde admitió públicamente que robó un “poquito” )

Nuevo motín en centro de reclusión de menores del sur de Bogotá: Se registró un nuevo motín en un centro para menores infractores ubicado en la zona sur de Bogotá.

Estado Islámico se adjudicó el tiroteo de Texas: El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó este martes en su emisora de radio el ataque el domingo contra un concurso de caricaturas sobre Mahoma organizado por una asociación islamófoba en Texas, en el sur de Estados Unidos.

Real Madrid, con James Rodríguez, busca dar el golpe en Turín ante Juventus: James Rodríguez quiere ratificar su buen momento en el Real Madrid y este martes sería titular ante Juventus en el partido de ida por las semifinales de la liga de Campeones.

Álvaro Uribe rendirá versión libre en caso de hacker Sepúlveda este martes: Para martes 5 de mayo está citado a primera hora el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que entregue su versión libre ante la Corte Suprema de Justiciadentro de la investigación preliminar que se adelanta en su contra por supuestos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda (Lea también: Condenado a 10 años de prisión el hacker Andrés Sepúlveda ).

Seúl insta a Corea del Norte a liberar a estudiante surcoreano detenido: Corea del Sur instó a Pyongyang a que libere al estudiante universitario de nacionalidad surcoreana detenido por el régimen norcoreano acusado de entrar ilegalmente en el hermético país asiático, informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Enfermero habría abusado sexualmente de su paciente en hospital de Bogotá: Una mujer de 47 años denunció que un enfermero la violó al interior del hospital de El Tunal, en el sur de Bogotá.

¿Tortilla o pizza? Así se burlan del vestido de Rihanna en Met Gala 2015: Se llevó a cabo una nueva edición de Met Gala y el protagonismo se lo llevó la cantante Rihanna con su particular vestido.

Unos 40 inmigrantes murieron en naufragio en Italia: Unos 40 migrantes habrían muerto en un incidente a bordo de su lancha neumática, relataron el martes los sobrevivientes llegados a Catania, en Sicilia (Italia) y que han sido acogidos por miembros de la ONG Save the Children. (Lea también: La UE intentará este jueves dar una respuesta urgente a inmigración irregular )

Profesores venezolanos quedaron con sueldo por debajo del mínimo nacional: Los profesores de la estatal Universidad Central de Venezuela (UCV), el principal centro de estudios superiores del país, denunciaron hoy que la mayoría de ellos gana menos de 70 dólares al mes y algunos incluso menos, al iniciar una huelga de 24 horas para reclamar una subida de sus sueldos.

Capturado jefe de finanzas de Los Urabeños y uno de los más buscados en Córdoba: En la vía troncal, sector el Pajonal de Caucasia– Antioquia, Servidores del CTI Antioquia, capturaron a Pedro Elías Martínez Camaño, alias ‘La Araña o El Niño’,por el delito de extorsión agravada, dentro de una investigación adelantada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Córdoba. (Lea también: Se cierra el cerco a alias 'Otoniel': 72 presuntos urabeños capturados )

Joven fue castigado con trabajo comunitario por “gesto obsceno” a Rafael Correa: El joven de 17 años Luis Calderón deberá realizar servicio comunitario luego de hacer un “gesto obsceno” contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el pasado 1 de mayo durante la caravana que llevó a cabo el mandatario.

Gobierno ofreció a docentes quitar evaluación escrita; no aceptaron: Mintrabajo: El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, se mostró optimista frente a que este martes se llegue a un acuerdo con los educadores, quienes llevan en paro más de 10 días.

Capturan mujer que transportaba dólares en sus partes íntimas: La Policía Fiscal y Aduanera capturó a una mujer de 26 años de edad que venía de México, y quien en cinco oportunidades logró ingresar a territorio colombiano con millonarias sumas de dinero ocultas en sus partes íntimas.

Pacquiao peleó ante Mayweather lesionado y estará casi un año de baja: Pacquiao peleó ante Mayweather lesionado y estará casi un año de baja debido a un desgarro en el hombro derecho, según dijo el cirujano Neal ElAttrache a ESPN.

Salario más allá de 12% a maestros quitaría recursos a salud y agua: MinHacienda: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en BLU Radio que el aumento salarial a los maestros depende de la disponibilidad de recursos que tenga el sistema general de participación, es decir, los recursos que transfiere el Gobierno Nacional a los entes territoriales para atender necesidades en agua potable, salud y educación. (Lea también: Las posiciones con el Gobierno no son irreconciliables: presidente de Fecode )

La tecnología al servicio del fútbol: Así entrenan los arqueros del Bayern: Los dirigidos por Pep Guardiola se preparan de cara al enfrentamiento de este miércoles ante Barcelona por las semifinales de la Liga de Campeones.

Solo la evaluación permite a los docentes ascender en el escalafón: Parody: La ministra de Educación, Gina Parody, se refirió al sistema de evaluación de los maestros, uno de los puntos que Fecode negocia con el Gobierno. “Para nosotros eliminar la evaluación no es una opción porque esa ha sido una conquista del sistema educativo que permite impactar la calidad y ascender dentro del escalafón”.

Capturan a hombre por nuevo caso de abuso sexual en TransMilenio: Este martes las autoridades iniciaron los operativos anticolados en TransMilenio, lo que hasta al momento ha dejado ya varias personas detenidas.

Radican primera tutela que busca suspender paro de profesores: Ante el Tribunal Superior de Bogotá será radicada la primera tutela contra el paro nacional de profesores con la cual busca que se suspenda ese cede de actividades.

Túneles y puentes de La Línea estarán listos a finales de 2016: Vargas Lleras: El vicepresidente Germán Vergas Lleras explicó en Mañanas BLU la inspección que realizaron a los 8.6 kilómetros del túnel de La Línea, dichas obras fueron reactivadas hace un mes.

Procurador demandó la resolución que reglamentó la eutanasia en Colombia: El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Ministerio de Salud por medio de la cual se reglamentó la práctica de la eutanasia en Colombia.

Uribe es respetuoso de la justicia pero tiene derecho a disentir: Jaime Granados: El abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, en diálogo conMañanas BLU se refirió a la cita que cumplirá el ahora senador del Centro Democrático en la Corte Suprema de Justicia para entregar su versión libre dentro de la investigación preliminar que se adelanta en su contra por supuestos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda. (Lea también: Álvaro Uribe rendirá versión libre en caso de hacker Sepúlveda este martes )

Santa Fe va por la victoria ante Estudiantes en la Libertadores: El argentino Estudiantes de La Plata, con la ilusión renovada tras el desembarco de Gabriel Milito como DT, recibirá la noche del martes al Independiente Santa Fe, en partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores.

Capturar a colados y llevarlos a la UPJ es un control social: coronel Puentes: El nuevo comandante de la Policía especial para TransMilenio, coronel Dairo Hernán Puentes, designado por el ministro de Defensa para fortalecer la seguridad el sistema, explicó las medidas que implementarán. (Lea también: Capturan a hombre por nuevo caso de abuso sexual en TransMilenio )

Hallan restos de siete personas en fosa común en estado Táchira: En una fosa común ubicada en una trocha de La Mulata, Ureña, estado Táchira,fueron hallados los restos de siete personas, entre ellas seis masculinos y una femenina, con data de muerte de unos seis meses.

Barril de petróleo alcanza por primera vez los 60 dólares desde diciembre: El precio del petróleo abrió en alza el martes en Nueva York, impulsado por el regreso al mercado de muchos inversionistas ávidos de comprar tras concluir un fin de semana largo por varios feriados en distintas plazas bursátiles del mundo. (Lea también: Con actual precio de dólar, ¿es conveniente pagar totalidad de deudas? )

Conservadores y laboristas británicos siguen empatados en nuevos sondeos: Los conservadores del primer ministro británico, David Cameron, y los laboristas de Ed Miliband siguen empatados en los últimos sondeos sobre intención de voto publicados hoy, dos días antes de las elecciones generales.

Responsable de robo en feria del libro pagaría hasta 21 años de condena: Juan Vicente Valbuena, fiscal encargado de Colombia, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU explicando la tesis que tiene la entidad con respecto al autor del robo del ejemplar de Cien años de soledad en la Feria del Libro el pasado fin de semana.

Grupo armado retuvo a niñas en Buenaventura y abusó de ellas: De acuerdo con el subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Javier Gámez, ocho menores de edad salieron de paseo, en el camino se encontraron a varios hombres y al llegar a los balnearios del río Dagua las amenazaron y posteriormente las violaron.

No me creo ganador de las elecciones en Cali: Angelino Garzón: El expresidente Angelino Garzón, candidato a la Alcaldía de Cali por el Partido de La U, dijo que, pese al respaldo con el que cuenta, no se siente ganador de la contienda electoral del mes de octubre.

¡A afeitarse! Su barba tiene tantas bacterias como un inodoro: Un estudio realizado por un laboratorio de Nuevo México asegura que las barbas son el “lugar perfecto” para alojar gérmenes.