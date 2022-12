Programa completo Mañanas BLU 6 de marzo de 2015

Video: Pareja fue grabada teniendo sexo en un museo de Las Vegas: Es viral el video una pareja que fue captada teniendo sexo dentro de un museo erótico en Las Vegas, durante un evento que celebrara el lanzamiento de la película “50 Sombras de Grey”.

Harrison Ford se recupera tras estrellarse en una avioneta: El actor Harrison Ford se recuperaba este jueves en un hospital de las heridas leves sufridas cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en un campo de golf de Los Ángeles, aunque su entorno confirmó que su vida no corre peligro.

Colombia perdió 2-3 ante Brasil en debut en el Sudamericano Sub-17: Brasil venció 3-2 a Colombia en el debut de ambos selecciones en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol Paraguay-2015, en un partido disputado en el estadio Feliciano Cáceres en Luque por el Grupo A que completan Paraguay, Venezuela y Perú.

Maduro agradeció apoyo de sus seguidores a dos años de la muerte de Chávez: El Gobierno venezolano y sus seguidores comenzaron hoy los actos que conmemorarán durante diez días el segundo aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez y que iniciaron con los agradecimientos del actual jefe del Ejecutivo, Nicolás Maduro, por el apoyo que le ha brindado el chavismo desde entonces.

Explotó petardo en la localidad de Teusaquillo en Bogotá: Un petardo explotó hacia las 4:50 de la madrugada en la carrera 19 con calle 40, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá.

El amor no tiene niveles: el video que hace suspirar al mundo: Se ha vuelto viral el video ‘Love Has No Labels’ (El Amor No Tiene Niveles), publicado por la organización Diversity and Inclusion, en donde se muestra a una cantidad heterogénea de personas demostrando su amor ante los demás con un beso, un abrazo y un saludo.

Ejército confirmó primer ataque de las Farc, desde que se decretó la tregua: Las autoridades en el departamento del Huila confirmaron que las Farc fueron las responsables de un ataque con granada contra una estación de policía en el corregimiento Vegalarga, en zona rural de Neiva, ocurrida el pasado 27 de febrero.

Cinco heridos tras ser embestidos por un carro en Jerusalén: Cinco personas, entre ellas cuatro miembros de las fuerzas de seguridad israelíes, resultaron heridas este viernes tras ser embestidas por un coche en Jerusalén por un hombre que después intentó apuñalar a gente que se encontraba cerca, indicó la policía.

Estado Islámico destruyó más del 50 % de las ruinas asirias de Nimrud: Los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) han destruido más del 50 por ciento de las ruinas asirias de Nimrud durante su ataque el jueves a este sitio arqueológico situado en el norte de Irak, informaron hoy responsables locales.

Unasur llega a Caracas en un nuevo intento de reactivar el diálogo: Una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), encabezada por su secretario general, Ernesto Samper, visita Caracas en un nuevo intento de reactivar el diálogo entre Gobierno y oposición, congelado desde mediados del año pasado.

Procuraduría solicitó a Cancillería información sobre caso de detenidos en Catar: La Procuraduría General de la Nación solicitó este jueves al Ministerio de Relaciones Exteriores información detallada sobre las actuaciones que los funcionarios de la Cancillería de Colombia han adelantado frente a los casos de ciudadanos colombianos detenidos en Catar.

“No soy un dictador”: respuesta del presidente Santos al gobernador de Bolívar: El presidente Juan Manuel Santos inauguró este jueves el puente de Gambote en Arjona, Bolívar, donde el gobernador Juan Carlos Gossaín le reclamó por la supuesta falta de diligencia para autorizar esa doble calzada comparándolo con el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, quien según él no necesitó de ningún director de un Fondo de Adaptación para hacer el puente "sino que dio la orden para construir el puente de Gambote y así se hizo".

Juan Carlos Echeverry es el indicado para liderar cambio de Ecopetrol: MinMinas: El ministro de Minas y Energía, Tomás González, manifestó en BLU Radio que la elección de Juan Carlos Echeverry como nuevo presidente de Ecopetrol fue transparente y que el exministro es la persona para liderar el cambio en la compañía.

Puede que sea un cobarde, pero sí he recibido advertencias: exmagistrado Pinilla: El exmagistrado Nilson Pinilla, quien denunció posibles actos irregulares por parte del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, aseguró en diálogo con BLU Radio que teme por su vida porque ha recibido “advertencias” de personas en la calle que le dicen que se cuide, lo cual asocia con sus revelaciones sobre corrupción en el alto tribunal.

Corte no tiene potestad para separarlo del cargo: defensa de Jorge Pretelt: A través de un comunicado, la defensa del magistrado Jorge Pretelt aseguró que la Corte Constitucional no tiene potestad para separarlo del cargo.

¿Especial para ringtone? Otra canción al ritmo “usted no sabe quién soy yo": Está circulando en redes sociales una nueva canción que parodia el acto de Nicolás Gaviria, famoso por su frase "¿usted no sabe quién soy yo?", que es recitada en un video publicado esta semana , en donde Gaviria increpa a unos policías.

Cierran vía Panamericana por enfrentamiento entre indígenas y Policía: El cierre se registra a la altura del corregimiento de Quinamayo, en Santander de Quilichao, donde indígenas se enfrentan con el escuadrón antidisturbios.

Capturan a directivos del equipo español Osasuna por presunto desvío de dinero: El expresidente del club español Osasuna Patxi Izco, el que fue su vicepresidente Juan Pascual y el actual director de la Fundación de la entidad fueron detenidos esta mañana y trasladados posteriormente a los juzgados de Pamplona para declarar sobre el presunto desvío de al menos 2,4 millones de la entidad.

Por censura contra un usuario, Facebook será juzgado en Francia: La justicia francesa se declaró competente para examinar y pronunciarse sobre la demanda de un profesor que denunció a Facebook por censura al haberle anulado su cuenta en represalia por haber colgado un reportaje sobre el cuadro "El origen del mundo", que muestra el sexo de una mujer.

Director del Fondo de Adaptación desautoriza a Santos: gobernador de Bolívar: Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar, se refirió en Mañanas BLU al “rifirrafe’ ocurrido el jueves con el presidente Juan Manuel Santos durante la inauguración de la doble calzada en el puente de Gambote en Arjona y aclaró que sus señalamientos estaban dirigidos al director del Fondo de Adaptación, Germán Arce, quien según él, desautorizó al mandatario al decir que los recursos para esa obra no estaban todavía aprobados ni priorizados.

Cumbre busca que países sean más conocidos en Asia: organizador de TransPacífico: John Chipman, director general del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), organizador de la cumbre TransPacífico, explicó en Mañanas BLU en qué consiste este evento que se desarrolla este fin de semana en Cartagena.

Fotos: Kim Kardashian se tiñó de rubia y los memes no tardaron en burlarse: Las redes sociales no perdonan y los memes tampoco; o si no, que lo diga Kim Kardashian que ante la exposición de su nuevo look en París junto a su novio Kanye West, desilusionó a muchos de sus fanáticos y fue el punto de crítica de sus contradictores.

No apoyo construir universidad en condiciones actuales: rector de colegio Inem: En entrevista con BLU Radio, el rector del Inem de Kennedy, Jorge Pérez, indicó que no es partidario de la propuesta del alcalde Gustavo Petro de construir una universidad dentro del colegio, pues en las condiciones actuales falta información por parte de la Alcaldía y no es un proyecto que pueda hacerse “a las carreras”.

Solo hasta mitad de abril, James podría volver a jugar: En declaraciones con el portal As.com, el volante colombiano afirmó sentirse "muy bien" en su recuperación de su lesión ya seguro que a mediados de abril estaría listo para jugar.

Consejo de Estado revocó posesión de representantes por negritudes: El Consejo de Estado revocó la orden que había salido de ese mismo tribunal para que se posesionen los representantes de las negritudes, Moisés Orozco y María del Socorro Bustamante.

Descontento en sindicato de Ecopetrol por presidencia para Echeverry: El sindicato de la USO en cabeza de su representante, Edwin Castaño, se mostró en contra de la designación del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, como nuevo presidente de Ecopetrol, y señaló que la decisión va en contravía al desarrollo de la empresa estatal más grande del país.

Berlusconi invitaba “chicas jóvenes” a fiestas de “viejitos” con poder: El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cree que siempre ha tenido el "problema" de enamorar a las mujeres y que los hombres que asistían con chicas a las fiestas que celebraba en su mansión eran "viejecitos", pero con poder.

No nos matemos, eso es lo que le pido a los colombianos: Antanas Mockus: El exalcalde Antanas Mockus en diálogo con Mañanas BLU de BLU Radio se refirió a la Marcha por la Vida que se llevará a cabo el próximo domingo en 40 ciudades de Colombia y 29 del exterior.

Vinculan al cártel de Los Valencia con partidos benéficos de Messi: Harrison González, el empresario que trajo a Lionel Messi a Colombia para un partido de exhibición, explicó en BLU Radio que nunca ha sido notificado por la DEA por un supuesto lavado de dinero con la gira Lionel Messi y Amigos.