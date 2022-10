Programa Completo Mañanas BLU 9 de diciembre de 2014

¿Por qué se arrepintió? Documentalista no se dejó engullir por anaconda: Paul Rosolie logró llamar la atención sobre la deforestación amazónica con un documental televisado que millones de personas vieron el domingo en Estados Unidos, aunque desistió de ser tragado por una anaconda como había prometido.

Padres de estudiantes mexicanos planean acciones "más fuertes y contundentes": Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México no creen en la versión de la fiscalía de que los jóvenes fueron asesinados y sus restos incinerados en un basurero, por lo que planean acciones "más fuertes y contundentes" para exigir su aparición con vida.

En extrañas circunstancias, un hombre murió en estación de Policía en Bogotá: Hacia las 10 de la noche del pasado lunes un hombre de 35 años fue detenido, al parecer en medio de una riña familiar, por uniformados de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Pelé sale del hospital este martes: El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' recibirá el alta médica mañana, martes, tras recuperarse satisfactoriamente de la infección urinaria por la que fue hospitalizado hace dos semanas, informaron hoy sus médicos.

AI raja a Colombia por asesinatos de defensores de derechos humanos: Amnistía Internacional (AI) denunció un incremento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica y exigió a los Gobiernos que tomen medidas para garantizar su protección.

Santos confía en que en 2016 Colombia sea un país en paz: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó a los dirigentes de América Latina, España y Portugal a asistir en 2016 a la próxima edición de la Cumbre Iberoamericana y expresó su deseo de que para entonces el suyo sea un país en paz.

Calificadoras de riesgo dificultan acceso de Venezuela a créditos, dice Maduro: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que las empresas calificadoras de riesgo han puesto a Venezuela como el peor país "prácticamente en el mundo" para invertir con la idea de que no acceda a créditos, precisamente en este escenario en el que los precios del petróleo han bajado.

Nacional viajó a Argentina y se prepara para enfrentar a River: Atlético Nacional partió a Argentina en la noche del pasado lunes con los 30 jugadores que componen su plantel para enfrentarse a River Plate en el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana, informó el club de Medellín.

Fiscalía pide cárcel para esposo de la infanta Cristina: El fiscal solicitó este martes al juez que archive la causa respecto a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, investigada en un caso de corrupción, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad.

EE.UU. alerta sobre posibles ataques por informe sobre torturas de la CIA: Las embajadas de EE.UU. amanecieron en alerta máxima por posibles represalias ante la divulgación este martes de una investigación sobre las brutales técnicas de tortura que la CIA usó para interrogar sospechosos tras los atentados del 2001.

Afectados de CDO, indignados por homenaje a Álvaro Villegas Moreno: Para las 5 de la tarde de este martes, la misma hora en que la Sociedad Antioqueña de Ingeniaros y Arquitectos anunció que condecorará a sus expresidente Álvaro Villegas y Laureano Forero, las víctimas del edificio Space anunciaron una jornada de protesta.

En Nueva Delhi prohibieron Uber tras violación de conductor a pasajera: El Departamento de Transporte de Nueva Delhi prohibió hoy la actividad de " www.Uber.com " después de que el conductor de un taxi contratado a través de esta empresa fuera detenido acusado de violación, informó una fuente oficial.

Caso Manzanera: Juez no avaló prueba de velocidad por ser expediente voluminoso: El juez Jorge Polidoro Bernal, juez 28 penal municipal de Bogotá, quien tomó la decisión de beneficiar con casa por cárcel al joven copiloto Ernesto Manzanera, reveló en diálogo con Blu Radio que no tuvo en cuenta la principal prueba que presentó la Fiscalía, la huella de frenado del vehículo, para determinar la reclusión del implicado.

¡Qué mal inglés! Rafael Correa, víctima de burlas por su mala pronunciación: Tras un discurso que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pronunció en inglés en la Universidad de Yale, Estados Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales un video que se burla de su dominio del idioma anglosajón.

Es triste que se dé tratamiento especial: abogado de víctimas de Manzanera: Fernando Ruiz, abogado de la familia de las cuatro víctimas mortales que dejó un accidente de tránsito en Bogotá, dijo en Mañanas BLU que no es cierto que el expediente sea voluminoso, argumento que tuvo en cuenta el juez para dejar en libertad al responsable del accidente, y dijo que insistirá en que se le impute el delito de dolo eventual.

Farc introduciría droga a Europa en alianza con Al Qaeda, según diario marroquí: Las Farc tratan de introducir cocaína en Europa a través del Sahel, y para ello se apoyan en las redes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) activas en la frontera entre Argelia, Mali y Mauritania, revela hoy el diario marroquí Al Massae.

Murió uno de los heridos que dejó explosión de polvorería en el Valle: Murió uno de los heridos que dejó la explosión de una polvorería en el municipio de La Cumbre, en el departamento del Valle.

LeBron James rompió el protocolo y le puso la axila a la duquesa de Cambridge: Especialistas en protocolo criticaron a LeBron James, la megaestrella de la NBA, tras el encuentro con la duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Choque de dos buses del Sitp deja seis heridos en el centro de Bogotá: El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó en la mañana de este martes que el choque de dos buses del Sitp en el centro de la capital dejó seis personas heridas.

Alza en precio de gas en el Caribe se da por variaciones de compra: Ramón Dávila: Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, una de las firmas líderes en Colombia, explicó que el alza anunciada en el precio del gas en Atlántico, se da por las variaciones de la compra del combustible.

Cerrados ocho aeropuertos por condiciones climáticas: La Aeronáutica Civil informó que siete aeropuertos del país se encuentran cerrados por condiciones climáticas.

Aumentan a $30 millones recompensa por responsables de robo de armas en Bogotá: La Policía y las autoridades en Bogotá aumentaron la recompensa a 30 millones de pesos para quien entregue cualquier información que conduzca con el paradero de las 14 armas del Fuerte de Carabineros de la Policía en La Gaitana, Suba y a los responsables de este hurto.

La próxima semana inicia tiempo seco en el país: Ideam: Omar Franco, director del Ideam, dijo en Mañanas BLU que a partir del fin de semana próximo inicia la temporada seca en el país.

Homenaje a Álvaro Villegas es una cachetada a los antioqueños: víctima de Space: Ángela Cantor, víctima del colapso del complejo Space en Medellín, criticó vehementemente el homenaje que le harán este martes a Álvaro Villegas Moreno, propietario de la constructora CDO, los miembros de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos.

Gobierno pide frenar homenaje a Álvaro Villegas: El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, aseguró en BLU Radio que el homenaje que le rendirá la Sociedad Antioqueña de Ingeniaros y Arquitectos Álvaro Villegas es una afrenta a las víctimas de la constructora CDO, por lo que pidió frenar esta decisión.

Fotos: Ella es la modelo que amenaza con vender video erótico con Wiz Khalifa: El rapero Wiz Khalifa pasó una noche de diversión y excesos junto a la conejita Playboy Carla Howe. Lo que él no sabía es que la modelo grabaría el encuentro sexual y ahora amenaza con venderlo.

Prohíben Uber en España por "competencia desleal": Un juez de la capital española prohibió este martes el uso de la aplicación Uber como servicio de transporte público al sentenciar que “los conductores de Uber carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor que llevan a cabo”.

Policía me pidió $2 millones para no hacerme prueba: alcalde de Palmar de Varela: El alcalde de Palmar de Varela, Atlántico, Galdino Orozco, dijo que no son ciertas las acusaciones de la Policía sobre que el funcionario se negó a una prueba de alcoholemia, insultó a los uniformados y dejó su camioneta botada.

Santos socializará avances del proceso de paz en Cumbre Iberoamericana: En el marco del segundo día de la Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Veracruz, México, el presidente Juan Manuel Santos socializará los avances del proceso de paz con la guerrilla de las Farc.

¡Imperdible! La aparatosa caída de Elton John en partido de tenis: El cantante británico sufrió una caída mientras disfrutaba del juego de tenis ‘The Statoil Masters’, cuando quiso sentarse en su silla le jugó una mala pasada y cayó de espaldas.

Catar propuso comprar votos para ganar sede de Mundial, asegura testigo : Catar propuso comprar votos a responsables del fútbol africano para ser elegido como país organizador del Mundial de fútbol de 2022, según denunció hoy una miembro del comité de la candidatura, Phaedra Almajid, en una entrevista con la revista "France Football".

Desde hace 5 años, el dólar no rozaba la barrera de los $2.350: Hacia las 9:40 de la mañana de este martes, después de un fin de semana con lunes festivo, el dólar subió 36 pesos.

Grupo Axo quiere competir en el negocio de ropa en Colombia: El grupo mexicano Axo planea comercializar ropa en Colombia de distintas marcas reconocidas como Express, Coach, Tommy, Etro, Guess, Theory, Pink, Loft, Chaps y la línea de accesorios y cremas de Victoria’s Secret, que aunque ya están presentes en el país, pretenden ampliar la oferta.

Fenalco propone al Gobierno disminuir impuesto al patrimonio y aumentar CREE: El director de Fenalco, Guillermo Botero, reveló que le propuso al Gobierno disminuir el impuesto al patrimonio y aumentar el impuesto CREE, impuesto sobre la renta para la equidad.

"Aumentar el CREE agravaría la industria petrolera": Francisco Lloreda: El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda, expresó en Mañanas BLU su desacuerdo con la propuesta contemplada en la reforma tributaria que busca bajar el impuesto a la riqueza y subirle al Cree (impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores.

Colombia, en lista roja de países que contribuyen a deterioro de biodiversidad: Un informe publicado por Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó a Colombia como uno de los países que más ha contribuido en el deterioro ambiental