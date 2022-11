Programa completo Mañanas BLU 9 de febrero de 2015

Pese a goleada, Cristiano se divierte en karaoke con reguetonero colombiano: Luego del 4-0 contra el Atlético de Madrid, el delantero portugués fue visto en un karaoke de la capital española cantando reguetón junto al colombiano Kevin Roldán.

Publicidad

Federación Egipcia suspende liga de fútbol tras sangrientos disturbios: La Federación Egipcia de Fútbol ha decidido aplazar, de forma provisional, la competición del campeonato nacional de liga después de la muerte anoche de una veintena de personas en actos de violencia ocurridos antes de un partido de primera división en El Cairo.

Sam Smith y Beck, los más galardonados en los Grammys: El británico Sam Smith llenó de sensibilidad la 57 edición de los Grammy, los premios más relevantes de la industria musical, con cuatro galardones, incluidos el de mejor canción y mejor grabación del año, aunque Beck se llevó el gato al agua con el título de mejor álbum del año.

Publicidad

Seis detenidos en operación antiyihadista en Francia: Seis personas sospechosas de pertenecer a una filial yihadista fueron detenidas en la mañana del domingo en Toulouse y Albi (suroeste de Francia), anunció el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve.

Publicidad

Chalapud, nuevo campeón nacional de ruta de Colombia: Robinson Chalapud, del equipo Orgullo Antioqueño, se convirtió este domingo en nuevo campeón de ruta de Colombia al adjudicarse en el sprint la prueba de 188,8 kilómetros con un tiempo de 4 horas 26 minutos y 50 segundos en los nacionales de ciclismo.

Patrullero arriesgó su vida por salvar a perro en humedal Juan Amarillo: Un patrullero de la Policía Nacional, que sirve a la estación de Suba, arriesgó su vida para salvarle la vida a un perro que había sido lanzado a un caño en el sur de Bogotá.

Publicidad

Caquetá marcha para rechazar asesinato de niños: Desde las 8 de la mañana de este lunes, habitantes de Florencia, Caquetá, se unieron a la marcha blanca en rechazo del asesinato de los 4 menores de la familia Vanegas Grimaldo, registrado el apsado 4 de febrero.

Publicidad

HSBC ayudó a evadir 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes: El banco británico HSBC ayudó a evadir el equivalente de 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés, según los detalles de la "Lista Falciani" publicada hoy por "Le Monde".

Cancelan vuelos de Santo Domingo a Nueva York y Boston por tormenta de nieve: Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que, debido a la tormenta de nieve Marcus que afecta a los Estados Unidos, las aerolíneas JetBlue Airways y Delta Air Lines han cancelado algunas operaciones desde y hacia las ciudades de Nueva York y Boston hasta este martes.

Publicidad

Ejército niega existencia de contrato para distribuir revista Semana a militares: El comando del Ejército, a través de un comunicado, negó un supuesto envío de revistas Semana a unidades militares, tal como lo denunció el expresidente Álvaro Uribe.

Publicidad

Los memes del vestido 'sombrilla' de Rihanna y otras curiosidades de los Grammy: La ceremonia 57 de los Grammy que se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles fue tendencia, no solo por las presentaciones y los galardonados, sino por los extravagantes y curiosos looks de algunos artistas como Rihanna, que resaltó la noche con un vestido rosado muy pomposo, o Madonna y su peculiar atuendo.

Contraloría de Bogotá encontró otra bodega de útiles escolares abandonados: La Contraloría de Bogotá reveló nuevamente irregularidades en una bodega de la Secretaria de Educación, donde se guardan útiles escolares para la primera infancia.

Publicidad

Reforma al Fosyga, uno de los grandes cambios que plantea el Plan de Desarrollo: El director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, reveló en entrevista con Mañanas BLU que uno de los principales cambios que tendría el Plan de Desarrollo es que desaparecerá el Fosyga, actual encargada de la administración de recursos para el subsidio y promoción de la salud.

Publicidad

Ecopetrol y PetroTiger aclaran que hace tiempo habían denunciado sobornos: A través de un comunicado, Ecopetrol y PetroTiger aseguraron que ya habían denunciado casos de corrupción, que los tiene hoy en medio de una investigación por supuesatos sobornos para favorecer a algunas empresas en la adjudicación de contratos, y se declararon víctimas de estas irregularidades.

Publicidad

No nos matriculamos con alguna línea editorial: Ejército sobre envío de revistas: El general Luis Fernando Navarro, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, dijo en BLU Radio que llevar revistas o publicaciones durante los abastecimientos en el Ejército es una práctica muy vieja, en relación al supuesto contrato con la revista Semana para llevarla a las unidades militares.

Publicidad

Cristiano mantuvo fiesta por respeto a sus invitados, explica su representante: Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, expresó su enfado por las imágenes que aparecieron por la fiesta que celebró el futbolista luso el sábado por la noche tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid y aseguró quemantuvo la celebración de su cumpleaños por respeto a todos los familiares e invitados que habían viajado para la reunión.

Investigan supuesto video de jugador del Manchester United teniendo sexo en bar: Según el diario portugués 'Correio da Manha', dentro del Manchester United se abrió una investigación por la circulación de un supuesto video de uno de los jugadores teniendo sexo con una mujer en el baño de un bar.

Publicidad

Desde gobierno Uribe se hacían donaciones a Ejército: director de Semana: Alejandro Santos, director de la revista Semana , aseguró en BLU Radio que las donaciones de las revistas al Ejército es una labor que llevan realizando desde hace casi 15 años, incluso durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe , y aclaró que no solo se distribuyen a las Fuerzas Militares, sino a otras entidades.

Publicidad

Negación del permiso para viajar no es solo para senadores uribistas: David Name: David Name, presidente del Congreso, dijo en Mañanas BLU que la suscripción a la revista Semana, por parte de congresistas, lleva años y que incluso se hacía durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Silvio Martínez, uno de los invasores, es un delincuente: tío de niños muertos: Luis Vanegas, tío de los cuatro niños asesinados en Florencia, Caquetá, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que su hermano y padre de los menores le había comentado sobre amenazas que había recibido de uno de los invasores del predio que tiene.

Publicidad

El polémico comentario de experto en moda español sobre Juanita Acosta: Un desafortunado comentario del experto en moda Jesús María Montes-Fernández, causó un gran revuelo en las redes sociales en España.

Publicidad

Presidente turco visita Colombia y luego Cuba, donde quiere construir mezquitas: Turquía, cuyo presidente, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, inicia hoy en Colombia un viaje por América Latina, tiene planes de construir dos mezquitas en Cuba.

Periodista estrella de la NBC deja su trabajo tras escándalo por una mentira: Brian Williams, el presentador del informativo nocturno de la cadena estadounidense NBC, anunció que dejará temporalmente el programa tras reconocer que exageró un episodio vivido como reportero en Irak.

Publicidad

Mario Ceballos murió envenenado, confirma Medicinal Legal: Mario Ceballos, fundador de la Universidad autónoma del Caribe, murió envenenado, confirmó Medicinal Legal.

Publicidad

Hombre que cuidó a hijo de Clara Rojas pide indemnización de $600 millones: José Crisanto Gómez, el hombre que cuidó por varios años en cautiverio a Emanuel, el hijo de Clara Rojas, recibiría una millonaria indemnización por parte del Estado.

Transporte en contenedores, el éxito de flores El Capiro: Flores El Capiro, una productora colombiana logra hoy llevar las flores a todo el mundo gracias a la implementación del transporte en frío de flores a través de contenedores.

Publicidad

En fraude, hubo comportamiento sistemático por parte de HSBC: investigadora: Mar Cabra, periodista especializada en análisis de datos de la investigación al banco HSBC, reveló a Blu Radio que los datos recolectados demuestran que sí hubo interés de la entidad financiera en ocultar nombres de clientes que han cometido fraudes y evadido impuestos.