Programa completo Mañanas BLU 9 de julio de 2015

Habla joven que fue trasquilada por, aparentemente, quitar el marido a su amiga: Habló la mujer trasquilada por su ‘amiga’ por aparentemente robarle el marido, en un video que se hizo viral en las redes sociales.

“Soy muy rico”: Trump minimiza pérdidas por declaraciones racistas: El precandidato presidencial de EE.UU. Donald Trump afirmó que las reacciones a sus polémicas declaraciones sobre la inmigración mexicana le han costado "mucho dinero", pero minimizó el efecto, porque aseguró que es "muy rico".

Fieles pasaron la noche esperando misa del papa Francisco en Bolivia este jueves: El papa Francisco celebrará una multitudinaria misa a los pies del Cristo Redentor de Santa Cruz, en su segunda día de visita en Bolivia, cuya política social elogió y en donde llamó a resolver con diálogo los conflictos entre países hermanos. (Lea también: Papa insta al diálogo entre Bolivia y Chile por conflicto de salida al mar )

Argentina sube al primer puesto del ranking FIFA; Colombia permanece cuarta: Argentina, subcampeón de la Copa América, progresa dos posiciones y es el nuevo líder de la clasificación mundial de la FIFA por delante de Alemania yBélgica, en tanto que España baja dos puestos y queda duodécima.

Farc reconoce que tiene en su poder al subteniente Cristian Moscoso: Miembros de la delegación de las Farc en La Habana le confirmaron al diario El Espectador que tras realizar una verificación, pueden admitir que el bloque 32 'Arturo Medina' tiene en su poder al subteniente Cristian Moscoso como "prisionero de guerra", luego de la emboscada de esta guerrilla en Puerto Caicedo, Putumayo. (Lea también: Toda la institución está intentando recuperar al subteniente Moscoso: Ejército )

Londres vive este jueves jornada de caos por huelga de trabajadores del metro: Londres vive una jornada de caos por la huelga que secundan los trabajadores del Metro, que por primera vez en 13 años ha obligado a cerrar todas las líneas del servicio, utilizado cada día por tres millones de personas.

Facebook Messenger permite descargar imágenes animadas gratuitas: El servicio de mensajería de Facebook ahora cuenta con un botón para que los más de 1.300 millones de usuarios en el mundo obtengan cantidad ilimitada de imágenes animadas, para que puedan interactuar mejor con sus contactos.

Continúa audiencia de legalización de allanamientos por atentados en Bogotá: Más de 6 horas completa la audiencia de legalización de allanamiento en los juzgados de Paloquemao a puerta cerrada, en contra de 13 de los 15 implicados presuntamente pertenecientes a la guerrilla del ELN, en los recientes atentados terroristas que se registraron en la capital del país en diferentes puntos (Lea también: Alcaldía convoca a reunión extraordinaria tras capturas por atentados en Bogotá ).

No hay ningún profesor vinculado a ELN: rector pide no estigmatizar U. Nacional: El rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, aseguró que luego de revisar la lista de los 15 capturados por presuntamente tener vínculos con elELN y estar implicados en las explosiones de Bogotá de los últimos días, pudo verificar que ninguno de los nombres entregados por la Fiscalía General de la Nación aparece en la lista de contratos del alma máter (Lea también: Continúa audiencia de legalización de allanamientos por atentados en Bogotá ).

Disney retira el busto del actor Bill Cosby de sus parques de Orlando: El parque temático de los Estudios Hollywood de Disney, cerca de Orlando, ha retirado de sus instalaciones el busto de bronce del actor Bill Cosby, después de que se conociera que drogó a mujeres para abusar sexualmente de ellas.(Lea también: Actor Bill Cosby admitió que drogaba mujeres para abusarlas sexualmente )

Manejo que se le ha dado a caso de capturados en Bogotá ha sido pésimo: abogado: Franklin Castañeda, abogado de Paola Salgado, la contratista del Distrito que fue detenida por aparentemente participar en los atentados del ELN en Bogotá, reiteró en BLU Radio que ella es una activista y defensora de los Derechos Humanos en la capital y lamentó la manera cómo se ha manejado el caso, ya sea por parte de los medios de comunicación que por parte de la Fiscalía.

Silvio Berlusconi apela condena a tres años de cárcel por sobornar a senador: El Tribunal de Nápoles anunció la condena a tres años de cárcel por corrupción contra el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi en el caso del soborno a un senador que facilitó la caída del Gobierno de Romano Prodi en 2008.

Evo Morales obsequia a Francisco un Cristo crucificado, símbolo del comunismo: El presidente de Bolivia, Evo Morales , obsequió al papa Francisco un peculiar crucifijo tallado en madera sobre la hoz y el martillo, símbolo del comunismo, durante una reunión que ambos sostuvieron el miércoles por la noche en la Casa de Gobierno y que fue transmitida por TV.

Fiscalía está condenando a priori a capturados por atentados: defensa: La abogada Gloria Silva, quien defiende los intereses de varios de los capturados por presuntos nexos con el ELN y por presunta responsabilidad en los atentados perpetrados en Bogotá, y también a Paola Salgado, contratista de la Secretaría de Salud y reconocida defensora de derechos humanos, explicó que ya se finalizó la legalización "del allanamiento de los elementos incautados a cada una de las personas que fueron detenidas el día de ayer y ya han argumentado todos los sujetos procesales tanto Fiscalía, como defensa y Procuraduría". (Lea también: Manejo que se le ha dado a caso de capturados en Bogotá ha sido pésimo: abogado ).

Carolina del Sur aprueba quitar bandera confederada, símbolo de primacía blanca: La Cámara de Representantes de Carolina del Sur, en Estados Unidos, aprobó la propuesta de ley para retirar la bandera confederada del Capitolio del estado, el último paso que quedaba para que la gobernadora pueda, como ya ha anunciado que hará, promulgarla, y se proceda a su retirada.

Farc quemó una tractomula cerca de Valdivia, en el norte de Antioquia: Según el conductor del vehículo, hombres armados salieron de la montaña y lo interceptaron en el sitio conocido como El Socorro, en el municipio de Valdivia, Antioquia, donde después de obligarlo a descender le prendieron fuego a la tractomula. (Lea también: Hombres armados incineraron un bus en la vía San Andrés de Cuerquia – Medellín )

FIFA suspende de por vida a Chuck Blazer tras escándalo de corrupción: El estadounidense Chuck Blazer, de 70 años, exsecretario general de laConcacaf y antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, informador clave del FBI en el escándalo de corrupción que sacude a la institución, fue suspendido de por vida por la Federación Internacional de Fútbol (Lea también: Una colombiana estaría involucrada en el escándalo de la FIFA ).

Los argumentos que se tuvieron en cuenta para prohibir venta de ‘minigelatinas’: El superintendente encargado de Industria y Comercio, Felipe Serrano, y la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Clemencia Mayorga, explicaron en entrevista con Blu Radio todas las razones por las que se tomó la decisión de prohibir la venta y consumo de ‘minigelatinas’ en cápsula en el país (Lea también: SuperIndustria prohibió comercialización de minigelatinas en cápsula ).

Atentados: Los que quedaron libres fueron detenidos por vivir con sindicado: Las autoridades señalaron que las dos personas que quedaron en libertad tras ser capturadas por los atentados en Bogotá, fueron detenidas porque vivían en la casa de uno de los sindicados (Lea también: Fiscalía está condenando a priori a capturados por atentados: defensa ).

Reiteramos voluntad de dejar armas pero desmontando el paramilitarismo: Farc: En un comunicado, las Farc manifestaron que en su intención de continuar avanzando en las negociaciones de La Habana y lograr un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, reiteran su decisión de dejar las armas pero mientras se garantice que no se repetirá un paramilitarismo.

Habitante de calle atropellado fue atendido por ambulancia tres días después: Un habitante de la calle de 69 años fue atropellado el pasado martes en la localidad Los Mártires, al sur de Bogotá, y quedó mal herido de sus piernasdespués de los fuertes golpes que recibió. El hombre quedó recostado contra un poste y a pesar de sus quejas nadie lo auxilió.

Donald Trump dice que ganará el voto latino en presidenciales en EE.UU.: El magnate Donald Trump aseguró este miércoles que obtendrá el voto de los latinos, de ser elegido como candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos.

Nadie me motivó a demandar reelección de procurador Ordóñez: abogado Isaza: El abogado Carlos Mario Isaza, demandante junto con Rodrigo Uprimny en el caso de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, aseguró que la tesis del jefe del Ministerio Público -de que en un acuerdo no escrito del Gobierno y las Farc lo quieren sacar del cargo- no tiene nada que ver con su demanda (Lea también: Los hombres que quieren tumbar la reelección del procurador Ordóñez ).

No mandamos candidata al reinado de Trump sino a Miss Universo: Raimundo Angulo: El presidente del Reinado Nacional de Belleza de Colombia, Raimundo Angulo, respaldó la posición de la Miss Universo Paulina Vega con respecto a las declaraciones de Donald Trump y aseguró que enviarán candidata al reinado, pues es algo más que el polémico candidato presidencial, pese a ser el socio mayoritario (Lea también: Donald Trump dice que ganará el voto latino en presidenciales en EE.UU. ).

¡Imperdible! Parodia animada revive momentos más polémicos de la Copa América: La Copa América Chile 2015 estuvo marcada por varios episodios que difícilmente se borrarán de la mente de los espectadores y televidentes.

La española Muguruza ganó a Radwanska y jugará la final de Wimbledon: La española Garbiñe Muguruza, 20ª jugadora mundial, se clasificó a sus 21 años para su primera final de un Grand Slam al derrotar este jueves a la polacaAgnieszka Radwanska por 6-2, 3-6, 6-3 en semifinales de Wimbledon (Lea también: Federer avanza a semifinales en Wimbledon al derrotar al francés Gilles Simon ).

Mercados bursátiles se sacuden por caída de venta de Pacific Rubiales: En Canadá, la acción de Pacific Rubiales se desploma un 42 por ciento, luego de que se cayera el acuerdo de venta de la petrolera al grupo mexicano Alfa y la firma estadounidense Harbour (Lea también: Se cayó la venta de Pacific Rubiales; Alfa y Harbour piden terminar acuerdo ).

Juez legalizó allanamientos a presuntos implicados en explosiones en Bogotá: Un juez de la República legalizó 12 allanamientos realizados por la Policía Metropolitana de Bogotá y por la Fiscalía General de la Nación.

Choque de cuatro vehículos de carga genera cierre de vía Panorama en el Valle: Se encuentra cerrada la vía Panorama en el kilómetro 26, entre la ciudad de Cali y el municipio de Buga, debido a un choque múltiple que involucra a cuatro vehículos de carga, tres tractomulas y una furgoneta, que ocasionó un conductor al intentar una maniobra de adelantamiento.

León Valencia confirma que detenido por atentado trabajó en Paz y Reconciliación: León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación, reconoció queAndrés Felipe Rodríguez Parra, uno de los detenidos por los atentados en Bogotá trabajó para la organización.

En capítulo estreno, Los Simpson muestran qué hay bajo el copete de Donald Trump: En medio de la polémica que suscitó el candidato presidencial Donald Trump por sus declaraciones xenófobas contra los latinoamericanos, la exitosa y tradicional serie de Los Simpson estrenó un nuevo capítulo el pasado domingo 8 de julio, en el que Homero “se pierde” en la cabellera del magnate (Lea también: No mandamos candidata al reinado de Trump sino a Miss Universo: Raimundo Angulo ).

“Alcalde, yo no lo odio”: la respuesta de Néstor Morales a Gustavo Petro: Escuche la respuesta de Néstor Morales, director de Mañanas BLU, al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien envió un trino con varias fotos, con las que pretendía argumentar la pregunta: ¿por qué Néstor Morales nos odia?

Este jueves vuelve servicio de agua a Tumaco, 18 días después de ataque de Farc: Este jueves vuelve el servicio de acueducto a Tumaco, tras 18 días sin agua por cuenta del atentado de las Farc que contaminó con petróleo las fuentes hídricas (Lea también: ONU alerta por crítica situación de habitantes de Tumaco tras atentados de Farc ).

Autoridades investigan muerte de joven que fue golpeado por vecinos en Bogotá: La brutal golpiza ocurrió el pasado sábado 27 de junio en un parque del barrio Normandía en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, porque, según versiones de testigos, el joven de 18 años habría participado en un hurto por lo cual algunos vecinos del sector enfurecidos buscaron tomar justicia por sus propias manos.

Cirugías plásticas, un negocio que toma cada vez más fuerza en Colombia: En Colombia existen unos 950 cirujanos plásticos (en el mundo hay algo más de 160.000) que cumplen con los requisitos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, y una clase media que puede pagar por estos procedimientos, lo que ha hecho que este se hay vuelto un negocio redondoen el país.