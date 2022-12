Programa completo Meridiano BLU 21 de julio de 2015

Tribunal ratificó libertad de Corridori pero pide investigar a jueza Barrera El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión que otorgó la libertad a cerebros del millonario desfalco de la firma comisionista InterBolsa, Alessandro Corridori, Carlos Neira, y tres personas más investigadas por estos hechos.





MinSalud anuncia medidas para enfrentar crisis del sector por deudas de EPS El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud establecieron un plan de choque para aliviar la situación financiera que algunos hospitales públicos y privados enfrentan.





Quien no sepa del Atleti no sabe de fútbol": Jackson Martínez desde Madrid El colombiano Jackson Martínez, delantero del Atlético de Madrid, dijo hoy, a su llegada a España, que "quien no sepa" del equipo rojiblanco "tal vez no sabe de fútbol", remarcó que su "mayor motivación es poder estar acá" y afirmó que viene a "aportar" y dar "todo al servicio del club y la hinchada".





Subteniente Moscoso, estable física y emocionalmente según último parte medico El Hospital Militar entregó el último parte médico del subteniente Cristian Moscoso, quien se recupera de las heridas que sufrió en el combate que terminó con su secuestro en el departamento de Putumayo.





Tres policías afectados dejó explosión en Yarumal, Antioquia Se registró un ataque con un artefacto explosivo en la carretera troncal del Norte, a la altura de Yarumal, Antioquia, donde tres policías resultaron lesionados por aturdimiento.





P. Salgado es un peligro para la sociedad y puede obstruir la justicia: Fiscalía Ante la jueza 72 de control de garantías de Bogotá un fiscal auxiliar de la unidad antiterrorismo argumentó la petición de medida de aseguramiento en contra de la defensora de derechos humanas Paola Salgado una de las 13 personas capturadas por presuntos vínculos con el ELN y por disturbios de la Universidad Nacional.





Santos inaugura punto de Vive Digital en gira para exaltar logros del Gobierno En Manizales el presidente Juan Manuel Santos arrancó la gira de resultados con la que visitará al menos 10 regiones del país para exaltar ante los colombianos los logros de su Gobierno.





Capturan dos guerrilleros de Farc; se les atribuye quema de buses en Meta La Policía del Meta capturó a dos guerrilleros del frente 27 y 40 de las Farc, alias ‘El Guajiro’ y ‘El Mono’, a quienes las autoridades les atribuyen actos terroristas como las quemas de buses al sur del departamento.





Empresario que con valla cobró deuda a congresista hará lo mismo en Bogotá El empresario santandereano Raúl Benavides que le cobró públicamente a través de una valla una deuda al hoy representante a la Cámara Fredy Anaya, anunció que esta semana instalará una pancarta similar frente al Congreso de la República.





No se filtró sentencia que anuló elección de magistrado Ricaurte: DeJusticia El director de la ONG DeJusticia Rodrigo Uprimny aclaró que no hubo una filtración de la sentencia que anuló el nombramiento de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, como lo denunció el exmagistrado Marco Antonio Velilla, quien dijo que los fundamentos jurídicos de dicha sentencia fueron utilizados por Urpimny en un escrito de recusación.