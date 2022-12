Programa completo Meridiano BLU 25 de marzo de 2015

Gobierno Nacional crea sala para combatir violencia contra menores de edad Dado a los graves casos de violencia que se presentan contra menores de edad en Colombia, el Gobierno en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Medicina Legal y demás entidades del estado decidieron conformar una sala de crisis para hacerle frente a esta situación que afecta miles de niños en todo el país.

Publicidad

Gobierno lanza campaña para promover donación de órganos en el país Ante un crecimiento de 23% en la lista de pacientes en espera de un trasplante que les pueda salvar la vida, el Gobierno lanzó una campaña para promover la donación de órganos.

Fiscal delegado ante la Corte asumió investigación de esposa de Pretelt Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación por despojo de tierras que cursa en contra de Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado Jorge Pretelt.

Publicidad

Ignacio Mantilla, reelegido rector de la Universidad Nacional El Consejo Superior Universitario reeligió al profesor Ignacio Mantilla como rector de la Universidad Nacional, cuya posición será el próximo 2 de mayo.

Publicidad

General Naranjo propone fondo de empresarios para financiar posconflicto Luego de un encuentro con las comisiones de paz del Congreso de la República, el exdirector de la Policía Nacional y actual ministro del posconflicto, Óscar Naranjo, propuso la creación de un fondo privado para la financiación de la posguerra.

Francia no descarta que caída de avión se deba a un atentado La Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA) francesa no descartó hoy que el siniestro del Airbus A320 en los Alpes franceses, en el que fallecieron sus 150 ocupantes, pueda deberse a un atentado terrorista, y señaló que por el momento "no se puede cerrar ninguna hipótesis".

Publicidad

Fiscalía pediría archivo de proceso penal contra Luis Carlos Restrepo La Fiscalía pediría este miércoles el archivo del proceso penal contra elexcomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización del bloque ‘Cacica La Gaitana’ de las Farc.

Publicidad

Los retos que puso el presidente Santos para mejorar la educación en Colombia Según cifras del Ministerio de Educación, el promedio de educación primaria en Colombia es de 5.1; de secundaria 4.9 y media 5.5.

Proyecto busca que impuestos, patrimonio y gestión de congresistas sean públicos “La Alianza Verde está en la oposición pero quiere ayudar a construir un país mejor, sin mermelada y sin corrupción, que ofrezca oportunidades a todos los ciudadanos en las diferentes regiones de Colombia” así explicó la senadoraClaudia López la presentación de un proyecto de ley sobre transparencia legislativa en la secretaría de la corporación.

Publicidad

Hay sectores que quieren generar un linchamiento de los magistrados: Mininterior El ministro del Interior Juan Fernando Cristo defendió los anuncios hechos por el presidente Juan Manuel Santos que buscan dar solución a la crisis que atraviesa la justicia en el país.

Publicidad

Registrador urge pronunciamiento de Corte sobre revocatoria de Petro El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo que si no hay un pronto pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la revocatoria del alcaldeGustavo Petro, el país estaría en riesgo de perder cerca de 40 mil millones de pesos.

Plan Nacional de Desarrollo no contempla venta de Ecopetrol: DNP Al término de una reunión entre representantes de la USO, la Central Unitaria de Trabadores (CUT), el ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón y Planeación Nacional, el director de esta entidad Simón Gaviria descartó una eventual venta de Ecopetrol.

Publicidad

Unos 182 mil policías estarán encargados de garantizar seguridad en Semana Santa Un total de 182 mil policías serán los encargados de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en los 32 departamentos del país durante la Semana Santa.