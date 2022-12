Programa completo Meridiano BLU 26 de junio de 2015

Alerta por oleada de ataques terroristas en Europa y norte de África Una oleada de atentados sacudió este viernes tres continentes con una balance provisional de más de 50 muertos, después de que hace cuatro días el grupo terrorista Estado Islámico (EI) instara a los musulmanes a llevar a cabo ataques con motivo del mes de ayuno del ramadán.

Por operación de vesícula, presidente de México cancela viaje a Guatemala El presidente de México Enrique Peña Nieto canceló su viaje a Guatemala, donde tenía previsto participar en una cumbre centroamericana, debido a que la mañana de este viernes fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la vesícula biliar, informó la presidencia mexicana.

Atentado suicida de Estado Islámico al noreste de Siria mata a 20 soldados Un grupo suicida perteneciente la organización Estado Islámico (EI) mató al menos a 20 soldados sirios el viernes en la ciudad de Hasakeh, en el noeste del país, informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH).

Farc habla de encíclica ecológica en medio de desastre ambiental por atentados Las Farc manifestarony su apoyo a la encíclica del papa Francisco dedicada al impacto del cambio climático, un pronunciamiento que provocó la inmediata crítica del Gobierno colombiano a la incoherencia de la guerrilla tras los derrames de crudo provocados por sus atentados en los últimos días (Lea también: Ataque de Farc al oleoducto generó mancha de crudo de 15 kilómetros: Ecopetrol)

Al menos 25 muertos deja atentado contra una mezquita chií en Kuwait Al menos 25 personas murieron hoy y otras 202 resultaron heridas en un atentado suicida contra una mezquita chií situada en el centro de la capital del emirato de Kuwait, informó el Ministerio de Interior citado por la televisión oficial.

Santos dice que hasta que no haya garantías no habrá cese al fuego bilateral El presidente Juan Manuel Santos reiteró este viernes que no habrá un cese el fuego bilateral hasta tanto no se firme un acuerdo de paz con la guerrilla de lasFarc en La Habana, Cuba.

Petro acusó a Uribe de ser directamente responsable de falsos positivos El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hizo una explosiva declaración en la cual acusó de frente al ex presidente Álvaro Uribe de estar detrás de los falsos positivos en el país.

Así están las vías del país para este puente festivo El Invias entregó el más reciente reporte de las carreteras del país, de cara a este puente festivo, donde se espera una enorme movilización de viajeros (Lea también: Así avanza el ‘Plan éxodo’ por las vías de Colombia en Semana Santa)

Usuarios de Saludcoop protestan en Bogotá por falta de medicamentos Un grupo de usuarios de la EPS intervenida Saludcoop protestaron este viernes en Bogotá porque, al parecer, la empresa de salud no ha hecho entrega de medicamentos desde hace varios meses (Lea también: SuperSalud prorrogó por seis meses la intervención a la IPS SaludCoop).