“Prohibieron hablar por celular”: habitante de Pogue, caserío sitiado en Bojayá

BLU Radio obtuvo comunicación con una de las habitantes de Bojayá. En medio del temor y la zozobra, por la presencia de hombres armados en los caseríos de Pogue, Cuia, Loma de Bojayá y Corazón de Jesús, denunció la difícil situación en la que están viviendo.

“La gente no puede comunicarse y está amenazado a todo el mundo. La persona que se logre comunicar vía teléfono y que denuncie lo que está pasando la asesinan (…) Ese grupo está en la comunidad y esos actores están en todo el río. Lo más crítico es Pague y Cuia donde es urgente un acompañamiento internacional”, le dijo a BLU Radio una mujer que vive en la zona, pero pidió protección de su identidad.

Su relato de cómo están viviendo en estos caseríos del norte de Chocó es desgarrador y se le quiebra la voz al narrar lo que están padeciendo indígenas, campesinos, mujeres y niños.

“Por la impotencia que siento como bojayaseña. Yo nací y me crié en Pogue y hace 17 años me tocó vivir los hechos de la masacre y es muy doloroso y preocupante que tengamos una situación tan sistemática y dolorosa. No hay palabras para describir lo que está pasando en esa región (…) lo más grave es que no se puede salir a la agricultura que es el sustento de la gente”, expresó.

En la zona, aunque el Ejército anunció la llegada al caserío, la gente no confía en que la presencia militar sea la solución.

“Esperamos que saliera una comisión de Pogue hacia Bellavista para contar qué estaba pasando, pero eso no se ha podido. Necesitamos la presencia del Estado, la estamos solicitando para salir adelante”, aseguró la mujer en medio de una comunidad que por años padece la violencia.

La mujer indicó que la comunidad teme la presencia de los paramilitares en la zona.

“La comunidad viene asustada hace mucho tiempo, porque hace rato se rumora que los paramilitares van con lista para asesinar a la comunidad (…) Esos actores armados (como llama a los guerrilleros, pues teme decirles gaitanistas o elenos) estaban desde que recibimos los cuerpos de los de la masacre de Bojayá, el pasado el 11 de noviembre de 2019. Por ejemplo, en Pogue estuvimos con los muertos y fue una situación tensionaste que no ha pasado”, sostuvo.

Esta mujer que valientemente cuenta lo que está pasando es madre de tres hijos y en nombre de los habitantes del Chocó clama ayuda humanitaria, de la Fuerza Pública y de los organismos internacionales para que en Bojayá no haya otro ataque que lamentar.

