Prohibir paramilitarismo también cierra la puerta a guerrillas: MinInterior

Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, prohibir el paramilitarismo desde la Constitución es una garantía de no repetición.



El funcionario le salió el paso a las críticas que ha tenido el proyecto de acto legislativo y aseguró que esta medida también aplicaría a la creación de grupos guerrilleros.



“Lo que se está haciendo es una reiteración de una prohibición legal elevándola a rango constitucional como una garantía de no repetición. No solamente se está prohibiendo el paramilitarismo, también se prohíben las organizaciones guerrilleras”, dijo.



Agregó que en el último debate que se dio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, sobre este proyecto se incluyó la expresión “organizaciones guerrilleras”.



Le puede interesar: ¿Es banal prohibir el paramilitarismo vía reforma constitucional?



“En el texto de la ponencia que se radicó para el último debate en la plenaria se mantuvo la expresión organizaciones civiles armadas con fines ilegales”, aclaró.



La iniciativa ha generado polémica, pues para muchos es más que obvio que el paramilitarismo es inconstitucional y, por lo tanto, es una norma que existe por naturaleza.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.