Propietario quitó servicios y retiró sanitario a mujer que no pudo pagar arriendo

En medio de la difícil situación que vive, Flor y sus dos hijos, de 19 y 7 años, por cuenta de la restricción de la emergencia ambiental, este martes su situación se tornó aún peor cuando el dueño del apartamento en el que viven en el barrio San José, en Rafael Uribe, Bogotá, intentó obligarla a desalojar.

La mujer, que trabajaba en la venta de ropa y productos de catálogo a domicilio, recibió la visita del dueño de la vivienda, quien, con pulidora en mano, rompió las bisagras de la puerta principal del apartamento para que el hogar de Flor quedara desprotegido.

“Cortó los servicios, selló con soldadura las tomas. Retiró los bombillos y la cisterna del baño y me dice que lo que él necesita es que me vaya del apartamento. Le digo que no he podido conseguir apartamento, no puedo salir a ningún lado, no tengo para donde irme, el señor quita todos los servicios y me dice que él es el dueño de la casa y que puede hacer lo que quiera”, dijo la mujer.

Flor intentó buscar ayuda en la Policía, pero los uniformados, desconociendo los decretos emitidos por la Alcaldía para evitar la expulsión de los inquilinos, le manifestaron a la mujer que no podían hacer nada porque ella debía pagar el arriendo.

Con su hogar desprotegido, Flor tuvo que pasar la noche en vela, sus hijos fueron a casa de una amiga que les tendió la mano para que el más pequeño pudiera asistir a clase, mientras ella, se quedaba cuidando sus pertenencias, para que no la robaran.

