Proponen barras en peajes para que motos no puedan transitar sin SOAT

La Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud publicó un documento con propuestas para solucionar los problemas de recursos del sistema de salud que se cree que adeuda cerca de 7 billones de pesos. Esta primera propuesta tiene que ver con la evasión del pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. En el Runt están matriculadas 7,7 millones de motocicletas, pero 4,4 millones, más del 50 %, no pagan el SOAT, lo que significa que cuando hay accidentes quien debe hacerse el cargo de los costos de la atención y los tratamientos a los heridos, es el Gobierno.

Actualmente, las motos no pagan peaje para viajar en las carreteras. La propuesta es que en los peajes existan unas “barras” para que se certifique que las motos tienen su SOAT vigente, y en caso de que no sea así, no puedan seguir circulando para evitar los gastos producto de posibles accidentes.

Otra de las ideas es incentivar a los municipios para que crucen los datos y puedan detectar, a través del Runt y de las aseguradoras, cuantos motociclistas sí tienen Soat y cuáles no.

Además, el costo del SOAT para las motos es inferior que para los automóviles, pero son las motos las que causan la mayor tasa de siniestralidad en especial en los departamentos de la costa. Eso quiere decir que al evadir el pago y causar la mayor cantidad de accidentes, los recursos no son suficientes para atender los eventos.

“La evasión del SOAT está en términos brutos en 2.6 billones de pesos año. El planteamiento es cómo podemos hacer para que esa evasión se contrate. Y uno de ellos es coordinar con los municipios y un mecanismo para que las motos que no tienen Soat no puedan continuar por las carreteras”, señaló el director, Carlos Mario Ramírez, que lleva varios meses al frente del cargo y comenzó una estrategia para darle transparencia al sistema y tiene que ver con la publicación de los giros de las EPS a todos los prestadores.