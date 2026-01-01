Si pasaje de TransMilenio sube $350, ¿cuántos puede comprar con el auxilio de transporte 2026?

Con el inicio de 2026 llegan también ajustes clave para el bolsillo de los colombianos, especialmente en Bogotá. Entre los cambios que estarían a punto de ser confirmados estaría el incremento del pasaje de TransMilenio, pues el Concejo de la ciudad avalaría un alza del 8,47 %. Aunque aún está abierto a comentarios un proyecto de decreto, la propuesta plantea que el tiquete pase a costar $3.550, es decir, $350 más frente a la tarifa anterior.

Este aumento coincide con la actualización del salario mínimo decretada por el Gobierno nacional, que quedó en $1.750.900 para 2026. Junto a este ajuste, el auxilio de transporte también fue incrementado y se fijó en $249.100, lo que eleva el ingreso mensual total a $2.000.000 para quienes devengan hasta dos salarios mínimos. Este subsidio está destinado a aliviar, al menos en parte, los costos de desplazamiento diario hacia el trabajo.

En una ciudad donde millones de personas dependen de TransMilenio para movilizarse, el impacto del alza en la tarifa se siente de inmediato. Si finalmente el pasaje queda en $3.550, el auxilio de transporte permitiría cubrir gran parte de los trayectos mensuales, pues depende de cuántos viaje realice el día el trabajador y si vive fuera de Bogotá, pues tocaría sumar los costos de los buses intermunicipales.



¿Cuántos pasajes de TransMilenio podría comprar?

Los números son claros: $249.100 divididos entre $3.550 permiten adquirir cerca de 70 pasajes en la tarjeta TuLlave. En la práctica, esto alcanzaría para poco más de un mes de viajes para quienes usan el sistema y hacen recorridos de ida y vuelta diariamente.

Flota de Transmilenio Foto: X; @TransMilenio

Ahora bien, esto reduce un poco el cálculo que se había estimado ante una posible alza en el pasaje de 250 pesos en TransMilenio, pues así alcanzaba para 72 pasajes, lo que podría significar un día más de transporte para un empleado que gane el mínimo.



Sin embargo, ante lo que parece ser el inminente aumento de 350 pesos, el auxilio sigue siendo un apoyo importante para quienes devenguen el mínimo en Colombia y usen el transporte masivo de Bogotá.