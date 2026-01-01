En vivo
Seis fallecidos y once heridos en ataque armado durante Año Nuevo: esto se sabe

Seis fallecidos y once heridos en ataque armado durante Año Nuevo: esto se sabe

Al momento las unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran investigando el caso.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

