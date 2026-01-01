Equipo campeón del mundo empieza el año sin técnico: "Para encarrilar la temporada"

El actual equipo campeón del Mundial de Clubes empieza el año 2026 sin técnico tras realizar el anuncio oficial con un comunicado divulgado en sus redes sociales. Este club inglés afirmó que tomaron esta decisión "para encarrilar la temporada" en la Premier League y en otras competencias.

Se trata del club inglés Chelsea, que oficializó este jueves el final de la etapa de Enzo Maresca al frente del banquillo de Stamford Bridge. El divorcio se produce después de una primera temporada exitosa y de unas últimas semanas de tensión, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada", escribió en su comunicado el Chelsea, actual quinto clasificado en la Premier League, y campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes en 2025 con el técnico italiano.

El comunicado conjunto sugiere una decisión de mutuo acuerdo. De hecho, Maresca se había quejado de la falta de apoyo que percibía por parte de los dirigentes del club, y estos últimos le reprochaban los discretos resultados de los últimos tiempos.



Chelsea busca reemplazo a Enzo Maresca Foto: AFP

El propietario estadounidense BlueCo deberá así buscar un nuevo entrenador, en los albores de un mes de enero con nueve partidos para los Blues, entre liga, copas nacionales y Liga de Campeones.

En los cinco últimos años han pasado cinco entrenadores diferentes por el rico club del oeste de Londres: Frank Lampard (dos etapas), Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Maresca, llegado en el verano europeo de 2024 procedente del Leicescer, de la 2ª inglesa.



¿Quién reemplazará a Maresca ?

La prensa británica sitúa a Liam Rosenior entre los favoritos para sucederle. El inglés de 41 años dirige actualmente al Estrasburgo, que comparte propietario (el consorcio estadounidense BlueCo) con el Chelsea.

Publicidad

Otros nombres circulan este jueves, como los de Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth) u Oliver Glasner (Crystal Palace) por citar sólo entrenadores que militan en Inglaterra.

Y sin embargo todo era color de rosa para Maresca hace apenas unos meses.

El técnico italiano de 45 años, que reemplazó al argentino Mauricio Pochettino en el verano europeo de 2024, clasificó al club de Londres a la Liga de Campeones en su primera temporada, coronada con los títulos de la Conference League y posteriormente el Mundial de clubes.

Chelsea Foto: AFP

Publicidad

Los "Blues" iniciaron bien la actual temporada, pero atraviesan un bajón desde hace semanas, con una sola victoria en sus siete últimos partidos ligueros y han caído a la quinta posición, a 15 puntos del líder Arsenal.

Maresca tenía contrato hasta 2029, renovable por un año más.

El próximo partido del Chelsea será ante el Manchester City, actual segundo clasificado en la tabla.