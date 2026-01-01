En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Equipo campeón del mundo empieza el año sin técnico: "Para encarrilar la temporada"

Equipo campeón del mundo empieza el año sin técnico: "Para encarrilar la temporada"

Este entrenador tenía contrato hasta 2029, renovable por un año más, pero los dirigentes decidieron tomar un cambio en el banquillo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad