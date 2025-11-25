En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Chelsea golea 3-0 al Barcelona en una noche de terror en la Champions

Chelsea golea 3-0 al Barcelona en una noche de terror en la Champions

Con 10 puntos, el Chelsea se consolida en el top 8 de la Liga de Campeones y tiene serias aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

