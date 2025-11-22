Bayern firma goleada ante Friburgo, pero la estrella no es Luis Díaz: ¿Qué pasó?

El Bayern Múnich se impuso este sábado, 22 de noviembre, por 6-2 al Friburgo -tras haber estado 0-2 por debajo en el marcador- liderado por un estelar Michael Olise, autor dos goles además de hacer tres pases para gol.

El Bayern se vio sorprendido en los primeros minutos del partido ante un Friburgo que trató de poner la pelota cerca del área de Manuel Neuer y logró generar algunas faltas y saques de esquina que le permitían explotar una de sus principales armas gracias a las virtudes de lanzador de Jan-Christian Beste.

Friburgo vs. Bayern Múnich Foto: AFP

En los primeros diez minutos se habían producido ya dos saques de esquina a favor del Friburgo. En el tercero, Beste cobró raso al primer palo donde Mathias Ginter prolongó de tacón para que Yuito Suzuki marcara con un remate desde el centro del área, y en el minuto 15, un segundo gol gracias al saque de esquina lanzado por Beste para que Johann Manzambi marcara de cabeza en el segundo poste.

El Bayern, que hasta ese momento había mostrado poco hacia adelante y no había logrado desarrollar su acostumbrada combinación cerca del área contraria, encajó el golpe y reaccionó pronto.



Los seis goles que le dieron la victoria al Bayern sobre Friburgo

La primera alarma fue un cabezazo de Lennart Karl, a centro de Aleksandar Pavlovic en el 21 . Un minuto después, a pase de Michael Olise tras jugada individual, Karl no falló y marcó dentro del área de remate de pierna derecha.



A partir del gol de Karl, el Bayern empezó a parecerse al Bayern de siempre y a meter al Friburgo dentro de su área, aunque las ocasiones no abundaban.

El empate, sin embargo, llegó poco antes de descanso y otra vez como resultado de una asociación entre Karl y Olise. En el segundo gol fue Olise el que marcó, con un remate raso de zurda y el pasador fue Karl.

Bayern Múnich frente a Friburgo. Foto: AFP

En el 55, Dayot Upamecano puso en ventaja al Bayern con un remate de pierna derecha desde corta distancia tras un lanzamiento de saque de esquina de Olise que superó a toda la defensa del Friburgo.

El Friburgo había logrado mantener relativamente bajo control a Harry Kane, pero, en el minuto 60, al inglés le cayó un balón a los pies en el centro del área y no desaprovechó la ocasión, marcando un preciso disparado con la pierna zurda.

La jugada la había iniciado Karl con una incursión al área, un defensa cortó a medias el avance, pero la pelota pegó en Pavlovic para quedarle luego servida a Kane.

La sentencia definitiva llegó en el 78, cuando Nicholas Jackson marcó el quinto que le fue servido por Olise tras jugada individual. Pero Olise optó por ponerle su firma al partido al marcar el sexto con un remate de zurda tras un recorte hacia adentro desde la derecha, en una jugada que parecía un homenaje a Arjen Robben.



¿Cómo le fue a Luis Díaz en el partido del Bayern contra Friburgo?

El colombiano Luis Díaz recibió una dura sanción por parte de la UEFA, luego de que una falta hacia el jugador Hakimi en el partido contra el PSG le causara la expulsión del partido y le impedirá la participación durante tres fechas de la Champions League.

La fuerte sanción fue recibida por los bávaros como "decepcionante", al considerar que esta es excesiva para Díaz y el equipo.

Luis Díaz en el Bayern Múnich Foto: AFP

En el partido frente al Friburgo, la participación de Lucho no logró tener un impacto significativo. Pese a que el colombiano logró mantener la defensiva por la izquierda durante el compromiso, no consiguió ninguna asistencia efectiva durante los 90 minutos del compromiso.

Sin embargo, en el minuto 68, Díaz recortó brillantemente hacia dentro, buscando la posibilidad de gol, pero un mal cálculo logró que el disparo se fuese desviado por centímetros, lo que imposibilitó la anotación.

Con el encuentro frente al Friburgo, Lucho ya completa tres fechas sin conseguir una anotación para el Bayern Múnich, debido a que en las dos fechas anteriores se encontraba disputando los compromisos de la selección Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia.

En el partido frente a Nueva Zelanda no consiguió una efectiva de gol; sin embargo, en el compromiso frente a Australia, un error de los austriacos dio pie para una exitosa jugada tras un pase largo de Camilo Vargas, definiendo una anotación con un rebote que Díaz definió con tranquilidad dentro del área en el minuto 88.