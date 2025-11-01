Luis Díaz EN VIVO con el Bayern Múnich hoy sábado contra Leverkusen

El colombiano Luis Díaz tendrá una nueva oportunidad para seguir brillando con el Bayern Múnich este fin de semana, pues sumará minutos en el partido de la Bundesliga contra el Leverkusen.

Por la fecha 9 de la liga alemana, el conjunto bávaro recibirá al Leverkusen desde las 12:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Allianz Arena.



Luis Díaz En VIVO hoy en la Bundesliga

El Bayern es líder de la liga con 24 puntos, es decir, puntaje perfecto. Por su parte, el Leverkusen es quinto con 17 unidades.

¿Cómo llega Luis Díaz?

El guajiro llega con confianza para este nuevo partido, pues en la copa de Alemania anotó el empate parcial contra el Colonia y, posteriormente, realizó una asistencia para la contundente victoria como visitante 1-4.

Además, Lucho ya acumula siete goles con su nuevo equipo tanto en liga, copa y Champions League, recibiendo elogios por parte de su entrenador Vincent Kompany y sus propios compañeros del Bayern.



Luis Díaz con el uniforme negro del Bayern de Múnich 2025/2026 Foto: AFP

La rivalidad entre Bayern y Bayer 04

La rivalidad entre Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich volverá a encenderse este sábado. Sin embargo, el panorama actual dista mucho del de hace una temporada, cuando el equipo dirigido por Xabi Alonso desafió el dominio bávaro y se consolidó como uno de los mejores conjuntos de Europa. Aquel Leverkusen, recordado por su fútbol ofensivo y su histórica campaña invicta, vive hoy una etapa de reconstrucción.

Durante las dos temporadas de Alonso, el Leverkusen logró resultados notables frente al Bayern: tres victorias y tres empates en seis enfrentamientos. La contundente goleada 3-0 de febrero de 2024 marcó el punto más alto de ese proyecto, coronado con un doblete de Bundesliga y Copa de Alemania. Sin embargo, la salida de varias figuras clave y del propio técnico español cambió por completo el panorama del club.

La nueva temporada comenzó con turbulencias. Tras un breve paso de Erik ten Hag, despedido después de solo dos jornadas, el danés Kasper Hjulmand asumió el mando. Con él, el Leverkusen intenta recuperar estabilidad, aunque se ubica quinto en la tabla, a siete puntos de un Bayern Múnich que atraviesa un momento arrollador. Los bávaros, dirigidos por Vincent Kompany, acumulan 14 victorias consecutivas entre todas las competiciones, estableciendo un récord histórico en las principales ligas europeas.

A pesar de esa diferencia de nivel, el Leverkusen conserva cierto optimismo. Desde la llegada de Hjulmand, el equipo suma seis victorias, cuatro empates y una sola derrota —un doloroso 2-7 frente al PSG en la Champions League—, mostrando signos de recuperación. Su más reciente triunfo 4-2 en la prórroga ante el Paderborn en la Copa de Alemania alimenta la confianza antes de visitar el Allianz Arena.

El técnico danés reconoció el desgaste físico del plantel, pero aseguró que la prioridad ahora es la recuperación total para enfrentar al líder: “Desde ahora todo pasa por recuperar energía y estar listos para ganar al Bayern”, afirmó.

En la misma línea, el mediocampista Jonas Hofmann advirtió que el equipo no viaja a Múnich “para quejarse, sino para traer algo de vuelta a casa”, reflejando la ambición de un Leverkusen que busca renacer frente al rival que marcó su época dorada reciente.

