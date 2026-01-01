Niña de tres años resultó herida por una bala perdida en Santo Tomás, Atlántico

Minutos después de recibir el Año Nuevo, una niña de solo tres años resultó herida en su hombro izquierdo por una bala perdida en Santo Tomás, Atlántico.

El hecho se presentó en la calle 6 con carrera 9, barrio La Granada, en este municipio ubicado en el oriente del departamento, según confirmaron vecinos del sector.

La Policía del Atlántico informó que la niña se encontraba dentro de su vivienda, pero minutos después de la llegada de 2026 salió con uno de sus familiares para observar los fuegos artificiales que se veían en diferentes puntos del municipio.

Fue en ese momento cuando la menor fue impactada por el proyectil. Consternados por la situación, sus padres la trasladaron al Hospital Municipal de Santo Tomás, donde recibe atención médica.



“De acuerdo con el reporte inicial, la menor se encuentra estable, a la espera de la realización de estudios médicos para determinar el tratamiento a seguir”, comunicó la Policía.

Frente a estos hechos, el Departamento de Policía del Atlántico adelanta las actividades investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y establecer posibles responsabilidades.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para no hacer uso irresponsable de armas de fuego, especialmente durante celebraciones, e invitó a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.