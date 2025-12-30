En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nuevo salario mínimo subiría hasta 20 % la cuota de administración en edificios: Lonja del Atlántico

Nuevo salario mínimo subiría hasta 20 % la cuota de administración en edificios: Lonja del Atlántico

Gremios del Atlántico advierten que el aumento del salario mínimo incrementará, a su vez, la informalidad laboral y pone en riesgo, incluso, la contratación de los aprendices del Sena.

