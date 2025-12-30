Nuevo salario mínimo subiría hasta 20 % la cuota de administración en edificios: Lonja del Atlántico

Como una decisión “peligrosa y populista” califica el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, pues asegura que este decreto firmado por el presidente Gustavo Petro “no tiene en cuenta la productividad ni el crecimiento real de la economía”.

Zandra López, dirigente de este gremio, afirma que además del aumento en los precios, les preocupa cuánto se disparará la informalidad laboral como consecuencia de esta decisión del Gobierno Nacional.

"Con este nuevo salario mínimo ya las empresas no van a pensar en contratar nuevos colaboradores. Los aprendices del Sena menos serán contratados. Entonces, va a crecer la informalidad. Se destruye el empleo, porque no va a haber nuevas contrataciones y de verdad el salario real no mejoró. El salario no crea riqueza, la productividad sí", dijo la dirigente gremial.

Y en esto coincidió Rafael Madero, directivo de Fenalco Atlántico: "según nuestro criterio, este aumento desbordado es populista y pensando en las elecciones del 2026. Es comida de hoy y hambre para mañana. Ojalá nos equivoquemos, pero veremos más desempleo, más informalidad", dijo.



Desde la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico también advierten que otra consecuencia del incremento del salario mínimo sería un aumento hasta del 20% en la cuota de la administración en los conjuntos y edificios, ya que en estos lugares “los contratos de vigilancia privada podrían incrementarse entre 18% y 25%, y los servicios de aseo y conserjería podrían aumentar entre 15% y 22%”.

“Estos aumentos se explican porque más del 70 % del valor de estos contratos corresponde a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos directamente indexados al salario mínimo”, explicó la Lonja.