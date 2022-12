Propuesta del Gobierno sigue siendo pobre y humillante: Fecode

"Ayer nos levantamos de la mesa porque la propuesta del Ministerio de Hacienda y de Educación sigue siendo pobre y humillante para el magisterio", explicó Carlos Rivas, presidente de la federación.



Rivas dijo que es probable que este lunes festivo se retomen los diálogos si hay una propuesta estructurada y si el Gobierno "demuestra voluntad política".



"Yo creo que la ministra no puede salir a decir mentiras y a jugar como una niña con argumentos que no tienen peso. Yo sí llamo a la ministra a que esta es una organización seria", señaló.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-En el Quindío rechazan el ‘plan pistola’ del Clan del Golfo contra la Policía. El gobernador de esta zona del país dijo durante un acto público que esta acción contra uniformados es una infamia.



-Autoridades descubren más de 23 mil dosis de marihuana en "narcoencomienda" que llegó a una bodega en Bucaramanga.



-Más de 2 mil unidades de licores de contrabando ha incautado la Policía en el Putumayo.



-Corea del Norte dispara un nuevo "proyectil no identificado", según Corea del Sur.

