Propuestas de desarrollo urbanístico de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Durante el evento de Ciudades del Futuro organizado por el diario El Espectador, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá explicaron sus propuestas para sacar adelante el desarrollo urbanístico de la capital de manera sostenible.



La candidata por el Polo Democrático Alternativo, Clara López dijo que “una discusión ciudadana pública es la mejor manera de legitimar un modelo de ciudad que afecta tantos intereses. Un POT impuesto desde arriba, adoptado por decreto, no cumple con estos requisitos”. (Lea también: Hollman Morris renunció a candidatura a Alcaldía de Bogotá )



Entre tanto, los candidatos Rafael Pardo y María Mercedes Maldonado coinciden en que el Plan de Ordenamiento Territorial no se puede decretar, como lo hizo Gustavo Petro.



Además, Maldonado hizo un llamado para que “el próximo Concejo no esté dedicado solamente a bloquear las iniciativas de la administración distrital”. (Lea también: Pacho Santos y Martín Santos se abrazan en foro de movilidad )



Entre tanto, Carlos Vicente de Roux lanzó propuesta diferente: “tenemos que avanzar hacia un POT regional, la sabana no la podemos partir en los POT de un gran número de municipios”.



Los independientes Alex Vernot y Daniel Raisbeck coincidieron en que para desarrollar un plan urbanístico con la concertación y opinión de las localidades. (Lea también: En foro, candidatos a la Alcaldía de Bogotá responden sobre seguridad )



Enrique Peñalosa no asistió al debate argumentando cruces de agenda. Francisco Santos tampoco estuvo, por problemas de salud.