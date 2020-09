¿Prosperará la moción de censura contra el ministro de Defensa?

La representante María José Pizarro, en entrevista con Mañanas BLU, manifestó que se podrían “consolidar unos números” para la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el Congreso de la República.

La solicitud la realizamos en la Cámara el viernes en la tarde. Tengo que alegrarme porque tenemos un presidente mucho más ecuánime entre las distintas fuerzas políticas dijo.

Añadió que si todo va bien el miércoles de esta semana se llevaría a cabo el debate en la Cámara.

“Ha habido una insistente actuación por parte del Ministerio de Defensa respecto a las movilizaciones que se adelantan en el país. Seguimos una política de seguridad muy débil que ha permitido el asesinato de líderes sociales y las masacres de jóvenes en el país”, dijo.

De otro lado, el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, dijo que a los partidos de oposición se les convirtió en una costumbre citar a debates de moción de censura y se mostró seguro que esta no prosperará.

Sobre los motivos para la citación, el senador manifestó que la oposición culpa al ministro del asesinato de líderes sociales, pero se oponen a la fumigación con glifosato, lo que, a su juicio, incide en este tipo de crímenes.

“No están dejando la erradicación forzosa ni la fumigación por glifosato. Aquí hay un debate político muy importante. No va a prosperar en la Cámara de Representantes. No me he puesto a hacer cuentas, he estado más dedicado al tema de presupuesto”, dijo.

